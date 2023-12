金球獎｜電視類提名名單出爐　HBO《繼承之戰》繼續成大贏家

《第81屆金球獎》即將於來年1月7日舉行,日前宣布了提名名單。HBO的《繼承之戰》(Succession)以9項入圍領先,而《大熊餐廳》(The Bear)、《破案三人行》(Only Murders in the Building)以5項提名緊隨其後,而Netflix王牌劇集《王冠》(The Crown)則有4項提名。

入圍名單如下:

【劇情類最佳影集】

《1923》/ paramount+

《王冠》(The Crown)/ Netflix

《頭號外交官》(The Diplomat)/ Netflix

《最後生還者》(The Last of Us)/ HBO

《繼承之戰》(Succession)/ HBO

《晨早直播室》(The Morning Show)/ AppleTV+

【音樂及喜劇類最佳影集】

《大熊餐廳》(The Bear)/ Hulu

《乜都得教練》(Ted Lasso)/ AppleTV+

《小學風雲》(Abbott Elementary)/ ABC

《真假陪審團》(Jury Duty)/ Prime Video

《破案三人行》(Only Murders in the Building)/ Hulu

《殺手進城》(Barry)/ HBO

【最佳迷你劇集及電視電影】

《齮齕人生》(Beef)/ Netflix

《Lessons in Chemistry》/ AppleTV+

《Daisy Jones & the Six》/ Amazon

《呼喚奇蹟的光》(All The Light We Cannot See)/ Netflix

《Fellow Travelers》/ Showtime

《Fargo》/ FX

【劇情類最佳男主角】

《最後生還者》Pedro Pascal

《繼承之戰》Kieran Culkin

《繼承之戰》Jeremy Strong

《繼承之戰》Brian Cox

《Slow Horse》Gary Oldman

《王冠》Dominic West

【劇情類最佳女主角】

《1923》Helen Mirren

《最後生還者》Bella Ramsey

《頭號外交官》Keri Russell

《繼承之戰》Sarah Snook

《王冠》Imelda Staunton

《The Curse》Emma Stone

【音樂及喜劇類最佳男主角】

《Barry》Bill Hader

《破案三人行》Steve Martin

《破案三人行》Martin Short

《Shrinking》ason Segel

《Ted Lasso》Jason Sudeikis

《大熊餐廳》Jeremy Allen White

【音樂及喜劇類最佳女主角】

《大熊餐廳》Ayo Edebiri

《Poker Face》Natasha Lyonne

《小學風雲》Quinta Brunson

《The Marvelous Mrs. Maisel》Rachel Brosnahan

《破案三人行》Selena Gomez

《The Great》Elle Fanning

【最佳迷你劇集及電視電影男主角】

《Fellow Travelers》Matt Bomer

《Daisy Jones & the Six》Sam Claflin

《Fargo》Jon Hamm

《WHITE HOUSE PLUMBERS》Woody Harrelson

《Lawmen: Bass Reeves》David Oyelowo

《齮齕人生》Steven Yeun

【最佳迷你劇集及電視電影女主角】

《Daisy Jones & the Six》Riley Keough

《Lessons in Chemistry》Brie Larson

《Love and Death》Elizabeth Olsen

《Fargo》Juno Temple

《Dead Ringers》Rachel Weisz

《齮齕人生》Ali Wong

【影集最佳男配角】

《晨間直播間》Billy Crudup

《繼承之戰》Matthew Macfadyen

《Jury Duty》James Marsden

《大熊餐廳》Ebon Moss-Bachrach

《繼承之戰》Alan Ruck

《繼承之戰》Alexander Skarsgård

【影集最佳女配角】

《王冠》Elizabeth Debicki

《大熊餐廳》Abby Elliott

《Yellowjackets》Christina Ricci

《繼承之戰》J. Smith-Cameron

《破案三人行》Meryl Streep

《Ted Lasso》Hannah Waddingham