奧斯卡｜香港冇電視台直播　曾志偉︰觀眾對頒獎禮期待冇以前咁大

英皇電影《出租家人》，由劉偉恒執導，曾志偉監製及領銜主演，恬妞、陳家樂、周家怡領銜主演，今日舉行首映禮。其中多年相識多年嘅曾志偉及恬忸，原來今次已經是第三次合作。

英皇電影《出租家人》，由劉偉恒執導，曾志偉監製及領銜主演，恬妞、陳家樂、周家怡領銜主演。（陳順禎 攝）

曾志偉接受訪問時表示跟恬妞淵源好深：「我第一次做男主角都係因為恬妞做女主角，我先有機會做男主角，都成40年前，套戲叫《醜小鴨》。同佢咁多年合作，由初初扮演我追佢，佢好憎我，到現在演一對老夫老妻，都經歷好多嘢。」

曾志偉與恬妞已相識及合作40年。（陳順禎 攝）

電影在疫情期間拍攝，恬妞來港時需要接受隔離，但正正隔離期間就令恬妞姐發福不少。「因為隔離期間，志偉同導演劉偉恒不停買嘢畀我食，食到我肥晒。後來有一幕戲，本來童星要對住我講：『點解你瘦晒嘅？』拍完之後志偉嗌cut，話冇說服力要改對白，最後變成向我打招便算。」可見短短隔離期間，增磅成效甚大。

恬妞笑指志偉在自己隔離期間招呼周到，發福不少。（陳順禎 攝）

隨後記者問到有不少市民反映，今年冇香港電視台直播奧斯卡頒獎禮感到失望，身為電視廣播有限公司總經理曾志偉表示，拎版權都要時間，今年唔知仲拎唔拎到。

問到是否版權費問題，曾志偉表示要問番相關同事，但就覺得下年可以作嘗試：「因為現時觀眾對頒獎禮嘅期待度冇以前咁大，而且需求嘅金額都大，所以一直未有電視台入標，如果大家係有咁嘅需求，我覺得明年可以做。」