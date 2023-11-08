白日之下｜香港01放映會　導演感謝借出辦公室拍攝︰拍出報社實感

香港社會寫實電影《白日之下》，為《IT狗》導演簡君晉執導的第二部電影作品，由余香凝、姜大衞、林保怡、梁雍婷、周漢寧、胡楓、陳湛文、寶珮如及龔慈恩主演，以一位偵查記者調查殘疾人士院舍涉嫌虐待及涉嫌性侵院友為主線，結集多宗香港曾發生的真實慘案進行改編，並以社會性寫實角度呈現故事。



電影參考了當日《香港01》偵查組，深入調查，求真報道為藍本進行創作，參與過採訪的記者更與導演及編劇團隊進行交流，提供第一手資料協助創作。昨日（7/11），「香港01眾樂基金」更主辦了《白日之下》慈善放映活動，還邀請了多年台前幕後出席映後分享會。



由「香港01眾樂基金」主辦的《白日之下》慈善放映活動，事後還有主創團隊跟大家分享拍攝點滴。（陳順禎 攝）

記者提供協助並借出辦公室拍攝

《香港01》偵查組當年的報道深入求真，並透過訪問多個持份者，包括社會福利署、消防署、警方，以及家屬、院友及員工，全方位揭露社會的不公義事件。在採訪事件上，記者維持高度的專業，即使採訪環境惡劣、受訪者遭遇堪虞，仍然堅守崗位，以第一身角度到訪場地，客觀及不偏不倚地呈現事件的真相。

而《香港01》亦大力支持電影業界發展，在電影籌備歷時五年期間，提供相應協助，除了記者為編劇、演員等單位提供諮詢，還借出辦公室，作拍攝之用，務求將事件的全貌還原予觀眾。

香港電影《白日之下》有在《香港01》的辦公室取景，以貫徹電影的真實感。（《白日之下》電影劇照）

《白日之下》昨日（7日）舉行《香港01》特別放映場次，邀請到導演簡君晉攜同主演余香凝、梁雍婷、編劇李卓風、唐翠萍及兩位當年有份參與調查院舍虐老事件的前線記者，包括前記者龍婉琪，以及現任《香港01》偵查組記者勞顯亮先生出席，與觀眾分享《白日之下》歷時五年的製作、演出拍攝及當年調查院舍相關新聞的心路歷程。

《白日之下》導演簡君晉（右四）攜同主演余香凝、梁雍婷、編劇李卓風（左三）、唐翠萍（左二）、兩位記者勞顯亮（右二）及龍婉琪（右一）一同出席電影特別放映，與觀眾對談分享。（陳順禎 攝）

導演感謝《香港01》借出辦公室拍攝

《白日之下》以余香凝飾演的A1新聞偵查組記者凌曉琪為劇情主軸，新聞機構作為故事的重要背景，需要讓觀眾自然地深信記者的工作進程與環境。提及堪景期間遇上的難題，導演簡君晉直言：「其實搵景的時候好困難，因為不容易找到實際報社進行拍攝。」

導演表示曾經尋找包括造紙廠辦公室等其他選址代替，然而卻非最理想的選擇。簡導演續指：「最後機緣巧合下同香港01公司查詢，好快就回覆願意以場地贊助劇組，安排兩日時間進行拍攝，期間任何地方都可以用，這份支援讓我們拍出報社的實感。」導演笑言在「經濟實惠」的製作下，得到真實的辦公室場景是好有幫助，令觀眾代入到報社及新聞工作者工作的地方。

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士（左五）及《香港01》首席媒體戰略官馮德雄先生（右四），特來欣賞電影並感謝劇組拍出一部精彩的電影。（陳順禎 攝）

電影籌備期間 涉嫌性侵案院長定罪入獄

《白日之下》製作籌備歷時超過五年，期間籌集資金為團隊面對的主要困難，簡導演回憶過去的籌備時期亦直言相當痛苦，但同時令團隊成熟了不少。簡導演的心血作品終於上映，他亦表示團隊體現出劇情中記者們一樣的堅持：「我們冇放棄過，縱有放低過一段時間，但絕冇放棄過。有人問會否遲了？我覺得今日2023年這部電影終於可以面世，是不遲亦不早，在這時刻可以放映絕對有意義。」

簡君晉導演直言籌備《白日之下》的五年間，從來沒有放棄過作品，過程亦令團隊更為成熟。（陳順禎 攝）

而電影籌備期間，參考的相關真實院舍事件亦有許多變化，因為記者們的報道，令一位證人願意指證涉事院長性侵案。導演直言自己有親身跟進聽審，被告在審訊後亦終被定罪，被判處33個月監禁。但更諷刺是，當事完成刑期釋放出來時，電影還未找到資金開拍。

《白日之下》參考事件中的涉事院長，在電影開拍前竟被定罪。（《白日之下》電影劇照）

拍下新結局還是決定刪丟

至於團隊見證參考事件的發展後，亦試圖將事件放進劇本，為故事帶來一個新結局，而簡君晉導演在放映會上亦表示真的有拍下來：「其實因為院長入獄一事，劇本是有加多一場戲，亦都有拍出來。」續指：「最後衡量過後還是決定抽走，因為過去好多記者做了好多報道，轟動了兩日後，好多人便會立刻忘記。」簡君晉導演表示該結局如果放進《白日之下》，將有違作品主題希望呈現的力量與訊息：「如果電影入面，我畀咗『假希望』觀眾，可能大家好快就會覺得『原來都冇嘢呀』，好快就過咗，今次呢套電影我唔希望呈現呢種力量，希望大家起碼記得超過兩日。」總觀大家的觀看感，都覺得現時的結局更有張力，餘震更具力量，證明導演選擇的對的。