【鄭秀文演唱會】IG貼後台照許志安入鏡　歌迷：唔好俾佢博版面！

今日是Sammi的第三場演唱會。（IG圖片 / sammi_chengsauman）

鄭秀文（Sammi）於香港紅磡體育館舉行一連13場《#FOLLOW Mi 世界巡迴演唱會2019》，今晚（14/7）為演唱會的第三場。連日來吸引大量歌迷到場支持，反應熱烈，同時也有不少圈中好友到場支持。據了解，首場以及昨晚舉行的第二場，老公許志安均有到場。不過，當他出現時，就引起現場歌迷哄騷，有歌迷甚至直接向他喝倒采，據悉他並沒有在演唱會現場看騷，反而選擇在後台默默支持老婆Sammi。

許志安（圖左）坐在後台支持老婆。（IG圖片 / sammi_chengsauman）

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今日（14/7），Sammi就在IG上發文寫道：「第三場了. 儘全力. 金毛強重現江湖。」可見到背景為演唱會的後台位置。不過，隱約之間，就可看到老公許志安在背景中，坐在一旁，以半邊臉入鏡。不少網民都在照片中發現許志安的踪影，但就效果就似乎不甚討好，更有網民留言說：「你也不要傻乎乎被他借著博版面。從演唱會開始前，他一直在發公關稿，還在內地微博買營銷，演唱會的焦點是你，不是旁人。」也有人留言：「唔好俾你老公博版面得唔得啊」