燈火闌珊︱遭奧斯卡DQ角逐資格　導演曾憲寧︰得之我幸，失之我命

香港電影《燈火闌珊》原代表香港角逐明年舉行的《第96屆奧斯卡頒獎禮》「最佳國際影片」獎，日前被發現消失於候選名單時，在不知情下被大會取消資格。昨晚（11日）有傳媒向「香港電影製片家協會」主席洪祖星查詢，發現原來在協會內部投票時不慎出現利益衝突。有關《燈火闌珊》演員投自己一票，致電影無法角逐「奧斯卡最佳國際影片」，演出電影的任達華今晚（12日）透過電影公司發聲明深表歉意，希望向公眾交代。《燈火闌珊》導演曾憲寧亦就《香港01》查詢作出回覆，感謝外界對作品的支持。

對於《燈火闌珊》無法角逐《第96屆奧斯卡頒獎禮》「最佳國際影片」獎，導演曾憲寧就查詢回覆《香港01》。（梁碧玲 攝）

曾憲寧導演回覆時表示：「謝謝大家對《燈火闌珊》就角逐奧斯卡最佳國際影片一事的關注。就事件當中的細節，其實個人而言我並不太想深究。因為這段時間我精神和身體有點不在狀態，但絕對和今次事件無關，只是今年工作比較繁忙，到年末有點 burnout 的情況，所以現在只想將僅有的精力投入到另一作品的後期，其他事情但願放輕。」

《燈火闌珊》導演曾憲寧表示對於作品未能角逐奧斯卡一事，個人而言並不太想深究。（《燈火闌珊》電影花絮照）

曾導演續指：「作為創作人，對我而言，最重要的，始終只有創作本身，其他一切只屬旁枝。得之我幸，失之我命。我對劇組所有演員、工作人員，以及沿路上支持過《燈火闌珊》的機構、單位和觀眾，只有由衷感激。謝謝。」