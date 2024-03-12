古天樂笑匠上身講點準備龍捲風　任賢齊話自己誤墮騙局以為唔洗打

香港國際影視展2024昨日（11日）正式開鑼，一連四日在會展舉行展覽，每天都有不同的藝人到場作介紹，而昨日最受注目的一定是由鄭保瑞執導的電影《九龍城寨之圍城》及劇集《家族榮耀之繼承者》。兩部作品的一眾主角都有現身，在台上與觀眾分享感覺，大會亦在現場播放預告片予大家先行欣賞。

兩部作品的一眾主角都有現身，在台上與觀眾分享感覺。(陳順禎 攝)

最受注目的一定是由鄭保瑞執導的電影《九龍城寨之圍城》及劇集《家族榮耀之繼承者》。(陳順禎 攝)

電影《九龍城寨之圍城》由古天樂、任賢齊及林峯主演，古天樂與演員們在戲中動作連連，而他在戲中的角色叫「龍捲風」，他被主持人問到如何做準備時，突然笑匠上身：「睇多啲新聞同天氣報道，就知龍捲風係點。」引得全場大笑，連主持人都不忘問他：「你個角色應該係好鍾意講爛gag。」導演鄭保瑞說主持人猜中了他在戲中的性格。而任賢齊則聲稱自己誤墮騙局，因為一開始說他飾演「大佬」，不用親自下場動手，但最後還是被安排要跟年輕演員對打。

古天樂在戲中的角色叫「龍捲風」。(陳順禎 攝)

《九龍城寨之圍城》由古天樂、任賢齊及林峯主演。(陳順禎 攝)

劇集《家族榮耀之繼承者》由佘詩曼、林峯、羅子溢、陳靜、王敏奕與許紹雄主演，佘詩曼、林峯及許紹雄再度碰頭，令大家都十分期待劇集的播出。而佘詩曼昨日因工作問題未能親身現身會場，但仍然有拍片支持，她表示：「好開心參與拍攝，見到好多老拍檔，亦同好多新對手合作，拍攝過程開心順利，好期待見到製成品。」原來今次是林峯第6次與佘詩曼合作演情侶，他對於再次與佘詩曼合作就覺得很舒服。他說前陣子才跟佘詩曼說很久沒有合作，然後就再有機會合作了。

《家族榮耀之繼承者》由佘詩曼、林峯、羅子溢、陳靜、王敏奕與許紹雄主演。(陳順禎 攝)

林峯今次是第6次與佘詩曼合作演情侶。(陳順禎 攝)

劇中除了有許紹雄與佘詩曼再次演父女外，還有不少令人注目的部分，而因為二人演父女的次數多到自己也數不了，索性直接上契做父女。注目點當然包括艷福無邊的羅子溢與梁諾妍的床戲，還有王敏奕再次與羅子溢有感情線，但他卻表示「好多嘢要顧」，所以未有空去想太多。陳靜在劇中亦與許紹雄展開「忘年戀」，相信讓人十分期待播出。

王敏奕再次與羅子溢有感情線，但他卻表示「好多嘢要顧」。(陳順禎 攝)