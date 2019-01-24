【金請夏專訪．有片】韓星平時係聽咩歌？KPop新人的8個聽歌日常

2019年初，以單曲〈Gotta Go〉 （벌써 12시）回歸歌壇的 SOLO 女歌手金請夏（김청하），新歌同時攻佔韓國當地五大音源即時榜冠軍，海外人氣也持續攀升中，在眾多女團的環伺中，更勇奪 KKBOX 韓語新歌週榜冠軍。這次請夏接受KKBOX 的專訪，除了帶來新歌〈Gotta Go〉舞蹈教學，也和大家分享她的音樂故事與推薦歌單。

小時候看見李孝利、boA等女歌手的舞台，讓請夏嚮往成為歌手。為了踏入演藝圈實現夢想，接受經紀公司七年間的磨練，直到 2015 年參演了 Mnet 企劃的練習生選秀節目《PRODUCE 101》，並在節目最後以第四名的成績，入選限定女子組合I.O.I一員。投入選秀節目的演出，成為請夏演藝生涯的重要轉捩點。

受訓期間累積的舞藝及歌唱實力，不但讓她在各項分級任務中，取得好成績，也持續捉緊參賽者和觀眾的目光。其中由請夏親自編舞的〈Bang Bang〉演出，更是在演出時獲得導師們的高度評價，和隊友們共同演出的高完整度的舞台，使她受到更多來自大眾的關愛。請夏認為〈Bang Bang〉是改變她人生的歌曲。

曬獎！按圖看請夏（김청하）過去一年在樂壇努力的成果▼

+ 4 + 3 + 2

音樂路上有了歌迷的陪伴，讓她有極大收穫，去年初發行的主打曲〈Roller Coaster〉短短一年間，在韓國創下串流點聽累計次數破億的紀錄，取得 Gaon Chart 白金認證。對於歌迷們超給力的大力支持，請夏除了表達感謝，也點播了收錄在她的第一張迷你專輯中的〈Cosmic Dust〉，將這首歌送給支持她的Fans們。「一直以來從歌迷們身上得到很多的愛，希望每個愛着我的人，都能透過這首歌，感受到我的心意」。她說〈Cosmic Dust〉是一首描述與愛人對話的歌曲，當初在錄音時，聽到歌詞就想起守護在旁，愛着她的媽媽和Fans們。

請夏也透露在某場簽名會上，有位即將結婚的男歌迷告訴她，將在婚禮上演唱她的〈Cosmic Dust〉，把這首歌送給共度餘生的妻子。請夏說着這段窩心故事時，不僅露出滿滿的感動，也讓〈Cosmic Dust〉對請夏和歌迷有了更深層的意義。現在就跟着請夏親自挑選的一日推薦，看看女神的一天都聽哪些歌：

▶ 趕通告途中搭車聽咩歌？

最近在車上常聽 Bazzi 的〈Beautiful〉。Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel…

▶ 做運動聽咩歌？

其實運動時我不聽歌，通常只會專心做運動，只專注在身體上的動作，如果要選的話應該是會聽興奮的歌，所以推薦 PRETTYMUCH 的〈Solita〉。

▶ 去做Facial聽咩歌？

在美容院呢…應該是古典？古典樂？！那裡的音樂很多元，所以我選了在美容院聽心情會很好的歌，推薦 Carly Rae Jepsen 的〈Party For One〉。

▶ 練舞會聽咩歌？

剛進去舞蹈室時，用有韻律感的歌來熱身應該還不錯，推薦 Drake 的〈In My Feelings〉。

按圖看請夏（김청하）更多型照及生活日常▼

+ 8 + 7 + 6

▶ 同Friend子去Café Gathering聽咩歌？

比起聽歌通常都是和朋友聊天，所以我想了很久，最後還是選了很熱門的歌，Ariana Grande 的〈thank u, next〉。

▶ 唱K會唱咩歌？

感覺興奮的歌比較適合，所以選了之前唱得很high的歌，前輩 MAMAMOO 的〈Decalcomanie〉，想起和舞者們一起去唱歌的時候，當時唱到這首歌氣氛就變得很high。

▶ 返到屋企聽咩歌？

回家時每次都聽的歌都不同，所以選了適合用來轉換心情的歌，Zedd〈The Middle〉從很安靜的開頭 直到最後就...蹦~ 爆炸的感覺，聽到副歌部份會很過癮。

▶ 臨瞓前Relax會聽咩歌？

睡覺前的話，比起節奏強烈的快歌，我比較常聽慢歌，推薦 Sole 的〈Slow〉，歌詞唱着慢慢走也沒關係，會帶給人安慰的感覺，聽了能夠帶着安定的心情入睡。

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