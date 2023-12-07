分手的決心︱湯唯被爆與韓導老公分居獨自湊女　來港親自回應婚變

由朴贊郁執導、湯唯主演的韓國電影《分手的決心》，去年於韓國及全球上映，朴贊郁憑作品於第75屆康城影展奪得「最佳導演獎」，而湯唯亦憑作品於韓國青龍獎榮封「最佳女主角」成為青龍獎史上首位華人影后。湯唯今年憑《分手的決心》首次涉足出版界，將電影的分鏡本出版成《分手的決心——分鏡本》，將朴贊郁的拍攝槪念、分鏡畫師李允鎬與湯唯自己親手韓中翻譯的文字結集成書。湯唯與朴贊郁導演就新書罕有來港舉行記者會，及出席簽書活動，期間亦接受傳媒訪問，大談生活近況與出版本書的過程。

憑《分手的決心》榮封青龍影后的湯唯與康城最佳導演朴贊郁，為《分手的決心——分鏡本》的出版來港宣傳。（梁碧玲 攝）

湯唯就親手翻譯的新書《分手的決心——分鏡本》舉行記者會並接受訪問。（梁碧玲 攝）

湯唯接受訪問時表示，本書的籌備早於拍攝《分手的決心》時已經開始：「其實籌備最少兩年，由呢套戲開始拍冇幾耐，我就同導演講『導演，我可唔可以出版中文版本呢？』因為我覺得太好、太特別！」她直言過去從未見過如此完整的分鏡方式，雖然導演未有即場答應，但在康城影展期間，導演卻主動提起分鏡本的中文版，便啟動出版的工作。湯唯直言翻譯工作非常長久，她笑指要抽出照顧女兒以外的時間做翻譯：「每晚湊女瞓咗之後，有時我先生喺到都好啲，如果我先生有工作、一個人，個女瞓咗就去翻譯，呢個過程又攰又開心！」

湯唯表示每晚會在女兒睡覺後，開始進行翻譯的工作。（梁碧玲 攝）

湯唯久未在香港露面，因出版新書《分手的決心——分鏡本》而專程來宣傳。（梁碧玲 攝）

提到為《分手的決心——分鏡本》進行翻譯工作時，湯唯表示丈夫金泰勇導演亦成為她的強大後盾：「喺翻譯時候，佢一路照顧屋企、照顧個女，其實就已經係最大嘅幫助！如果唔係佢幫助我，我今日點可能喺呢到？因為佢喺屋企、喺北京！」至於翻譯遇到最困難之處，她笑指：「係向導演展示我對出版呢本書嘅決心！係真嘅！」直言由韓文一字一句翻譯成中文，不論語序、用字均極具難度。經過兩位終於完成出版工作，湯唯分享到第一次收到書本時的喜悅：「係好開心，但講真我只不過係一個搬運工，將一個我覺得幾好嘅嘢搬過嚟同大家分享，畀有需要或者有興趣嘅人囉！」她亦表經歷不少艱辛後看書本的實物亦相當感觸：「有啲想喊㗎其實！好開心！」

湯唯表示丈夫金泰勇成為她翻譯工作期間的強大後盾，負責照顧家庭與女兒。（梁碧玲 攝）

完成漫長的出版後，湯唯表示女兒未有機會看過本書，但亦笑指：「我梗係會畀一本佢啦，特登畀佢！佢好擅長睇圖畫！」至於就讀一年級的女兒在中韓背景下學習語言，湯唯表示：「佢中文係最好嘅，韓文都算係母語，不過中文學習同用嘅時間多啲，再加上英文，三樣語言係幾辛苦嘅！」

湯唯表示女兒在中韓語言背景中長大，中文最好、韓語亦算是母語。（梁碧玲 攝）

湯唯分享指一家三口為遷就女兒的學習，於是長居於北京，而近日有傳聞指湯唯與丈夫金泰勇導演分居，湯唯斬釘截鐵地回應：「點可能啊！如果我喺呢到（香港），冇我老公喺到、點做到呀？我感謝佢、好多謝佢！佢真係幫咗我好多。」更即場用韓語向鏡頭感謝老公的幫助與支持，粉碎婚變傳聞！湯唯亦解釋因為長居北京，丈夫需要中韓兩邊飛才能兼顧工作：「佢有工作佢就要飛返（韓國），如果冇工作就好想陪住我哋兩個一齊！」

湯唯感謝老公的幫助與支持，粉碎婚變傳聞！（梁碧玲 攝）

對於未來在香港拍電影的機會，湯唯直言：「好想呀！啱啱見到《月滿軒尼斯》（海報）就回憶返，希望有機會啦！」她更補充指不介意飾演的角色，只要導演認為適合由她演出即可。至於丈夫金泰勇會否有機會挑戰執導港產片，湯唯則笑指：「等佢自己啲嘢做完先！」而現階段亦因為照顧家庭與女兒，難以一同工作，未必在短時間裡再次與丈夫以一演一導的方式合作。