金球獎2024︱施利安梅菲首封影帝　曾讀法律無心向決心做Rock友

荷里活年度影壇盛事《第81屆金球獎》於香港時間今日（8日）舉行，一共頒發27項大獎，包括6項電影演技大獎。其中，施利安梅菲（Cillian Murphy）憑超賣座戰爭傳記電影《奧本海默》（Oppenheimer）奪得劇情片「最佳男主角」獎，首度獲封金球影帝！

施利安梅菲憑《奧本海默》首度榮封「第81屆金球獎」影帝！（直播截圖）

施利安梅菲憑《奧本海默》首度榮封「第81屆金球獎」影帝！（直播截圖）

施利安梅菲上台前因鼻上沾上唇膏而要不停刷鼻。（直播截圖）

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的電影《奧本海默》，劇情主軸改編自「原子彈之父」理論物理學家奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的生平，將第二次世界大戰期間研發原子彈的真人真事搬上大銀幕，片長達3小時。

《奧本海默》講述研發原子彈的美國物理學家奧本海默的生平。（《奧本海默》電影劇照）

Cillian Murphy在《奧本海默》前已經多次與路蘭合作，曾於《蝙蝠俠》三部曲裡飾演「稻草人」Scarecrow；《潛行凶間》飾演任務目標的富二代；及《鄧寇克大行動》（Dunkirk）飾演墮海獲救、飽受恐懼的軍人。

曾經與路蘭五度合作的Cillian Murphy，首次於路蘭的作品中擔正，飾演奧本海默。（視覺中國）

Cillian Murphy於基斯杜化路蘭執導的《蝙蝠俠》三部曲裡飾演反派「稻草人」Scarecrow。（《蝙蝠俠：俠影之謎》電影劇照）

Cillian Murphy於《潛行凶間》裡飾演作為任務目標的富二代。（《潛行凶間》電影劇照）

Cillian Murphy於《鄧寇克大行動》裡飾演墮海獲救、飽歷戰爭恐懼的軍人。（《鄧寇克大行動》電影劇照）

現年47歲的施利安梅菲為愛爾蘭人，成為演員前曾經在中學時參演舞台劇，當時的老師希望他追尋演員的道路，然而他卻矢志成為搖滾樂手，並在幾隊樂隊中擔任主音及結他手。直到大學時入讀愛爾蘭當地的法律學院，無心向學的施利安梅菲連第一年的考試也不合格，沉迷於樂隊表演，及至後來在大學劇社演唱兼演出，才發掘自己對演戲的興趣。

大學時期的Cillian Murphy無心向學，沉迷樂隊及劇社演出。（視覺中國）

沒有受過正統演藝訓練的Cillian Murphy，在大學時期已開始成為劇團演員，在舞台劇界一直活躍至2000年，並演出過幾部電影與短片。Cillian Murphy的成名作為2002年的《28日後》（28 Days Later）及2003年的《冷山》（Cold Mountain），其後便開始與基斯杜化路蘭合作。在大銀幕外，Cillian Murphy亦演出英國犯罪電視劇《Peaky Blinders》，在劇中飾演的黑幫頭目極受觀眾歡迎！

Cillian Murphy憑《28日後》的演出成名。（《28日後》電影劇照）

Cillian Murphy憑《28日後》的演出成名。（《28日後》電影劇照）

Cillian Murphy在2013年至2022年主演英國犯罪電視劇《Peaky Blinders》，大受歡迎。（《Peaky Blinders》劇集劇照）