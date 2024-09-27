佐敦美食7間推介｜松屋$29平價牛丼／臘味煲仔飯／米芝蓮糖水舖

佐敦美食推介｜鄰近尖沙咀和油麻地的佐敦港鐵站一帶有不少美食，有日本牛肉飯專門店松屋、親民價格的酒店級鋸扒之選、可愛打卡貓爪烏冬麵店、老字號招牌雲吞麵港式茶餐廳、米芝蓮中式糖水舖等7大美食推介，想知詳情及地址，即刻睇埋下文！



佐敦一間日式小店推出可愛貓爪烏冬，最適合打卡放IG！（ig@charlieice）

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佐敦美食【1】松屋 —— 日本過江龍平價牛肉飯$29起

「松屋」與Sukiya、吉野家在日本並列「牛丼御三家」，主打平價牛丼，招牌日式牛肉飯只是$29起！牛肉飯選用100%日本秋田縣產秋田小町米、100%北美產牛肉，配上泡菜、芝士、咖喱等不同口味均受大家喜愛。新出鰻魚牛肉飯、富士山牛肉定食、月見山藥泥牛肉飯，以及泡菜燒牛五花飯都是必試之選！

佐敦美食【2】憶食尚臘味煲仔飯 —— 自家工場製作無防腐劑臘味

入秋當然要吃熱辣辣煲仔飯！憶食尚的臘味煲仔飯，使用自家工場製作臘味，選用河源自家農場的走地新鮮土豬及重慶黑毛豬，所有臘味均不加防腐劑及化學物。憑港式經典煲仔飯，餐廳更登上2024年大眾點評必吃榜！

憶食尚臘味煲仔飯

地址：佐敦文匯街22-24號地下2-4號舖

電話：3590 9933 / 6936 4950

營業時間 : 12:00 - 22:00



佐敦美食【3】The Meat Co. —— $168起酒店級西冷牛扒

The Meat Co. 主打簡單而美味的烤肉和薯條，$168起即可食到酒店級數的安格斯西冷牛扒，還有其他烤肉推介包括紐西蘭草飼牛柳、紐西蘭羊臀肉、美國帶骨豬鞍及秘製香草燒春雞。每一份烤肉均配搭配菜香脆炸薯條及椰菜絲沙律，以及自選醬汁一款，選擇包括煙燻燒烤醬、法式伯那西醬汁、濃郁的藍芝士醬和阿根廷香辣醬等，為牛扒增添額外滋味。

The Meat Co.

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店Eaton Food Hall LG樓6號舖

電話：2782 1818

營業時間：11:30 - 21:30



佐敦美食【4】肉肉烏冬 —— Igable可愛貓爪烏冬

貓奴必食！佐敦爆紅日式烏冬店肉肉烏冬，招牌薯仔忌廉咖喱烏冬的可愛貓咪肉球造型最吸睛，非常Igable！加上滿滿的綿滑微辛咖喱和烏冬，是小店熱賣菜式。另一款人氣菜式火炙牛肉壽喜汁烏冬，使用安格斯牛肉，肉汁中加入大蔥、冬菇、油揚和芝麻，昇華烏冬的味道！

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肉肉烏冬

地址：佐敦白加士街1-11號康寧大廈地下C號舖

電話：8481 4234

營業時間：12:00 - 15:15；17:45 - 21:00



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佐敦美食【5】麥文記麵家 —— 米芝蓮招牌雲吞麵

麥文記60多年前由巷仔檔，搬入佐敦白加士街地舖，不少街坊都是熟客。招牌雲吞麵以鴨蛋製作麵條，蛋味香濃而麵質爽彈，沒有鹼水味。雲吞皮薄餡靚，一粒一隻蝦夠足料。米芝蓮推介加南乳豬手佐餐，如果選擇撈麵建議配蠔油拌勻食用。小店亦有售賣手工炒製的蝦籽，外帶回家煮餸撈麵一流！

麥文記麵家

地址：佐敦白加士街51號地下

電話：2736 5561

營業時間：12:00 - 00:00



佐敦美食【6】農耕記湖南土菜 —— 正宗湖湘風味香辣惹味

深圳人氣連鎖店農耕記湖南土菜，2017年創立，以正宗湖湘風味為特色，在亞洲有過百間分店。招牌菜鮑魚辣椒炒肉，使用鮮嫩乳鮑、土豬1/4前腿嫩肉與桂東基地香軟皮椒爆炒！其他菜式有脆蘿蔔炒臘肉、鄉里脆肚、鄉里蒸扣肉等。不少傳統湘菜都會放辣椒調味，好辣的朋友不能錯過！

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農耕記

地址：佐敦道23號新寶廣場6樓

電話：3613 0790

營業時間：11:00 - 15:00；17:00 - 21:30



佐敦美食【7】佳佳甜品 —— 米芝蓮中式糖水+自家製湯圓

開業40多年的佳佳甜品曾多次獲米芝蓮推介，連發哥都是常客！佳佳甜品售賣多款傳統中式糖水，主打的有手工寧波薑汁湯圓、生磨合桃糊和芝麻糊。手工湯圓由寧波師傅親自製造，並非現成買的湯圓。白果薏米腐竹糖水亦值得一試！

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佳佳甜品

地址：佐敦寧波街29號地舖

電話：2384 3862

營業時間：12:00 - 翌日01:00



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