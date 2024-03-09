3體｜劇情介紹+演員陣容+最終預告　首季8集Netflix獨家上線

Netflix全新劇集《3體》（3 Body Problem），8號再次釋出最終預告。由《權力遊戲》（Game of Thrones）團隊操刀，David Benioff和Daniel Brett Weiss，攜手《真愛如血》（True Blood）導演Alexander Woo共同打造的全新科幻懸疑劇集。



而Netflix《3體》也將搶先在美國時間8日舉行的SXSW（美國南方藝術節）大銀幕全球首映。在公佈的海報當中，充滿著許多元素：天空、消逝的衛星、沙漠以及個人，看似毫不相干的內容卻出現在同一張海報之中，這也暗示著在《3體》劇集當中，觀眾將感受到各種不同元素所創造出來的世界。

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故事敘述：1960年代的中國，一名年輕女子的關鍵決定掀起跨越時空的波瀾，深深影響了現代。自然法則在眼前逐漸支離破碎，原因不得而知，一群互動密切的傑出科學家必須與一個鍥而不捨的警探合作，化解人類史上最大的威脅。

而最終預告的背景音樂是由Dinah Washington演唱的《This Bitter Earth》，乍聽之下是優雅沈穩的旋律，但實際上的畫面卻是各種瘋狂、無法解釋的景象。由Jess Hong飾演的「程慬」說道：「我必須告訴你一件瘋狂的事情，這是真實存在的，而且關乎我們所有人。從很久以前就開始了。」

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場景拉回到1977年，某處的科學家探測到一個序列，稱之為「Wow Signal」，但是所謂的「Wow Signal」實際上到底說了什麼，我們無從得知。大家所戴上的頭戴式裝置，到底意義為何？所進入的又是何種空間，使觀眾更加好奇與期待。我們所處的世界正在發生改變，有人認為這是戰爭，而有人想被後世牢牢記住，但也有些人是想跟著身邊的好友一起對抗未知。

本作卡司包含：Jess Hong（飾演 程慬）、Jovan Adepo（飾演Saul Durand）、Eiza González（飾演Auggie Salazar）、John Bradley（飾演Jack Rooney）、Alex Sharp（飾演Will Downing）、趙家玲與Zine Tseng（飾演葉文潔）、Ben Schnetzer與Jonathan Pryce（飾演Mike Evans）、Liam Cunningham（飾演Thomas Wade）、Marlo Kelly（飾演Tatiana）、下岡希（飾演智子）、Saamer Usmani（飾演Raj Varma）、Eve Ridley（飾演 追隨者）。

《3體》將在3月21日於Netflix全球獨家上線，首季集數共8集，每集1小時。

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