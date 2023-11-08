Netflix11月推薦｜《王冠》重現戴妃之死　魷魚遊戲真人騷刺激

過去幾個月Netflix似乎沒有什麼令人驚艷的作品，來到11月終於迎來令劇迷興奮的好消息。除了王牌劇《王冠》（The Crown）第六季第一部回歸之外，還有萬眾期待的《由於遊戲》真人騷，現在小編就為大家推薦一些值得煲的劇集。



王冠（The Crown）

上架日期：（第一部）11月16日、（第二部）12月14日

Netflix《王冠》第六季終於回歸，更會分為第一部及第二部上架。（Netflix）

英女王於去年與世長辭，《王冠》（The Crown）製作團隊為表尊重，宣布暫停拍攝及製作。事隔一年後，Netflix《王冠》第六季終於回歸，更會分為第一部及第二部上架。劇情將會由戴安娜王妃在巴黎不幸遇上車禍作為起點，並講述查理斯王子與卡米拉再婚，威廉王子邂逅凱特及英女王對君主制度的反思等。

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《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）

上架日期：11月22日

刺激度爆燈！（Netflix）

風靡全球的韓劇《魷魚遊戲》即將推出第二季，在準備再進入追劇潮前，Netflix前，Netflix先推出早前於英國完成拍攝的《魷魚遊戲：真人挑戰賽》，由全球招募過百名參賽者，挑戰在劇集出現過的高難度關卡，角逐史上真人騷最高額的456萬美金獎品。

《精神病房也會迎來清晨》

上架日期：11月3日

《精神病房也會迎來清晨》由《大力女子都奉順》朴寶英主演。（Netflix）

《精神病房也會迎來清晨》改編自同名漫畫，由《大力女子都奉順》朴寶英主演，劇情講述初次到精神科病房工作的護士鄭多恩（朴寶英飾），首次接觸飽受心魔所困的病人，逐漸發現及了解到他們深藏的苦痛與故事，盡力為患者帶來希望。

《日落豪宅：第7季》（Selling Sunset）

上架日期：11月3日

《日落豪宅》最適合放工回家毫無壓力之下收看。（Netflix）

《日落豪宅》第7季回歸，今次歐本海姆集團有全新的辦公室，在推銷頂層時尚公寓的同事，眾人之間的種種恩怨情仇，以及沒完沒了的辦公室戰爭，最適合放工回家毫無壓力之下收看。

《呼喚奇蹟的光》（All The Light We Cannot See）

上架日期：11月2日

《呼喚奇蹟的光》相對地較為沉重，但非常值得一看。（Netflix）

《呼喚奇蹟的光》改編自普立茲獎同名小說，講述二戰烽火漸息之時，法國盲人少女與父親逃離被德國軍隊佔領的巴黎，二人身負守護傳奇鑽石的任務，不可被希特拉的納粹黨搶走。某日，少女遇上一位德國青年，二人的生命有了交集，但當青年被德國軍隊徵召，站在對立面的二人命運又會如何？