劉嘉玲親民着H&M豹紋長裙身段修長　一件極罕配飾收藏價值驚人

香港國際級影帝梁朝偉今年屢獲中外影展獎項，先後獲得亞洲電影大獎「最佳男主角」、威尼斯影展「金獅獎終身成就獎」及金雞獎「最佳男主角」，與太太劉嘉玲的動向一直成為新聞焦點。劉嘉玲亦全年無休陪同老公出席各大影壇盛事，經常以高貴打扮造型亮相各地紅地氈，亦活躍於社交媒體分享最新動向。

梁朝偉今年屢獲殊榮，於各大影壇盛事亮相，太太劉嘉玲亦全年無休陪同偉仔出席。（視覺中國）

今日（21日）嘉玲姐於社交媒體分享一系列相片，身穿已故著名西班牙設計師Paco Rabanne與H&M聯乘的服裝，以一身豹紋長裙示人。貴氣十足的嘉玲姐親民地穿上大眾品牌服飾時，仍然難掩巨星氣派。日常勤於運動跑步的嘉玲姐在飄逸裙裝下線條纖瘦修長，身型保養極佳！

劉嘉玲於社交媒體分享一系列照片，穿上已故著名西班牙設計師Paco Rabanne與H&M聯乘的豹紋長裙。（劉嘉玲IG圖片）

劉嘉玲以黑色太陽眼鏡、高踭鞋及名錶配襯長裙造型。（劉嘉玲IG圖片）

劉嘉玲於相片中以黑色太陽眼鏡、高踭鞋及玫瑰金色腕錶作為配襯，其中手上名錶雖然與裙裝顏色相襯，卻因為品牌名貴、款式罕有而觸目！嘉玲姐身上的Rabanne H&M裙裝於官網售價為港幣1190元，然而配戴的腕錶竟驚人地貴超過1000倍！事關嘉玲姐的手錶來自名廠Patek Philippe百達翡麗，為錶廠早已停產的絕版玫瑰金款Nautilus Ref. 5711/1R，於二手市場極為罕見，價格由港幣120萬元至150萬元不等，價值不菲！

劉嘉玲配戴着Patek Philippe百達翡麗玫瑰金色Nautilus Ref. 5711/1R手錶，價值約港幣120萬至150萬元，比身上官方售價為港幣1190元的H&M長裙，貴超過1000倍！（劉嘉玲IG圖片）

其實劉嘉玲不止收藏一枚百達翡麗Nautilus系列名錶，今年陪偉仔遠赴意大利出席威尼斯影展期間，亦於一個品牌活動上配戴同款藍色橫紋腕錶。據指嘉玲姐亦有收藏一枚柏金版Nautilus，價值更為名貴，加上二手市場絕無僅有，有錢亦未必買得到。