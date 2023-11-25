金馬獎2023｜香港電影《年少日記》《但願人長久》奪新導演及演員

華語影壇年度盛事台北《第60屆金馬獎》今日（25日）於台北國父紀念館盛大舉行。頒獎典禮有不少憑電影作品獲提名的香港演員攜同團隊出席，包括余香凝、梁雍婷、鍾雪瑩、黃梓樂等。其中首項大獎「最佳新導演」由《年少日記》導演卓亦謙奪得，為香港電影先拔頭籌！謝咏欣亦憑《但願人長久》奪得「最佳新演員」獎。金馬獎賽果將陸續更新，請各位密切留意！



最佳新演員」獎由謝咏欣憑《但願人長久》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳新演員」由主演《但願人長久》的演員謝咏欣奪得！她於台上哽咽表示：「多謝爸爸媽媽，他叫我要提到他們！」亦表示「我會繼續演好角色！」

其他入圍者包括：葉曉霏《青春並不溫柔》；胡語恆《少男少女》；洪瑜鴻《請問，還有哪裡需要加強》；鄧金煌《富都青年》。

「最佳新導演」得獎者為《年少日記》導演卓亦謙。（金馬獎直播截圖）

「最佳新導演」得獎者為《年少日記》導演卓亦謙。卓亦謙從北野武及林志玲手中得獎後，發表感言時感謝盧鎮業、黃梓樂、鄭中基等一眾演員，亦感謝監製爾冬陞，他亦表示：「拍完這部戲，我幾乎得憂鬱症，但感謝我的女朋友，她的愛與美麗的靈魂帶我走出來，我愛妳！」他亦提到自己曾輕生的好朋友，自己雖然無法回去當時給他一個擁抱，但希望藉電影表達他的心意。

卓亦謙女友聽到男友在台上的謝辭，泣不成聲。（金馬獎直播截圖）

其他「最佳新導演」入圍者包括：阿爛《這個女人》；孫杰《大山來了》；卓亦謙《年少日記》；李鴻其《愛是一把槍》；王禮霖《富都青年》。

日本大導演北野武與林志玲一同頒發「最佳新導演」。（金馬獎直播截圖）

「最佳音效」獎由杜篤之、吳書瑤、陳冠廷憑作品《五月雪》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳音效」由杜篤之、吳書瑤、陳冠廷憑《五月雪》奪得！其他入圍者包括：杜篤之、黃元澤《少男少女》；簡豐書、孫思媛、湯湘竹《疫起》；胡序嵩、李俊逸《小曉》；簡豐書、陳家俐、楊家愼、湯湘竹《周處除三害》。

「最佳動作設計」由洪昰顥《周處除三害》得獎，其他入圍者包括：邱立偉、王俊雄《八戒》；洪昰顥《請問，還有哪裡需要加強》；洪昰顥《關於我和鬼變成家人的那件事》；吳俊希《女鬼橋2：怨鬼樓》。

陳以文及阮經天頒獎前，上演搞笑戲碼！（金馬獎直播截圖）

「最佳美術設計」獎由黃美清、涂碩峯憑作品《疫起》奪得。其他入圍者包括：王誌成、尤麗雯《老狐狸》；潘燚森；謝靄霖《白日之下》；吳若昀《請問，還有哪裡需要加強》；黃美清、鄭嘉政《小曉》。

「最佳美術設計」獎由黃美清、涂碩峯憑作品《疫起》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳造型設計」獎由王誌成、高仙齡憑作品《老狐狸》奪得。其他入圍者包括：黃菊清《富都青年》；燚森、陳巧倩《白日之下》；黃菊清《五月雪》；葉嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉《請問，還有哪裡需要加強》。

「最佳造型設計」獎由王誌成、高仙齡憑作品《老狐狸》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳動畫短片」由陳嘉言、黃曉傑《夏夢迴》得獎。其他入圍者包括：劉琬琳《鷺鷥河》；陳鏹《白雲蒼狗》；王登鈺《幽暗小徑的鬼》；張晨曦《纏》。

「最佳動畫片」獎由邱立偉憑動畫電影《八戒》奪得。