端午節糉優惠12間推介｜鴻福堂、美心、大家樂、奇華　低至55折起

【端午節糉2024｜端午節粽2024】就到端午節，當然要食糉應節，不少餐廳、酒店都推出了特色端午節糉，例如鴻福堂、美心、大家樂、奇華等等，《香港01》「好食玩飛」精選了12間的端午節糉推介，網上訂購更有折扣優惠！



端午節到來，不少食店、酒店都推出端午節糉應節。（紫粵軒圖片）

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端午節糉2024【1】鴻福堂｜原隻鮑魚裹蒸糉

今年有5款不同口味的端午節糉，當中有原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉（$212，早鳥價$128）、原粒瑤柱金腿香菇上海糉（$179，早鳥價$98）、黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糉（$179、早鳥價$98）、陳皮豆沙蓮子百合梘水糉（$119、早鳥價$78）及養生五穀豚肉糉（$119），於01網購訂購鴻福堂端午糉，部份可享55折優惠！

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端午節糉2024【2】蘇太名醬｜名醬醃製惹味豬肉

蘇太不止醬料受歡迎，其節日限定的應節食品也是大熱產品！蘇太名醬每年都會製作一「咸」一「甜」的端午節糉，分別是蘇太豪華裏蒸糉（$203，早鳥價$198）、蘇太桂花紅豆鹼水糉（$62，早鳥價$60），蘇太豪華裏蒸糉的豬肉特別用上自家炮製「士刁醬」來醃製入味，更加入鮑魚（20g）、蝦米、瑤柱、冬菇等食材令口味滋味再提升！蘇太桂花紅豆鹼水糉，以桂花的香味引入紅豆蓉，如流沙般的豆沙慢慢滲出，別俱滋味！

端午節糉2024【3】良品開飯｜特色客家端午小食

來自台灣的良品開飯，其端午節食品一向都大受歡迎！今個端午節除了口味獨特的酒香花雕雞糉（$88，早鳥價$78），還有客家必吃經典小食客家艾草粿（$34，早鳥價$24）、客家粿糉（$50，早鳥價$40）。於01網購更能以低至71折購買！

端午節糉2024【4】帝苑酒店｜特色金華火腿裹蒸糉

帝苑酒店準備了5款端午節糉，包括帝苑雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糉（$298，早鳥價$253.3）、金腿蛋黃鹹肉糉（$218，早鳥價$185.3）、八寶糉（$178，早鳥價$151.3）、紫薯紫米糉（$178，早鳥價$151.3）、陳皮豆沙梘水糉（$178，早鳥價$151.3）想一次過多試幾款端午節糉，就可以選擇節慶龍舟糉組合Ａ（$654，早鳥價$518合包括帝苑雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糉、八寶糉、紫薯紫米糉各1隻，或節慶龍舟糉組合B（$654，早鳥價$518）網購帝苑雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糉、陳皮豆沙梘水糉、紫薯紫米糉，所有組合都會配保溫袋以供保存。經01網購購買帝苑酒店端午節糉網購鳥優惠85折。

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端午節糉2024【5】大家樂｜原粒北海道元貝瑤柱糉

想吃口味最貼地的端午節糉，大家樂有五香鹹肉配搭原隻鹹蛋黃及清香綠豆的五香鹹肉糉（$68，Club100會員價$53），也有嚴選原粒北海道宗谷元貝的一哥瑤柱糉（$88，Club100會員價$66）、XO至尊鮑魚燒腩糉（$142，Club100會員價$106）、素食蟲草花養生糉（$68，Club100會員價$53），以Club100會員結帳可享這達74折優惠，此外網上訂購大家樂端午糉滿$400即送$50大家樂電子優惠券（$10 x 5張）。

端午節糉2024【6】奇華餅家｜人氣雙黃配搭

奇華餅家今年全新推出的「韓式人蔘雞糉」（$98，會員優惠價$78），原條韓國人蔘配上嫩滑雞肉、清甜的紅棗和栗子。一整根人蔘的甘甜精華完全滲入糉內，成為補氣養身之選。而奇華網店「種糉滋味」套裝優惠集合三款口味的端午節糉，當中包裝雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糉（$148，優惠價$116）、金腿鹹肉糉（$70，優惠價$55）、陳皮豆沙梘水糉（$64，優惠價$50），如果想一次品嚐三款滋味，還可以購買「種糉滋味」禮券套裝。即日起至5月24日，於網上預購2張或以上換領券，優惠低至78折！

端午節糉2024【7】香港美心｜一品家鄉糉最俱風味

美心一如過往會推出端午節糉，當中最受歡迎的款式包括一品家鄉糉（$115，優惠價$86）、嘉興糉（$93，優惠價$69）、精緻裹蒸糉（$142，優惠價$106）、原粒瑤柱裹蒸糉（$189，優惠價$141），即日起至2024年6月4日於美心食品網上以匯豐信用卡訂購端午節糉，可享高達7折優惠。

端午節糉2024【8】聖安娜餅屋｜中山傳統蘆兜糉

每年都有多款不同口味的端午節糉以供選擇，今年加入兩款新口味，分別為中山蘆兜糉（$115、優惠價86.3）及多穀豐收糉（$115、優惠價86.3），而中山蘆兜糉屬中山市非物質文化遺產傳統食品，切件煎香更有風味。另外還有極品家鄉糉（$115、優惠價86.3）、江南極品糉（$115、優惠價86.3）、桂花紅荳糉（$107，優惠價$80.3）、極品鹼水豆沙糉（$107，優惠價$80.3）、極品元貝金腿裹蒸糉（$166，優惠價$124.5），預先在聖安娜餅屋網上商店訂購糉券，可獲最高75折優惠。

端午節糉2024【9】翠園｜海膽花膠超豪配搭

翠園今年推出5款創新端午節糉，包括海膽花膠糉（$141）、帶子雙鮮糉（$119）、燒鵝鹹肉糉（$111）、蛋椰咖吔鹼水糉（$52）、陳皮豆沙鹼水糉（$52），在美心食品網店訂購翠園特色端午糉，可享正價75折優惠，如以滙豐信用卡訂購更可享正價7折優惠！

端午節糉2024【10】香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒｜巴馬火腿配鮑魚

香港九龍東皇冠假日酒店中菜廳「紫粵軒」今年推出2款應節端午節糉，包括巴馬火腿鮑魚鹹肉糉（$178；網上商店價$158）及日本十勝紅豆栗子十穀糉（$138；網上商店價$118），網上訂購可節省$20。

端午節糉2024【11】香港東涌世茂喜來登酒店｜二十年陳皮製鹼水糉

香港東涌世茂喜來登酒店中菜廳「采悅軒」今年推出4款自家製鹹甜口味端午節糉，包括二十年陳皮紅豆鹼水糉（$148；8折優惠$118.4）、原粒瑤柱豚肉糉 （$198；8折優惠$158.4）、養生素糉（$148；8折優惠$118.4）、招牌鮑魚裹蒸糉（$298；8折優惠$238.4）養生素糉更由中菜行政總廚鍾志強師傅更精心炮製由即日起至6月2日，於香港東涌世茂喜來登酒店網站訂購，可享8折優惠。

端午節糉2024【12】8度海逸酒店｜花膠鮑魚瑤柱矜貴配搭

8度海逸酒店中菜部團隊精心炮製3款端午節糉，包括至尊花膠鮑魚瑤柱海味糉（$158、eShop優惠$138）、上等原隻鮑魚鹹肉糉（$158、eShop優惠$138）及經典古法鹹肉糉（$118、eShop優惠$98），在8度海逸酒店eShop訂購，更可享高達83折優惠！

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