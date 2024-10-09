長者優惠餐廳37間｜長者咭+樂悠咭可享！大家樂/麥當勞/$28歎小菜

長者餐廳優惠｜持有長者咭或樂悠咭的長者可享受不少連鎖餐廳提供的優惠，讓長者們可盡情吃喝玩樂！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合37間餐廳、西餅店優惠，包括大家樂、麥當勞、美心MX等，其中富臨皇宮買菠蘿生炒骨更可減$80！即睇下文。



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長者優惠餐廳【1】大家樂 ── 茶市滿$40減$3

長者到大家樂歎美食即可享雙重優惠，優惠一：長者憑有效長者咭、長者八達通、樂悠咭或已驗認證長者會員卡於茶市（下午2點半至5點）惠顧滿$40減$3。

優惠二：長者憑已認證長者會員卡於午市或晚市內惠顧滿$30，可獲指定食品一客。不過要注意，每次交易只可使用優惠一次及數量有限，換完即止。

👉🏻按此認證做大家樂長者會員

大家樂向長者提供茶市滿$40減$3優惠。（大家樂）

長者優惠餐廳【2】｜美心MX ── 滿$50減$6

由即日起至2024年12月31日，長者持樂悠咭於分店惠顧任何食品滿$50，即可減$6。

長者優惠餐廳【3】麥當勞 ── 滿$13送脆餅／奶茶咖啡

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者優惠餐廳【4】肯德基KFC ── 送薯蓉／奶茶咖啡

長者在早上11點前，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者餐廳優惠【5】｜大快活 ── 減$3現金優惠

長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

快活關愛長者咭（大快活官網）

長者優惠餐廳【6】一粥麵 ── 送熱飲一杯

凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

長者優惠餐廳【7】7-Eleven ── 7-SELECT滿$20享9折

由即日起至10月31日，長者憑長者咭惠顧7-Eleven的7-SELECT產品滿$20，即可享9折優惠。

長者優惠餐廳【8】OK便利店（CIRCLE K） ── 指定產品減$2

由即日起至10月31日，長者憑長者咭於CIRCLE K購買任何946毫升的牛奶產品，即可減$2；由即日起至12月31日，購買維他冷泡無糖茶500毫升、Circle K飯飯店及Circle K吐司系列產品，即可減$2。

於CIRCLE K購買指定產品減$2。（八達通App）

長者優惠餐廳【9】吉野家 ── 惠顧滿$30減$3

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於早市或茶市惠顧滿$30減$3。

長者優惠餐廳【10】譚仔雲南米線 ── 送指定熱飲、早餐及下午茶餐減$3、指定食物9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭購買過橋米線，即送指定熱飲；購買早餐及下午茶餐減$3。另外，由即日起至11月6日，購買「燻蹄螺片配哈密瓜爵士湯米線」享9折優惠。

長者優惠餐廳【11】譚仔三哥雲南米線 ── 送指定飲品

由即日起至12月31日，長者憑長者咭於下午2時30分後惠顧任何「自選一餸或以上米線」，即送指定飲品。

譚仔三哥雲南米線自選一餸或以上米線，即送指定飲品。（Facebook@八達通 Octopus）

長者優惠餐廳【12】南記粉麵 ── 送細豆漿或生菜半份

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

長者優惠餐廳【13】美心西餅 ── 原價產品92折

長者出示樂悠咭，購買任何原價產品可享92折優惠。

長者優惠餐廳【14】 香港聖安娜餅屋 ── 麵包西餅95折

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。但注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用。

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。（香港聖安娜餅屋官方網頁）

長者優惠餐廳【15】 榮華餅家 ── 9折優惠

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠，注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。

長者優惠餐廳【16】恆香老餅家 ── 9折優惠

長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。

長者優惠餐廳【17】A-1 BAKERY ── 折扣日消費全單減$2

由即日起至12月31日，在每月的28日為A-1 BAKERY的樂悠咭折扣日，長者憑樂悠咭於A-1 BAKERY門市消費，即可享全單減$2折扣優惠。

長者憑樂悠咭於A-1 BAKERY的樂悠咭折扣日消費，即可享全單減$2折扣優惠。（八達通手機App）

長者優惠餐廳【18】Homebake ── 指定巴斯克蛋糕95折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於Homebake購買指定巴斯克芝士蛋糕，即可享95折。

長者優惠餐廳【19】Paper Stone Bakery── 指定產品95折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於Paper Stone Bakery購買香軟純米英式方包（4片），或蕎麥英式方包（4片），即可享95折優惠。

長者優惠餐廳【20】大班 ── 買任何麵包 95折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於大班購買任何麵包，並以樂悠咭付款，即享95折優惠。

長者以樂悠咭付款，即享95折優惠。（大班麵包西餅官網）

長者優惠餐廳【21】Bread Talk ── 9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於BreadTalk購買任何產品，即可享9折優惠。

長者優惠餐廳【22】爭鮮 ── 腐皮餐盒減$2、什錦壽司盛減$3

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於爭鮮購買腐皮餐盒減$2；購買什錦壽司盛（熟）減$3。

長者優惠餐廳【23】富臨皇宮 ── $28歎菠蘿生炒骨

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於富臨皇宮，可以優惠價$28歎菠蘿生炒骨（原價$108），但要留意優惠只適用於指定時段，12月14、15、21日皆不適用。

長者優惠餐廳【24】陶源酒家 ── $28歎乳鴿、$498歎六頭鮑魚套餐

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於陶源酒家，可以優惠價$28購買秘製妙齡乳鴿一隻（原價$68）；$498購買四位用的六頭鮑魚套餐（原價$788），而優惠只適用於指定時段，12月14、15、21日皆不適用。

長者優惠餐廳【25】Toast Box土司工坊 ── 任何產品9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於Toast Box土司工坊購買任何產品，可享9折優惠。

長者優惠餐廳【26】小南洋 ── 任何產品9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧小南洋，可享9折優惠。

長者憑樂悠咭惠顧小南洋，可享9折優惠。（Citylink商場）

長者優惠餐廳【27】大食代／食代館 ── 滿$60享9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧大食代或食代館，滿正價$60可享9折優惠。

長者優惠餐廳【28】麥奀雲吞麵世家 ── $28享世家雲吞麵

10月28日當日，長者憑樂悠咭可以優惠價$28享「世家雲吞麵」一碗（限量50份）。

長者優惠餐廳【29】必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5及送飲品

由即日起至11月27日，長者出示長者咭於Pizza Hut堂食下午茶，即可減$5及獲贈飲品一杯。

長者出示長者咭於Pizza Hut堂食下午茶，即可減$5及獲贈飲品一杯。（八達通手機App）

長者優惠餐廳【30】薄餅博士 PHD ── 下午茶減$3

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者卡或樂悠卡於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

長者優惠餐廳【31】Jollibee 快樂蜂 ── 優惠價購指定早餐

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲（早上11:00前供應）；$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【32】 芝味鳥 ── 9折優惠

長者惠顧芝味鳥東涌、屯門、荃灣、大圍分店可享9折優惠。

長者優惠餐廳【33】松記糖水店 ── 9折優惠

長者憑長者咭於松記糖水店任何分店堂食，可享9折優惠。

松記糖水店（Instagram＠chungkeedessert_kwuntong）

長者優惠餐廳【34】 海天堂 ── 滿$100減$25

長者憑長者咭或樂悠卡，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。 注意不適用於購買禮券、現金券及產品券。

長者優惠餐廳【35】 牛大人 ── 晚市正價減$100

65歲持有有效身份證文件的長者，如長者咭＋樂悠咭，即可享長者優惠。可享晚市正價時段，成人收費減$100。

長者優惠餐廳【36】Starbucks ── 中杯裝或以上手調飲品減$5

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於每日早上11點前，在Starbucks購買任何中杯裝或以上手調飲品，即可減$5。

每日早上11點前購買任何中杯裝或以上手調飲品可減$5。（八達通手機App）

長者優惠餐廳【37】 Pacific Coffee ── 餐飲9折優惠

長者只要出示有效長者卡，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。

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