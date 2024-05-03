5月長者優惠自助餐7間推介！任食生蠔龍蝦花膠鮑魚最平人均$171

自助餐長者優惠｜5月不少酒店自助餐除了有母親節優惠外，也有長者優惠，非常抵食，只要符合60歲或以上便可。《好食玩飛》次精選了7間酒店自助餐，當中有即開生蠔、龍蝦、花膠及鮑魚多款美食，長者最平只需$171便可吃到各款海鮮和肉眼牛排！即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

長者自助餐優惠【1】九龍酒店倚窗閣 ── 和牛美食、即開生蠔、蟲草花燉花膠 74折起 立即預訂

九龍酒店倚窗閣提供海鮮國際自助午餐，有加拿大和俄羅斯的多汁雪花蟹腳，以及鮮嫩多汁的新鮮海蝦。另有和牛海鮮自助晚餐，提供多款和牛美食，包括燒和牛片伴日式漬物沙律、日式和牛辣肉腸薄餅、野菜和牛配昆布茶湯及和牛面頰等，也有時令海鮮，包括雪花蟹腳、紐西蘭青口、蒜香松露焗帶子等美食。老友記得叫蟲草花海底椰燉花膠，滋潤一下身體！

九龍酒店倚窗閣｜海鮮國際自助午餐

星期一至星期五

長者／小童：$307｜原價$416

成人：$331｜原價$449

👉🏻立刻預購 海鮮國際自助午餐

星期六至日

長者／小童：$363｜原價$416

成人：$420｜原價$449

👉🏻立刻預購

和牛海鮮二重奏自助晚餐

星期一至星期四

長者／小童：$412｜原價$559

成人：$574｜原價$735

👉🏻立刻預購

和牛海鮮二重奏自助晚餐

星期五至日（特別日子除外）

長者／小童：$461｜原價$559

成人：$623｜原價$735

適用日期：即日至5月31日（須提前3日預訂）

👉🏻74折優惠預訂

尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓倚窗閣

電話：2734 3803



長者自助餐優惠【2】灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳 ── 生蠔海鮮自助午餐、送半隻龍蝦 6折 立即訂座

灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳推出「生蠔海鮮自助午餐」，除了有烤肉眼扒、生蠔、刺身壽司、煙三文魚等美食外，晚餐更有特色的賽螃蟹、糖醋魚塊、紅燒獅子頭等中式美食，更送即焗法式龍蝦半隻，對於不喜歡冷盤的老友記來說非常適合！另外乾燒大明蝦、韭黃炒鱔糊、蟹肉炸饅頭、雲吞雞等是必食之選，自助餐連甜品及雪糕都有十多款選擇，每枱還奉送即焗法式龍蝦，每位半隻可以盡情享受！

灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳｜生蠔海鮮自助午餐立刻預購

星期一至五：

長者：$246｜原價$330

成人：$302｜原價$416

兒童：$214｜原價$295

👉🏻立即訂座

星期六、日及公眾假期：

長者：$269｜原價$330

成人：$359｜原價$416

兒童：$244｜原價$295

👉🏻立即訂座 世紀江滬菜自助晚餐

星期一至五：

長者：$370｜原價$614

成人：$454｜原價$757

兒童：$279｜原價$438

星期六、日及公眾假期：

長者：$458｜原價$614

成人：$564｜原價$757

兒童：$326｜原價$438

優惠有效期：即日起至2024年5月31日

👉🏻6折優惠訂座

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓

電話：25989869



長者自助餐優惠【3】西環萬怡酒店MOMO Café── 即開新鮮生蠔、雪場蟹腳59折起 立刻預購

位於西環萬怡酒店的MOMO Café也有長者自助餐優惠，周末自助午餐時段供應兩份免費即開新鮮生蠔，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及6款Movenpick雪糕，今個月主打的紅棗陳皮蒸比目魚，健康滋補，非常適合追求養生的老友記們。另外，酒店也有新推出的中西美饌•生蠔海鮮自助晚餐及黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐，除了有新鮮即開生蠔外，更有即片黑毛豬風風乾火腿和燒澳洲優質帶骨肉眼牛排，低至59折！

MOMO Cafe西環萬怡酒店自助餐

自助午餐

星期一至五：

長者：$171｜原價$251

成人：$201｜原價$295

小童：$141｜原價$207

👉🏻立刻預購

星期六至日：

長者：$223.5｜原價$328

成人：$253.5｜原價$372

小童：$193.5｜原價$284

👉🏻立刻預購

中西美饌·生蠔海鮮自助晚餐

星期一至四：

長者：$330.2｜原價$559

成人：$356.2｜原價$603

小童：$245.7｜原價$416

👉🏻立刻預購

黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐

星期五至日，公眾假期及前夕：

長者：$403.5｜原價$592

成人：$435｜原價$638

小童：$306｜原價$449

優惠有效期：即日至2024年6月30日

👉🏻59折優惠訂座

地址：西環西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



長者自助餐優惠【4】荃灣西如心酒店 ── 清酒鮑魚、花膠海參煲 77折起 立即訂座

喜歡吃中式美食的老友記，荃灣西如心酒店的自助餐就不能錯過了！酒店提供多款名貴食材，如清酒鮑魚、花膠海參煲以及金銀蒜蒸鮑魚等中菜美食。而餐廳環境寬敞，座位舒適，還可看到海景，想吃中菜不一定要到茶樓，來酒店享受一頓自助餐也不錯！現時優惠77折起！

荃灣西如心酒店｜自助午餐／自助晚餐立刻預購

自助午餐

星期一至五：

長者／兒童：$288｜原價$350

成人：$347｜原價$438

👉🏻立即訂座

星期六至日：

長者／兒童：$373｜原價$482

成人：$441｜原價$570

👉🏻立即訂座 午後自助餐

星期六至日：

長者／兒童：$322｜原價$416

成人：$390｜原價$504

👉🏻立即訂座

自助晚餐

星期一至四：

長者／兒童：$466｜原價$603

成人：$551｜原價$713

👉🏻立即訂座

星期五至日：

長者／兒童：$543｜原價$702

成人：$628｜原價$812

優惠有效期：即日至2024年5月31日

👉🏻77折優惠訂座

地址：荃灣楊屋道8號

電話：22802898



長者自助餐優惠【5】港青酒店YMCA ── 波士頓龍蝦、即煮鮑魚、泰式焗蠔 76折 立即訂座

港青酒店YMCA 再臨閣提供平日自助餐及自助晚餐優惠，酒店以泰國菜為主題，有泰式焗蠔、泰式鹹蛋黃炒鮮魷及慢煮豬腩肉等特色菜，另外也有即煎虎蝦、東星斑柳及即煮鮑魚等熱食，十分適合怕生冷又想吃海鮮的老友記。餐廳提供波士頓龍蝦、麵包蟹及雪場蟹腳等多款時令海鮮。還有芒果糯米飯、蒸泰式千層糕、班蘭椰汁糕等甜點，全部甜點均甜度適中、賣相吸引，愛吃甜品的老友記就不怕多吃會膩了。現時優惠76折！

港青酒店YMCA 再臨閣｜「泰滋味」自助晚餐

星期一至四：

長者（60歲以上）：$450

成人：$468

兒童（3-11歲）：$379

👉🏻立即訂座

星期五至日及特別日子：

長者（60歲以上）：$480

成人：$499

兒童（3-11歲）：$417

👉🏻立即訂座

平日自助午餐

星期一至五：

長者（60歲以上）：$260｜原價$328

成人：$278｜原價$328

兒童（3-11歲）：$196｜原價$240

👉🏻立即訂座

週末及假日早午合併自助餐

星期六至日：

長者（60歲以上）：$330｜原價$427

成人：$359｜原價$427

兒童（3-11歲）：$241｜原價$295

優惠有效期：即日至2024年6月2日

👉🏻76折優惠訂座

***購買此方案必需同時購買最少一位成人陪同

地址：尖沙咀梳士巴利道41號

電話：22687000



長者自助餐優惠【6】北角海逸酒店綠怡咖啡廳 ── 明爐魚、即製啤酒燒雞泰國自助晚餐 75折起 立即訂座

北角海逸酒店綠怡咖啡廳推出假日半自助午餐及味遊泰國自助晚餐優惠，假日半自助早午餐除了有無限暢飲氣泡酒、精選紅白酒及汽水外，更有無限量供應的生蠔、鱈場蟹腳、凍肉、芝士等時令海鮮及冷盤，主菜方面則有大蝦意大利燉飯、香煎牛柳、香煎比目魚等選擇。自助晚餐則以泰式滋味為主，有泰式明爐魚、冬蔭功煮花螺、香蘭葉包雞等泰國風美味食，亦有泰式特色飲品、海鮮、刺身及甜品等供應，更會有廚師於指定時段即席呈獻啤酒燒雞！如果老友記喜歡泰國菜絕對不能錯過！

北角海逸酒店｜綠怡咖啡廳自助餐

假日半自助早午餐

星期六至日

長者／兒童：$334｜原價$427

成人：$394｜原價$504

👉🏻立即訂座

假日半自助午餐

星期六至日

長者／兒童：$291｜原價$372

成人：$317｜原價$405

👉🏻立即訂座

味遊泰國自助晚餐

星期一至五：

長者／兒童：$409｜原價$548

成人：$548｜原價$735

星期六、日：

長者／兒童：$442｜原價$548

成人：$597｜原價$735

👉🏻75折優惠訂座

地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓

電話：21852155



長者自助餐優惠【7】香港逸東酒店普慶餐廳 ── 生蠔、松葉蟹腳、波士頓龍蝦95折折起 立即訂座

香港逸東酒店普慶餐廳推出假日半自助午餐及自助晚餐優惠，喜歡吃海鮮的老友記，晚餐定要試松葉蟹腳、生蠔、波士頓龍蝦鉗、小龍蝦、海蝦及翡翠螺等招牌拼盤。自助餐還有超過200款美食，推介即蒸活波士頓龍蝦、避風塘炸生蠔、醬爆蟶子及澳洲牛肩胛扒，現有95折優惠。

香港逸東酒店普慶餐廳｜自助晚餐立即訂座

星期一至四

長者／兒童：$502｜原價$526

成人：$691｜原價$724

星期五至日

長者／兒童：$555

成人：$764｜原價$801

👉🏻立即訂座

自助午餐

星期一至五，特別日子除外

長者／兒童：$295｜原價$383

成人：$427｜原價$482

星期六至日及特別日子

長者／兒童：$405

成人：$515

👉🏻立即訂座

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略