基斯杜化路蘭自爆偷入戲院睇反應　評《奧本海默》為自己最佳作品

回顧2023年的荷里活電影，不得不提鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導鉅製《奧本海默》（Oppenheimer），電影叫好亦叫座，在全球斬獲9億2500萬美元（約港幣72億2500萬元）票房，排列年度第三位。《奧本海默》在電腦特技成熟的年代拍攝，卻回歸電影拍攝的原初手法，更以彩色及黑白IMAX菲林拍攝，成為當代電影的指標作品之一。

基斯杜化路蘭今年推出的新作《奧本海默》成為當代電影的指標性作品之一。（視覺中國）

基斯杜化路蘭在本年尾聲接受外媒訪問時表示，《芭比》（Barbie）與《奧本海默》對電影業有明確及正面的影響，他亦對電影未來發展抱樂觀的心態。路蘭直言：「我剛完成這部片長三小時關於奧本海默生平的電影，更是一部一半黑白、限制級（R-Rated）的電影——票房亦接近10億元。當然令我覺得電影業發展得相當好！」他更笑着自評：「最瘋狂的當然是這是我拍過最好、最成功的電影！」

《奧本海默》片長達3小時，更有一半以黑白IMAX菲林拍攝。（《奧本海默》電影劇照）

路蘭在外媒訪問中亦直言，在自己從影20年裡，《奧本海默》是他在英國最賣座的電影，他對英國以至世界電影業發展非常看好：「當然包括看到其他電影賣座，而觀眾亦重新回到電影院觀映！」路蘭亦透露，原來他與擔任自己監製的太太Emma Thomas，會在《奧本海默》上映期間，偷偷進入戲院觀察觀眾對電影的反應，他形容這個經歷非常「精彩及勢不可擋」，他表示：「觀眾其實一直期待驚喜，看到新景象、看到他們不知道自己期待看到的電影，這就是電影最強大的力量！所以非常慶幸今年能夠看到這個景象！」

基斯杜花路蘭表示觀眾不知道自己希望入場看到從未看過的新景象。（《奧本海默》電影劇照）