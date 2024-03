08:22/《特權樂園》奪最佳國際電影

08:15/《可憐的東西》奪最佳服裝設計

(視覺中國)

08:12/莊先拿扮全裸衝上台頒獎

08:08/《可憐的東西》奪最佳美術設計

08:05/《可憐的東西》奪最佳化妝及髮型

Billie Eilish現場演繹入圍最佳原創歌曲的《What Was I Made For?》。(視覺中國)

07:58/《American Fiction》奪最佳改編劇本

07:50/《墮下的證據》奪最佳原創劇本

07:40/《蒼鷺與少年》奪最佳動畫

(視覺中國)

07:37/《War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》奪最佳動畫短片獎

基斯咸士禾夫與Anya Taylor-Joy擔任頒獎嘉賓。(視覺中國)

07:30/《滯留生》Da’Vine Joy Randolph奪女配角

《第96屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行,《香港01》為大家即時更新賽果