夜校｜MC做過冷氣維修員有助拍戲　被Cadny爆不能對望超過三秒

首次拍戲，雖然過程辛苦，但MC卻十分享受，仲好滿意自己表現。（葉志明攝）

MC張天賦由樂壇踩入影壇，於《夜校》中拍住凌文龍同葛民輝大玩黑色幽默。拍攝期間正值炎夏，其中一場戲MC要穿上超厚身戲服，導演劉翁為怕有任何閃失，派出風扇陣服侍，但估唔到MC竟然同佢講「我以前做冷氣，呢啲太陽閒閒哋」，就係因為做過冷氣維修員，連拍跳樓戲，MC都完全無怯場，輕鬆搞掂。

電影開拍前，劉翁特意安接一眾演唱上演技班，黃㬢誼對MC嘅第一印象係極怕羞。「我哋要練習對望，但無諗過佢耳仔紅晒，唔可以望我多過3秒，同埋佢係會緊張到跣親。」 （葉志明攝）

首次拍戲，MC雖然被劉翁指經常爆肚，但效果出奇地令人滿意。劉翁更大讚MC所講嘅對白猶如是他自己編寫出來，對於劉翁嘅讚賞，MC亦亳不謙虛全數接受，並指每次爆肚都十分滿意，其中一場他因一時間搵唔到道具而感到得十分慌張，但偏偏劉翁一直唔嗌cut機，完全係假戲真做：「自己本身好鍾意喜劇，今次可以參與其中，我希望係可以製造到一個好鮮明嘅角色出嚟，所以我都盡量做自己，但誇張化。」

拍攝期間，MC要兼顧埋演員會排練，劉翁大讚佢好似有用唔完嘅精力，MC就話喺片場只要有位就可即時入睡。（葉志明攝）

MC與Candy在戲中一見鍾情，男嘅只要一Chok，女嘅就會十分冧。無論係懶型定Chok，MC都話唔尷尬。「無論係同詹Sir、文龍或葛民輝先生，都係好玩，無壓力，所有嘢都係好自然。」劉翁亦謂拍攝時，最怕演員自己本身都怕尷尬，但MC就連做無賴都做得心安理得，更被劉翁踢爆他睇試片時大讚自己嘅表現，他說：「有啲演員係做完都唔想提，但如果佢都覺得好，咁即係享受件事，我自己都可以心安理得。」