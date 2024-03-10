亞當桑迪拿成2023年荷里活最賺錢演員　力壓湯告魯斯、瑪歌羅比

《福布斯》（Forbes）雜誌昨日（9日）公布2023年全球最賺錢演員排名，諧星亞當桑迪拿（Adam Sandler）力壓湯告魯斯（Tom Cruise）及瑪歌羅比（Margot Robbie）奪冠，總收入達7300萬美元（約5億7000萬港元），去年他為Netflix主演及監製三部電影而豬籠入水。

33歲的瑪歌羅比成最年輕的上榜演員。（劇照）

去年憑《Barbie芭比》名利雙收的瑪歌羅比就以5900萬美元收入（約4億6000萬）排第二，身為《Barbie芭比》監製的她，電影大收為她帶來額外分紅，湯告魯斯以約3.5億港元成為季軍，《職業特工隊：死亡清算上集》票房不似預期，影響了他的收入。

2023年最賺錢演員排名

第一名：亞當桑迪拿／7300萬美元

第二名：瑪歌羅比／5900萬美元

第三名：湯告魯斯／4500萬美元

第四名：賴恩高斯寧／4300萬美元

第五名：麥迪文／4300萬美元

第六名：珍妮花安妮絲頓／4200萬美元

第七名：里安納度狄卡比奧／4100萬美元

第七名：積遜史特咸／4100萬美元

第九名：賓艾佛力／3800萬美元

第十名：丹素華盛頓／2400萬美元