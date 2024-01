現年61歲的楊紫瓊去年喜事連連,憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)成為奧斯卡影后,又跟另一半Jean Todt正式拉埋天窗。到踏入2024年第二日,楊紫瓊又有重磅喜訊公布,她在Instagram分享一張以手掌托著BB仔腳的照片,究竟係榮升媽媽定嫲嫲?

楊紫瓊在IG公布喜訊,但未有公開BB父母身份,難怪引網民猜測。(網上截圖)

楊紫瓊在貼文中寫道:「2024年第一天的一個小奇蹟,我們真的很幸運,無法形容我為這非常非常特別的歡欣感到多麼高興」。她沒有表明孩子屬於誰,大部份網民估計是繼子Nicolas Todt的孩子,但亦有小部份人懷疑楊紫瓊找代母產子。