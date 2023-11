《Life is Art》電影節　坂本龍一最後演出為閉幕作

今年MOViE MOViE與香港設計中心首次跨界合作,舉辦以設計為主題的【Life is Art. Design in Motion 光影藝術祭.設計漫遊】電影節,作為2023「設計營商周城區活動」(CityProg) 香港設計節的重點活動之一。15套精彩電影將於今年11月23日至12月17日期間在MOViE MOViE Cityplaza、MOViE MOViE Pacific Place、百老匯電影中心、PALACE ifc、PREMIERE ELEMENTS 及 B+ cinema apm巡迴上映。為大眾送上戲院、電視、線上平台、社區放映以及工作坊等多元文化活動,讓大家投入多元的藝術媒介,感受光影魅力。



該片更入選威尼斯影展非競賽單元。(《坂本龍一:Opus》劇照)

閉幕電影將首映已故日本音樂大師坂本龍一最後演出《坂本龍一:Opus》。(《坂本龍一:Opus》劇照)

【香港設計中心x MOViE MOViE Life is Art. Design in Motion光影藝術祭.設計漫遊】先以兩部香港首映電影——全球史無前例最大規模的維梅爾展覽電影《維梅爾:光影大師》(Vermeer: The Greatest Exhibition)以及由奧斯卡得獎導演紀錄的近代時裝設計大師跌宕人生《John Galliano的高山低谷》(High & Low – John Galliano)打開序幕,展現藝術與設計震撼人心的力量。閉幕電影將首映已故日本音樂大師坂本龍一最後演出、入選威尼斯影展非競賽單元的《坂本龍一:Opus》(Ryuichi Sakamoto | Opus)。

全球史無前例最大規模的維梅爾展覽電影《維梅爾:光影大師》,為首度香港公映,亦是電影節開幕電影。(《維梅爾:光影大師》劇照)

MOViE MOViE行政總監蔡靄兒:「來到第8屆『Life is Art』電影節.我們十分高興能與香港設計中心設計營商周城區活動合作,呈獻以設計為主題的『Life is Art. Design in Motion 光影藝術祭.設計漫遊』電影節。藝術與設計猶如空氣無處不在,並且互相影響。過往我們一直致力打破界限呈獻不同藝術範疇的電影,今年更以這些不同的影片呈現設計之重和美。多套香港首映之作大師如雲—《John Galliano的高山低谷》、《維梅爾:光影大師》、《坂本龍一:Opus》、《Bruce MAU設計大師》、《翩娜.之後》、《激浪派錄像藝術教父:白南準》等固然是焦點所在,其他電影亦充滿巧思奇趣。希望大家透過電影和社區放映、展覽等活動,在香港這個我們所愛的城市以光影漫遊設計與藝術世界,攝取生活靈感重新得力。