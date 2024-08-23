沙嗲牛肉麵13間！好好運$78極上沙爹牛　必試榮記煲仔麵／西多士

沙嗲牛肉麵推介｜沙嗲牛肉麵是港式茶餐廳其中一項「主菜」，不少港人由細食到大！《香港01》「好食玩飛」記者精選全港13間人氣沙嗲牛肉麵餐廳，包括人氣排隊王好好運快餐店、元朗永順超濃郁沙嗲牛、慈雲山榮記沙嗲牛肉煲仔麵等，全部在網上都大受好評，即看下文介紹！



圖為肥仔銘茶餐廳沙嗲牛肉麵。（Willy Willy@fb）

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沙嗲牛肉麵推介【1】好好運快餐店 ── 新餐$78極上沙爹牛

被網民封為世一沙嗲牛的好好運快餐店近日推出「極上沙爹牛肉套餐」，定價$88（試食價$78，直至另行通知），引來網民熱議。有網民留言稱「$88會唔會太離地」，亦有人指「豐儉由人啫！」

「極上沙爹牛肉套餐」賣點是採用澳洲穀飼無激素牛，麵底由大光麵轉用北海道黑蒜油出前一丁，麵質更爽彈，再加任選兩款配菜及飲品。不知大家會否一試？

好好運快餐店

地址：荔枝角永康街79號創匯國際中心地下B舖

電話：3691 9962

營業時間：星期一至六 07:00am - 5:00pm；星期日及公眾假期休息



沙嗲牛肉麵推介【2】永順沙嗲牛肉專門店 ── 超濃郁沙嗲汁、可走湯

由1982年開業至今的永順沙嗲牛肉專門店長年位居網民沙嗲牛排名前三甲，是屯元天一帶的名店。超濃郁沙嗲汁微甜鹹香，牛肉炒過帶微微焦香，麵底除了常見的米線、米粉、通粉、褔麵，推薦加HK$4試試蟹王麵，亦可叫走湯變沙嗲牛撈麵。環境方面，餐廳去年重新裝修後光猛新淨，坐得舒服。

永順沙嗲牛肉專門店

地址：元朗元朗安寧路2號冠煌樓地下F號舖

電話：2474 7074

營業時間：星期一至日 6:30am-5:30pm



沙嗲牛肉麵推介【3】新華茶餐廳 ── 選用新鮮牛肉

長沙灣老字號新華茶餐廳已有57年歷史，承傳三代人。餐廳名物沙嗲牛肉麵使用新鮮牛肉，醃製後再以獨家配方沙嗲醬生炒，稔滑入味。除了沙嗲牛肉麵，店內還有必吃馳名蛋撻，值得一試！

新華茶餐廳

地址：長沙灣青山道334號地舖

電話：2387 3698

營業時間：星期一至日 6:00am-10:30pm



沙嗲牛肉麵推介【4】金園茶餐廳 ── 牛肉份量多

長沙灣區另一間老字號茶記金園茶餐廳，沙嗲牛肉麵的牛肉份量多，沙嗲汁較少，顏色較清。店內的酥皮蛋撻同樣出名，不能錯過！

金園茶餐廳

地址：長沙灣青山道314號地舖

電話：2725 6386

營業時間：星期一至日 6:30am-10:30pm



沙嗲牛肉麵推介【5】濃姐茶餐廳 ── 沙嗲濃郁帶甜味

新蒲崗一向多美食。濃姐茶餐廳的沙嗲牛肉麵湯底濃郁帶甜味，沒有花生粒，面條偏硬有咬口，牛肉夠大塊，不少食客都讚不絕口！沙嗲牛肉麵早餐配搭雙腸奄列方包，夠晒飽。

濃姐茶餐廳

地址：新蒲崗崇齡街91-93號安強大樓地舖

電話：2326 0186

營業時間：星期一至五 6:00am-10:00pm；星期六日 6:00am-5:00pm



沙嗲牛肉麵推介【6】肥仔銘茶餐廳 ── 沙嗲牛肉／魷魚麵

沙嗲牛肉麵香濃惹味，帶少許辣味，不過湯汁較少，有需要可以加湯。全日跟餐有火腿、煎蛋、白方包、飲品。除了經典沙嗲牛肉麵，亦可試試煙靱爽口的沙嗲魷魚麵。店內的港式熱香餅也是一大名物。肥仔銘茶餐廳是新蒲崗一帶的人氣茶記，繁忙時間或要排隊。

肥仔銘茶餐廳

地址：新蒲崗錦榮街9號地下

電話：3542 5028

營業時間：星期一至六 7:00am-3:30pm；星期日休息



沙嗲牛肉麵推介【7】榮記茶餐室 ── 沙嗲牛肉煲仔麵

慈雲山榮記最出名沙嗲牛肉煲仔麵，價錢HKD$70比普通沙嗲牛肉麵稍高。沙嗲牛湯底極濃，配上豆卜及芽菜等配菜，更添口感。以煲仔盛上的沙嗲牛麵，熱辣辣一不小心就容易「焫口」。不吃牛肉的話，還可以選擇豬扒或雞扒。

慈雲山榮記

地址：慈雲山毓華里12號地下A-B號舖

電話：2328 9232

營業時間：星期一至六 6:30am-9:30pm；星期日及公眾假期 6:30am-5:00pm



沙嗲牛肉麵推介【8】陳通記 ── 長洲必食，湯底濃郁多花生粒

假日到長洲遊玩必食陳通記招牌沙嗲牛肉米通，湯底帶有濃郁花生香氣，加上花生粒粒更添咬口，牛肉嫩滑。米通比一般通粉長身，口感煙韌，充分吸收湯汁，是長洲早餐的人氣選擇。

長洲陳通記

地址：長洲大興堤路2號長洲市政大廈地下熟食中心13號舖

電話：2981 8877

營業時間：星期二至日 7:00am-4:00pm；星期一休息



沙嗲牛肉麵推介【9】牛牛 ── 特濃沙嗲重口味必食

特濃沙嗲牛肉麵大大碗汁香味濃，重花生味，牛肉高質份量大。特濃湯底的質地介乎於撈麵同湯麵之間，每一口麵都掛滿濃厚湯汁，重口味人士必食！胃口大的話，還可以加飯撈剩下的湯汁。

牛牛

地址：西貢福民路58號高富樓A座地下32號舖

電話：4611 6216

營業時間：星期一至日 12:00pm-8:00pm



沙嗲牛肉麵推介【10】金鳳茶餐廳 ── 湯汁偏少似撈麵

沙嗲牛賣相一般，但味道有驚喜。用碟上的沙嗲牛湯極少，撈混偏甜的沙嗲汁後別有一番風味，有點像撈麵。除了沙嗲牛，金鳳的招牌菠蘿油亦不能錯過！

金鳳茶餐廳

地址：灣仔春園街41號春園大廈地舖

電話：2572 0526

營業時間：星期一至日 6:45am-7:00pm



沙嗲牛肉麵推介【11】紅茶冰室 ── 分店多、沙嗲醬滿滿

大型連鎖茶餐廳紅茶冰室有多間分店，總有一間在附近。招牌沙嗲牛肉麵的沙嗲醬滿滿，麵條彈牙，常餐配超好吃的牛油丹麥酥方包和火腿奄列，路過可以一試！

紅茶冰室

地址：太子通菜街186號地舖

電話：2670 6628

營業時間：星期一至日 7:00am - 11:00pm



沙嗲牛肉麵推介【12】方榮記沙嗲牛肉專家 ── 馳名沙嗲牛/沙嗲邊爐

九龍城方榮記馳名沙嗲牛，湯汁分量十足，是滿滿一整碗沙嗲湯，而且吃到花生的顆粒感。店內招牌沙爹星級牛肉麵(大光麵) 70元，可以一次性把方榮記精華的沙爹湯底，星級牛肉，生菜，大光面，通通拿下。午餐時段沙爹牛肉麵也只需38元。覺得不夠過癮可以叫上親朋好友來嘗試沙嗲牛肉邊爐，菜式更加豐富。

方榮記沙嗲牛肉專家

地址：九龍城侯王道85-87號地舖

電話：2382 1788

營業時間：星期一至日 11:30am - 12:00am



沙嗲牛肉麵推介【13】利口福快餐店 ── 爆餡沙嗲牛肉西多士

利口福快餐店位於太子，地點方便嘢食款式齊全。餐廳除提供濃郁的沙嗲牛肉麵外，更有餡料滿滿的沙嗲牛肉西多士，淋上煉奶，鹹甜配搭，非常滿足！小店的流心芝士豬扒包也是名物之一，非常多人慕名而來。

利口福快餐店

地址：太子大埔道14-16號華都大廈地下1號舖

電話：2777 9006

營業時間：星期一至五 7:00am - 8:00pm；星期六7:00am - 7:00pm；星期日9:00 am- 7:00pm



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