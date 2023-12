美國傳奇電視製作人兼編劇Norman Lear日前傳出離世的消息,他曾獲得6項電視艾美獎肯定,更獲頒金球獎電視類終身成就獎(Carol Burnett Award),其發言人發聲明證實,他Norman於12月5日在家人的陪伴下自然死亡,享壽101歲。

美國傳奇電視製作人兼編劇Norman Lear在家人的陪伴下自然死亡,享壽101歲。(VCG)

Norman Lear曾為多部70年代的經典情境喜劇擔任製作人及編劇,包含《All in the Family》、《The Jeffersons》、《活在當下》(One Day at a Time)等。其中《All in the Family》》更在1971到1973年間,連續3年奪得艾美獎最佳喜劇獎。據美媒報導,Norman Lear在70年代製作多部高人氣電視劇,同時入當時仍被影視產業視為禁忌的議題,如種族歧視、墮胎、階級等,勇於揭露社會問題。

Norman Lear於70年代開始,已經勇於討論敏感的社會議題,包括種族歧視、墮胎、階級等。(VCG)