第36屆金雞獎︱賽果持續更新　老牌演員李雪健憑《封神》奪男配角

中國影壇年度盛事，《中國金雞百花電影節暨第36屆中國電影金雞獎頒獎禮》今日（4日）於廈門盛大舉行，本屆共設「最佳故事片」等20個獎項，共有179部影片參與本屆角逐。其中，焦點作品為梁朝偉主演新作《無名》，提名「最佳男主角」獎；惠英紅及葉童則憑《我愛你！》提名「最佳女主角」及「最佳女配角」獎。



中國電影年度盛事「第36屆中國電影金雞獎」今日（4日）於廈門盛大舉行。（微博圖片）

最佳導演處女作

「第36屆金雞獎」首項創作獎「最佳導演處女作」獎，由執導《長空之王》的劉曉世奪得。其他提名作品包括：孔大山《宇宙探索編輯部》；白志強《撥浪鼓咚咚響》；吳煒倫《毒舌大狀》。

「第36屆金雞獎」創作大獎「最佳導演處女作」獎，由執導《長空之王》的導演劉曉世奪得。（視覺中國）

最佳女配角

「第36屆金雞獎」第二項演技大獎「最佳女配角」，由《永安鎮故事集》裡飾演小顧的黃米依獲得。其他提名演員包括：萬茜《學爸》飾 火嫂；王聖迪《保你平安》飾 魏磨礪；葉童《我愛你！》飾 趙歡欣；袁泉《封神第一部：朝歌風雲》飾 姜王后。

「第36屆金雞獎」演技大獎「最佳女配角」，由《永安鎮故事集》裡飾演小顧的黃米依奪得。（視覺中國）

最佳男配角

「第36屆金雞獎」首項大獎「最佳男配角」，由《封神第一部：朝歌風雲》裡飾演姬昌的老牌演員李雪健獲得。其餘提名演員包括：王一博《無名》飾 葉先生；金巴《回西藏》飾 久美；胡軍《長空之王》飾 張挺；雷佳音《滿江紅》飾 秦檜。

「第36屆金雞獎」首項大獎「最佳男配角」，由《封神第一部：朝歌風雲》裡飾演姬昌的老牌演員李雪健奪得。（視覺中國）

作品獎

最佳故事片

提名作品包括：《無名》《中國乒乓之絕地反擊》《長空之王》《毒舌大狀》《封神第一部：朝歌風雲》《流浪地球2》

最佳中小成本故事片

提名作品包括：《永安鎮故事集》《回西藏》《宇宙探索編輯部》《追月》《傍晚向日葵》

最佳兒童片

提名作品包括：《小馬鞭》《千里送鶴》《江米兒》《撥浪鼓咚咚響》

最佳外語片

提名作品包括：《生無可戀的奧託》（美國）；《記憶》（哥倫比亞、泰國）；《困在心緒里的兒子》（英國）；《墜落》（美國、英國）；《燃燒的巴黎聖母院》（法國、意大利）

最佳紀錄/科教片

提名作品包括：《無音之樂》《不孤島》《北京2022》《穿越烽火》《雪豹和她的朋友們》

最佳戲曲片

提名作品包括：《邯鄲記》《國鼎魂》《寄印傳奇》《睿王與莊妃》《譙國夫人》

最佳美術片

提名作品包括：《長安三萬里》《四．季》《雪域少年》

評委會特别獎

待定

個人獎

最佳編劇

提名人包括：孔大山、王一通《宇宙探索編輯部》；冉平、冉甲男、烏爾善、曹升《封神第一部：朝歌風雲》（編劇創作集体）；吳煒倫、張雲青、林偉文《毒舌大狀》；康春雷、魏書鈞《永安鎮故事集》；程耳《無名》

最佳導演

提名人包括：烏爾善《封神第一部：朝歌風雲》；鄧超、俞白眉《中國乒乓之絕地反擊》；陳國星、拉華加《回西藏》；程耳《無名》；魏書鈞《永安鎮故事集》

最佳男主角

提名演員包括：楊皓宇《宇宙探索編輯部》飾 唐志軍；宋洋《回西藏》飾 老孔；黃渤《學爸》飾 雷大力；梁朝偉《無名》飾 何先生；惠王軍《撥浪鼓咚咚響》飾 苟仁

最佳女主角

提名演員包括：閆妮《最后的真相》飾 金喜妹；何賽飛《追月》飾 戚老師；殷桃《萬里歸途》飾 白嫿；黃堯《白塔之光》飾 歐陽文慧；惠英紅《我愛你！》飾 李慧如

最佳攝影

提名人包括：王昱《封神第一部：朝歌風雲》；朴松日《白塔之光》；杜斌《撥浪鼓咚咚響》；金貴榮《傍晚向日葵》；蔡濤、廖擬《無名》

最佳美術

提名人包括：葉錦添《封神第一部：朝歌風雲》；孫立《無名》；李淼《萬里歸途》；郜昂《流浪地球2》；霍廷霄《中國乒乓之絕地反擊》

最佳音樂

提名人包括：李衡《萬里歸途》；胡萬德柯．賈森《小馬鞭》；撈仔《覓渡》；韓紅《滿江紅》；廖頴琛、區樂恒、張戩仁《毒舌大狀》；德格才讓《回西藏》

最佳錄音

提名人包括：王丹戎、祝岩峰《流浪地球2》；王硯偉《長空之王》；馮彥茗、林雪麟《中國乒乓之絕地反擊》；李安磊《八角籠中》；楊江、趙楠《封神第一部：朝歌風雲》

最佳剪輯

提名人包括：石明明《撥浪鼓咚咚響》；肖洋、李瑞亮、魏永《長空之王》；希多傑《回西藏》；黃爍、張嘉輝、杜媛 《封神第一部：朝歌風雲》；程耳《無名》

終身成就獎

待定