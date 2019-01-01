【蔡健雅專訪】《我要給世界最悠長的濕吻》善待自己摒棄小情小愛

休息三年，蔡健雅終於帶着最新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》回到樂迷面前，她自嘲之前都創作漂浮在外太空的音樂，這回她將創作主軸放回自己身上，用「極簡」的心態創作，從令人出乎意料的嘟嘴俏皮封面開始，找到自己的蔡健雅，不僅看得見也聽得見。

釋放心裡的小女孩 自在寫歌「命中率」高

最顯而易見的改變是專輯封面，蔡健雅坦言沒想過能用這樣風貌出現，在拍攝現場嬉笑到攝影師喊着要得感性一點的她這回真的放下包袱。

（蔡健雅《我要給世界最悠長的濕吻》CD封面）

我覺得我其實又健談又好笑又可愛，內心有個小女孩被困住。過去我認真、堅強、獨立又大女人的一面，保護了這個心裡的小女孩，但這一次她被釋放了。 蔡健雅

言談間，蔡健雅的態度認真但口吻輕盈，如同專輯裡透露出的氛圍，順着一切回歸自我的喜好與直覺，「重點就是我不讓別人來告訴我對或錯。」她如此說。從封面的突破開始，一路聊到專輯的創作幕後，蔡健雅認真地說，寫歌多年的她意識到過去總把別人的事當成自己的責任，雖然透過音樂創作解答了許多人的難解的問題，但回過頭來卻發現自己並未解決自身艱困的處境。

▼在與蔡健雅聊唱片、聊音樂期間，她盡顯小女孩心性的一面，完全不像已經43歲▼

於是她放慢腳步，自在地製作甜點，愜意的旅行、愉快享受美食，自嘲毫無壓力的她直到收歌會議來臨前才發現自己三年裡竟只寫出十三首歌，但由於每一首歌都是在全心全靈放鬆的狀態下創作，造就作品的命中率極高，眾人在討論過後一口氣就選入了九首，專輯的架構在開始初期就已趨於完整。

觸及生死議題 與葛大為創作心有靈犀

相較於幾首曲風輕盈的作品，專輯中首波單曲〈遺書〉在發布的第一時間引起樂迷熱烈地討論，用詞強烈的歌名讓人好奇地想一窺究竟，蔡健雅表示小情小愛的作品已經無法帶她再往前走了，這首歌先有了主題的想法卻寫不出內容骨幹，於是她把概念交給合作多年的作詞人葛大為創作，默契極佳的兩人不僅心有靈犀地完成各自的版本，還巧合地使用同樣的韻腳，相較於自己版本的悲情與強烈，葛大為的版本淡然許多，於是最後歌詞就從彼此的作品中拼貼調整而成，不怕歌名嚇到歌迷的蔡健雅堅定地認為「它是一首必須被寫出來的歌。」幸好樂迷反應極佳，在KKBOX排行榜上亦名列前茅。

蔡健雅對音樂的執著已經達到一種靈性的要求，她表示小情小愛的作品已經無法帶她再往前走了（視覺中國）

寫歌淚崩 堅持放壓軸位置為旅程作結

細聽這張專輯，透過「世界」、「離線地圖」、「半途」、「喘一口氣」，以及「城市」等關鍵字，整張專輯如同一場旅行般展現迷人的起承轉合，一聽到作品概念被以旅行來定義，蔡健雅興奮地說「對，你抓到我的主題了！這正是一張做來陪伴旅行的專輯。」特別是不少樂迷齊呼感動的壓軸曲〈原諒〉，詞曲都自己操刀的蔡健雅坦言在創作時大哭一場，歌詞裡一句「我該原諒誰」讓她想起一路以來都在原諒他人，但卻忘了善待自己，於是將這樣對人生的豁然開朗寫成歌，並堅持放在專輯最後一首的位置，用這樣明亮的態度為專輯中帶來的心靈旅程作結。

▼闊別3年的金曲歌后蔡健雅終帶來全新作品，再次活躍於樂壇▼

+ 4 + 3 + 2

而談到〈原諒〉，讓我想起在二〇〇七年的《goodbye & hello》裡有一樣帶來昂首闊步心境的〈走過的路〉，聽到我這麼說，蔡健雅突然恍然大悟地認同「對，上一次我發現找到自我的時刻，就做出了那張專輯，當時我第一次決定整張專輯都要自己寫歌，都要自己當製作人，從歌手變成創作人的身份後，有好多的感悟都在當時發生。」蔡健雅笑着說，如今在《我要給世界最悠長的濕吻》中因為又卸下了一些心上的東西，於是再度發現更加全新的自己，這橫跨十一年的兩張作品相互輝映，其重疊卻又進化的心境讓她也不禁嘖嘖稱奇了起來，直說自己在當下起了雞皮！

未來心境「隨風」 讓自己更加自在灑脫

蔡健雅接下來的路該往哪個方向前進？ 一聽到小編這樣問，她淡定地給出兩個字「隨風。」（KKBOX）

從聊自我的改變到專輯中的細節，「找到自己」這個中心主旨貫穿一切，到最後不免好奇這樣美好的蔡健雅接下來的路又該往哪個方向前進？一聽到我這麼問，她淡定地給我兩個字「隨風。」然後進一步解釋，不僅僅只是逝者已矣來者可追，還要跳脫框架好好地去感受迎面而來的人事物，就算外界聲音再吵，也必須要靜下來去傾聽內心的聲音，我看着侃侃而談的她，心裡想着，蔡健雅不愧是蔡健雅，這回出輯不僅是為自己而寫而唱，但可貴的是，她在最好的一刻所散發能量依然能陪伴大家走過快樂與悲傷，猶如專輯名稱「我要給世界最悠長的濕吻」般，為世界帶來最和煦的陽光。

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