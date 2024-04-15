teamLab香港｜免費預約連結+近距離打卡攻略｜周三起毋須預約入場
撰文：張可兒
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維港teamLab｜teamLab：光漣｜藝術@維港2024｜康文署主辦大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」即日起至6月2日在維港兩岸舉行，其中一個活動「teamLab：光漣」於添馬公園展出國際藝術團隊teamLab的光影藝術裝置作品，由於反應熱烈，康文署宣布由本周三（5月8日）起，毋須預先登記入場！即睇下文了解詳情、兩大打卡位、亮燈時間及前往方法。
周三起毋須預約進場
康文署表示，「藝術@維港2024」自開幕以來反應熱烈，活動已錄得超過200萬人次參觀，提早達成原先目標，為了方便更多市民參觀，展覽將由5月8日（星期三）起取消添馬公園草地部分需在Klook登記入場的安排，參觀人士將可在開放時間內（晚上6:30-11:00）直接前往參觀，無需預先登記。
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維港teamLab打卡位【1】《持續站立的生命》── 數百不倒蛋蛋可互動
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數百個ovoid（蛋狀物）可在任何地方持續站立。當ovoid被人推倒、被風吹倒或被海浪拍倒時，會一邊迅速恢復站立，一邊改變光的色彩並且發出此色彩特有的音色。 光芒也會傳播給周圍的ovoid和樹木，被傳播的光會使之發出音色，呼應並擴散開來。
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當光芒從樹木的深處延展過來時，就表示另一方或有人存在、或有風吹來、或有海浪拍來。這麼一來，人們也許會比平常更意識到相同空間內他人和環境的存在。當風平浪靜，也沒有人觸碰時，ovoid會開始慢慢地忽明忽暗。
維港teamLab打卡位【2】《呼應之樹》── 與ovoid互動發光發聲
樹木的光芒呼應了從《持續站立的生命》連續而來的光，光閃耀着，並發出音色。周圍的樹木也連續呼應傳播並發出音色。
維港teamLab｜前往方法
展覽入口設於添馬公園近政府總部東翼，市民可經由金鐘站A出口海富中心外行人天橋前往。
藝術@維港2024──teamLab：光漣
日期：即日起至6月2日
時間：6:30pm-11:00pm
地址：金鐘夏慤道添馬公園（金鐘站A出口）
（全文完）