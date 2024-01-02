金手指︱梁朝偉劉德華鬥情緒失控　偉仔曾發脾氣：打爛晒全屋嘅嘢

香港商業犯罪電影《金手指》，由莊文強執導及編劇、黃斌監製，並由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、白只、任達華、方中信、姜皓文與岑珈其等強大陣容合演，已於12月30日正式上映。早前兩大影帝梁朝偉及劉德華攜同新作出席《The Do Show》節目，接受Do姐鄭裕玲專訪，期間大談演出及不少私生活秘聞，揭開兩位影帝神秘的生活面貌。

Do姐認識梁朝偉與劉德華多年，直言從未見過二人發脾氣。（《The Do Show》節目截圖）

Do姐於節目上坦言自己與兩位影帝合作的機會不多，亦從來沒有看過偉仔與華仔發脾氣。談到情緒處理時，梁朝偉表示自己會將負面情緒藏在心裡：「我會發自己脾氣嗰啲，但喺我印象裡面我真係冇發過脾氣。」偉仔更即場演繹發自己脾氣的面容與緊握拳頭的動作，示範後自己亦忍不住偷笑！

梁朝偉坦言自己會有負面情緒，主要會發自己脾氣。（《The Do Show》節目截圖）

梁朝偉更即場演繹發自己脾氣的表現，演完亦不禁偷笑。（《The Do Show》節目截圖）

相反，劉德華則坦誠地表示自己會發脾氣：「我有㗎！不過只係工作人員會見到囉！」但亦表示僅因為工作與生活之間的安排，無奈下才會有負面情緒。華仔亦表示自己在父母面前會較顯露出情緒：「爸爸媽媽會見到多啲，可能屋企人會見到發脾氣多啲，但係喺街就真係好少。」

劉德華表示自己情緒爆發的一面，在父母面前才會表現出來。（《The Do Show》節目截圖）

聽畢劉德華的分享後，梁朝偉突然補充表示：「我記得我唯一一次發脾氣，我係一個人嘅、冇人見到，就打爛晒全屋嘅嘢！」Do姐隨即嚇一跳，想不到偉仔會有如斯激動的一面。偉仔續指：「唔知點解，有一次發脾氣就係咁。（鄭：你唔記得原因？）我唔記得咗點解，因為好耐好耐之前。由打爛第一樣嘢開始，就冇喇、停唔到！」偉仔笑着還原失控的動作，又笑指：「但係得我一個人！（鄭：好似拍戲咁？）真係好似拍戲咁！」

梁朝偉表示自己唯一一次發脾氣，竟然一個人將全屋的東西打爛！（《The Do Show》節目截圖）

梁朝偉更當場示範打爛屋企物品的情形。（《The Do Show》節目截圖）

正當Do姐估計劉德華不會有失控爆發的一面時，華仔笑指：「會！我會失控㗎！其實我失控個程度唔會低於Tony（梁朝偉）！」此話一出，令偉仔與Do姐都感到驚訝！劉德華續指一次表演或場合中，公司裡的人互相指責，令他非常氣憤：「我有一個衣櫃，擺衫嘅地方，因為以前唔想用櫃，就會用一枝枝棍子掛衣架，我就逐條拔斷，就發脾氣！」然而華仔亦笑言發完脾氣後，收拾的部分才令他最頭痛，但他亦會自行收拾殘局。

劉德華亦表示自己試過情緒失控。（《The Do Show》節目截圖）