符瓊音來港開個唱　與表妹李幸倪同場合唱廣東歌

在台灣出道、有「粉紅坦克」之稱的馬來西亞籍女歌手符瓊音（Meeia），日前首次來港開個人音樂會，除了帶來自己的經典歌曲之外，更唱出多首廣東歌，包括《追》、《順流逆流》、《海闊天空》、《浮誇》和《頭髮亂了》等。表妹李幸倪（Gin Lee）亦到場力撐表姐，在壓軸環節更驚喜上台，兩表姐妹更在首次同台合唱《終於今天一人回家》，畫面溫馨有愛。

符瓊音（Meeia）首次來港開唱，獲表妹李幸倪撐場，二人更同台合唱廣東歌。

Meeia 和 Gin Lee 一樣離鄉別井，獨自在外地闖蕩，Meeia指她和表妹都是屬於報喜不報憂的類型，「異鄉打拼最開心是得到在地人認同，苦的部份就是家人不在身邊，很多時候寧願自己苦也不希望他們知道。」不過由於台灣和香港相近，二人亦經常見面，「她來台灣的時候我們就會去吃一些美食，她最近變瘦就是因為我沒有餵食的關係，哈哈！我在香港的時候就換她帶我去吃，這叫『互相傷害』！」

Meeia首個香港個人音樂會圓滿結束，她大讚香港歌迷很熱情，「其實一直都想到香港開音樂會回饋歌迷，因為他們常飛過來台北看我的表演，終於這次成行了！」