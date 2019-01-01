唔夠靚就係原罪？　蔡依林新歌〈怪美的〉MV一人分飾N角大平反

台灣天后蔡依林 上星期三（12月26 日）下午四點終於推出了新專輯《Ugly Beauty》主打歌〈怪美的〉MV，一上架便有 7000 人左右同時觀看首播。這個比原訂推出日期晚了足足五天的作品，由蔡依林與製作團隊「仙草影像」共同合作，一修再修、一改再改，團隊也表示製作過程的痛苦與難處：「麻煩的是蔡依林的任何製作物很容易被網友惡意攻擊，所以我們想到的 idea 要小心翼翼交叉對比是否有『致敬』到什麼韓國或美國巨星的 MV。」

〈怪美的〉MV 一開始帶大家一窺蔡依林腦內世界

〈怪美的〉MV 一開始便從第三身角度帶大家一窺蔡依林腦內世界（蔡依林〈怪美的〉MV截圖）

在經歷過緊湊創作與製作過程後，〈怪美的〉終於呈現出這近五分鐘的「自嘲」MV，不但帶大家一窺蔡依林的腦裡到底在想什麼，也順道一覽了她出道以來飽受的爭議與批評。MV中的四大主要場景裡就暗藏了腰部贅肉、墨魚裝、吃過水食物、香腸嘴、PTT炸蝦圖、地才、惡意改圖等七大事件。一路追隨的Fans必定能一眼看出潛藏其中的寓意，現在就讓我們來逐格拆解，看看你讀懂了多少其中的意義？

【必睇場景一】美的審判：法庭

（蔡依林〈怪美的〉MV截圖）

〈怪美的〉MV 第一幕場景就在法庭，蔡依林一人分飾法官及罪人，因「不及大眾認定的美的標準」而被判有罪，檢察官在一旁拿出罪證「腰部贅肉照」和「雞腿」，其實正是反應蔡依林今年在機場被拍到露腰裝肚子露「微肉」的新聞，被haters攻擊沒有管理身材，事實卻是任何人只要放鬆都有可能這樣。而「罪人」蔡依林的裝扮也呼應了 她2007 年發表的〈愛無赦〉囚犯裝。

▼唔夠靚就係原罪？按圖看蔡依林法官與罪人Look，點樣「自己審自己」？▼

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後半處在法庭場景裡所畫的「炸蝦圖」也來自當初「台版高登」批踢踢實業坊網民的嘲諷，鄉民們為嘲笑蔡依林P圖P過頭的腿，而按比例繪製了一幅重現圖，結果被嘲：「這是炸蝦吧！」

【必睇場景二】必要之餓：宜翎海鮮餐廳

（蔡依林〈怪美的〉MV截圖）

MV 第二幕來到「宜翎海鮮」，以蔡依林本名命名的餐廳，象徵着以往大型典禮上她的穿着曾被嘲笑像各種海鮮元素，自此讓她有了「海產天后」的封號，正門左方的「華麗禮堂超大花枝」也暗喻她在 2008 年金曲獎上穿的粉白「墨魚裝」，不被大眾接受的時尚讓她飽受批判。

▼其實蔡依林係點睇自己被嘲「海鮮天后」嘅呢？▼

而進入餐廳裡看見的「食物」，也將議題一轉帶到蔡依林早期被批評太肥、太胖，後來努力瘦身而只吃「白烚食物」所承受的「必要之餓」。她日前在北京記者會提及此事，還說當年的她已經練到覺得「你們吃的普通食物已經不好吃，我吃的這些才好吃」，她對自己的堅定意志力自我評價「可怕的女人」，但言談之間的自我折磨也忍不住讓Fans心痛。

▼瘋美精神病院、怪美馬戲團…按圖繼續看Jolie新歌MV彩蛋與為自己平反的隱喻！▼

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在〈怪美的〉MV 最後，她自毀亦重建——將維納斯雕像打碎（打破所謂完美）、讓廚師吃下墨魚（不再控制食量、不被惡意所傷）、向胖舞者射飛鏢（不再總是覺得自己很胖），直到最後與法官和解，也象徵着她擁抱不完美的自己，以及那些綑縛自己的美的標準枷鎖都一一鬆綁。走過這些的蔡依林，再去重新檢視舊傷口並不是件容易的事情，她在〈怪美的〉中所講的價值，也許也能給那些囚困在種種的美的挾持下而痛苦着的人們一個出口、一種鼓勵，同 MV 裡最後的蔡依林露出自信微笑那樣自我解放，快樂而自由！

（蔡依林〈怪美的〉MV截圖）

▼按此即聽蔡依林Jolin闊別四年最新專輯《Ugly Beauty》▼

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