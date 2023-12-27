李善均涉毒醜聞後驚爆車上燒炭自殺亡　女巫3年前預言會發生大事

《上流寄生族》男演員李善均今年10月初驚爆涉毒醜聞後，已停工候查。今早（27日）被發現在座駕內燒炭自殺，證實自殺身亡，終年48歲。早前李善均被爆涉毒同時爆出被爆是色情場所常客，警方更估計他不只吸食大麻一種毒品。當時有網民翻出早在三年前，一名女巫就曾講過李善均八字與手扣有關，並且要小心10月份。

形象正面的李善均被傳疑涉毒。（劇照）

電影《上流寄生族》於2019年上映時紅爆全球，有韓國綜藝節目PD邀請了一名來自金花堂（音譯）的女巫分析導演奉俊昊，以及宋康昊在內幾位主角的八字。談到李善均時，女巫開始面有難色並重複講到：「為甚麼看到被鎖上手扣？」她表示李善均八字上看到他可能會發生一次爭議，並非是他的自己意志，而是因他人而起。被問到大概甚麼時候會發生，女巫則表示要小心10月份。

女巫表示在李善均八字上看到「被鎖上手扣」。（影片截圖）

由於李善均向來形象正面，所以女巫亦有詢問PD「這位應該不做那些事吧？」，當時PD反問「毒品嗎？」，她點頭以「嗯」回答，似乎預告了三年後即今年的爭議。女巫在影片中提到李善均或會有一天忘記初心，提醒他要每天冥想和小心舉止，並非動動腦筋就能解決。分析結束後，女巫也馬上向PD表示第一次有這樣的感覺，並反覆望住李善均的照片。影片引起關注後，大批傳媒和網民都想聯絡該女巫查詢。可是今天上傳的影片的頻道中講到，影片中的女巫早於兩年前已因健康問題離世。

女巫表示三年前就提醒李善均要小心10月。（影片截圖）

頻道講到女巫兩年前已離世，希望大眾能停止散播傳言。（影片截圖）