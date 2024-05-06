母親節優惠2024｜酒店自助餐／下午茶7大優惠全半價　人均$88.8起

母親節優惠2024｜自助餐優惠｜母親節還未想好買什麼禮物給媽咪？不如好好請她吃一頓豐盛的自助餐或下午茶！悅品酒店現推出母親節自助餐優惠，除了有即開生蠔、陳皮蒸鮑魚、紐西蘭西冷牛扒外，還有日、韓、泰及南歐多國美食等7款不同類型自助餐選擇，全部都有半價優惠，最平人均$88.8！即睇內文！



母親節自助餐優惠【1】海鮮主題自助晚餐 必試即燒活生蠔／陳皮蒸鮑魚／燕窩海鮮沙律木瓜船

悅品酒店推出母親節自助晚餐優惠，主打時令海鮮，包括陳皮蒸鮑魚、焗芝士波士頓龍蝦、即開活生蠔等，喜歡吃海鮮的媽咪定必大飽口腹。另外也有不少滋補糖水、甜食或湯水，如燕窩海鮮沙律木瓜船、杞子燕窩桂花糕及海鮮八寶冬瓜盅，讓一眾媽咪滋補養顏！現有買二送二優惠，4人前往只需半價便可食到，最適合一家四口一同慶祝！👉🏻立即預訂

悅品酒店 The Platter（荃灣）

母親節•'蠔'華尋鮮•自助晚餐

日期：

5月10日（6:00pm – 9:30pm）

5月11-12日（5:30pm-7:30pm）

成人（4位）：$1363.2｜人均$340.8｜原價$2499.2

日期：5月11-12日（8:00pm-10:00pm）

成人（4位）：$1267.2｜人均$316.8｜原價$2323.2

👉🏻買2送2優惠

悅品酒店 The Platter（屯門）

日期：

5月10日（6:00pm – 9:30pm）

5月11-12日（5:30-7:30pm）

成人（4位）：$1411.2｜人均：$352.8｜原價$2587.2

👉🏻買2送2優惠

日期：5月11-12日（8:00-10:00pm）

成人（4位）：$1291.2｜人均$322.8｜原價$2367.2

母親節自助餐優惠【2】日韓主題自助午餐 必食沖繩脆皮黑糖雞／養顏鮮人參雞湯

除了自助晚餐外，酒店也有以日韓為主題的母親節自助午餐優惠，除了時令海鮮，還提供日、韓美食，如和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉及燒沖繩島脆皮黑糖雞等日本料理。韓食方面也有經典的鮮人參雞湯，作為滋補養生的湯水，媽咪一定喜歡，還有韓式春川炒雞及韓式海鮮煎餅。午餐亦有買二送二優惠！最平人均$184.8。👉🏻立即預訂

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悅品酒店 The Platter（荃灣）

母親節•滋味之旅自助午餐

日期：5月11-12日（12:00pm-2:30pm）

成人（4位）：$835.2｜人均$208.8｜原價$1531.2

👉🏻買2送2優惠

悅品酒店 The Platter（屯門）

日期：5月11-12日（11:30pm-2:00pm）

成人（4位）：$835.2｜人均$208.8｜原價$1531.2

👉🏻買2送2優惠

日期：5月11-12日（2:30-5:00pm）

成人（4位）：$739.2｜人均$184.8｜原價$1355.2

👉🏻買2送2優惠

母親節自助餐優惠【3】鮑魚龍蝦主題自助晚餐 鮑魚刺身／波士頓龍蝦／即燒生蠔

母親節街外定會人多，為了避開人潮，不少人會提早慶祝。酒店也有以鮑魚龍蝦主題的自助晚餐，自助晚餐有多款鮑魚美食，如鮑魚剌身、鮑魚雞粥及清蒸鮑魚，也有焗芝士波士頓龍蝦、即燒活生蠔、 燒紐西蘭西冷牛扒、燒羊鞍等熱盤，不論熱食還是時令海鮮同樣豐富，而且也有買二送二的優惠！👉🏻立即預訂

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悅品酒店 The Platter（荃灣）

鮑魚•龍蝦•‘蠔’華尋鮮•自助晚餐

日期：即日至6月2日｜星期六、日及公眾假期（6pm-9:30pm）

成人（4位）：$1363.2｜人均$340.8｜原價$2499.2

👉🏻買2送2優惠

悅品酒店 The Platter（屯門）

日期：即日至6月2日｜星期六、日及公眾假期（5:45pm-10:00pm）

成人（4位）：$1411.2｜人均$352.8｜原價$2587.2

日期：即日至6月2日｜星期五 (6:00pm-9:30pm)

成人（4位）：$1291.2｜人均$322.8｜原價$2367.2

👉🏻買2送2優惠

母親節自助餐優惠【4】榴槤芒果主題2人下午茶 鹹甜兩食／即開生蠔

如果媽咪是榴槤或芒果控，相信這個下午茶套餐最適合你！酒店提供一系列榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，綠色的榴槤及金黃色的芒果賣相吸引、果味香濃，當中必試榴槤慕絲蛋糕及香芒蟹肉忌廉筒。另外也有新鮮生蠔提供。想在寧靜的環境下享受與媽咪的二人時光，是個不錯的選擇！人均只需$119.4！👉🏻立即預訂

悅品酒店 COZi Lounge（荃灣）

榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶

日期：即日至6月30日（3:00pm-5:30pm）

成人（2位）：$238.8｜人均$119.4｜原價$477.6

👉🏻54折預訂優惠

母親節自助餐優惠【5】泰式自助午餐 青咖喱燒豬排骨／辣炒青口／香芒糯米飯

如果是愛吃泰國菜的媽咪，酒店也有以泰國菜為主的自助午餐，有一系列的泰國必吃菜，如泰式菠蘿海鲜炒飯、泰式辣掓糕炒青口、泰式青咖喱燒豬排骨及香芒糯米飯，如想提前慶祝母親節也是個不錯的選擇！👉🏻立即預訂

悅品酒店 The Platter（荃灣及屯門）

泰•逍遙週末自助午餐

日期：即日至4月28日（12:00nn-2:30pm）

成人（4位）：$811.2｜人均$202.8｜原價$1487.2

👉🏻買2送2優惠

母親節自助餐優惠【6】南歐風味半自助晚餐 波士頓龍蝦／安格斯肉眼扒／帕爾瑪火腿

此外，酒店推出以南歐風味為主題的半自助晚餐同樣有半價優惠！自助餐包括開心果肉腸 、帕爾瑪火腿、高柏火腿、意大利香腸及煙熏牛肉腸，款款以優質火腿製成，配搭主菜，如波士頓龍蝦、美國安格斯肉眼扒或烤草飼羊架，也是個不錯的選擇！👉🏻立即預訂

悅品酒店 The Platter（荃灣及屯門）

南歐風味火腿 • 半自助晚餐

日期：即日至6月2日｜星期一至五（6:00pm-9:00pm）

*不適用於星期六日及公眾假期

成人（4位）：$619.2｜人均$154.8｜原價$1135.2

👉🏻買2送2優惠

母親節自助餐優惠【7】閒日精選半自助午餐 波士頓龍蝦／安格斯肉眼扒／帕爾瑪火腿

想同媽咪享受優閒午餐，也可試試酒店推出的半自助午餐，同樣半價！自助餐包一道主菜，可選烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等美食。甜品、沙律可任食！現有買二送二優惠，人均只需$88.8！👉🏻立即預訂

悅品酒店 The Platter（荃灣及屯門）

閒日精選半自助午餐

日期：即日至6月2日｜星期一至五 （12:00nn - 2:30pm）

*不適用於星期六日及公眾假期

成人（4位）：$355.2｜人均$88.8｜原價$651.2

👉🏻買2送2優惠

悅品酒店 The Platter（荃灣）／COZi Lounge（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928（The Platter）／3891 1938（COZi Lounge）



悅品酒店 The Platter（屯門）

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店2樓

電話：3899 9222



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