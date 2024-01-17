趙善恆渣馬前左腳拗柴　笑言想追周潤發拍片︰睇下佢會唔會發脾氣

荷里活賽車傳記電影《法拉利》（Ferrari），今日（16日）在香港舉行首映禮，邀請一眾嘉賓及愛車藝人出席。其中，集導演、演員及樂隊ToNick主音於一身的趙善恆亦有出席，並於首映上接受傳媒訪問。趙善恆受訪期間分享自己為備戰本周日舉行的馬拉松賽事期間，不慎弄傷左腳，但仍然希望休養過後堅持完成比賽。

趙善恆今日應邀出席電影《法拉利》首映活動，更大曬法拉利車匙扣。（梁碧玲 攝）

趙善恆受訪期間，透露自己正在備戰本周日舉行的馬拉松賽事「半馬」項目，他感謝外界關心自己的傷勢，分享指：「我因為早一日練跑，跑咗人生第一個15K（公里），可能休息唔夠所以差錯腳、拗咗柴囉！」坦言無論如何都會影響賽事表現：「條筋有啲壓住。」但已盡快求醫：「醫生就話關節就冇事嘅，但係條筋有啲瘀血，頭先盡量幫我捽散佢。佢話小心啲啦，同埋就嚟渣馬，佢間診所都有好多生意，都正常嘅練習好容易受傷。」

趙善恆受訪時分享自己左腳拗柴傷勢，表示已盡快求醫，希望能夠完成周日舉行的賽事。（梁碧玲 攝）

趙善恆笑言醫生本身亦是跑手，表示受傷為正常情況。恆仔分享指非常渴望完成賽事，亦盡量在飲食與休息裡回復狀態：「我會出席嘅，既然報咗名就盡力完成佢啦！」恆仔得知周潤發亦會參與半馬賽事後，笑言會追住發哥：「跟住佢跑囉！捉住佢全程逼佢拍Vlog（影片日誌）咁囉！睇下佢會唔會發脾氣！」