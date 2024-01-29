一路向西2｜三上悠亞貼台灣旗被圍攻　急刪留言並以英文縮寫代替

2012年上映的香港電影《一路向西》，掀起了一片話題。去年底宣佈開拍第二集《一路向西2 東京AV攻略》，最大賣點是由首集男主角張建聲領軍「5大AV女優」，包三上悠亞、波多野結衣、相澤南、村上悠華以及港產的素海霖主演。早前更公開招募3名男優參與演出。

三上悠亞今次獲邀，去到台灣工作。（yua_mikami＠IG相片）

電影將於3月到日本拍攝，而三上悠亞就趁空檔到台灣開工，她日前在IG分享受邀到台灣工作的心情，寫上：「從昨天開始我在台灣工作」原本簡單的一句話，但她在結尾放上台灣旗幟圖案，此舉便立即引起一眾內地網民不滿，大舉在其貼文下留言攻擊。

一個「台灣旗」emoji，便引來內地網民激烈反應。（yua_mikami＠IG截圖）

之後便以「TW」英文縮寫代替。（yua_mikami＠IG截圖）

由於人數眾多，同時亦成為中台粉絲的罵戰地，三上悠亞見狀便立即刪去台灣旗幟，改以台灣的縮寫「TW」代替，並刪掉過激的留言，以平息風波。其實今次已不是三上悠亞首次激嬲中國網民。

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2019年她曾發表「最喜歡台灣這個國家」論，當時她到台灣工作，在貼文寫上︰「這次也在台灣，我做了很多工作，台灣人真的很溫暖，請每次都歡迎我吧！ 這是我最喜歡的國家」2021年，三上悠亞又因在微博分享穿上漢服的影片，但同時又露出事業線，遭內地網民稱不尊重，同樣遭圍攻。