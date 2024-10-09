長者優惠餐廳49間｜長者咭+樂悠咭可享！大家樂/麥當勞/$28歎小菜

長者餐廳優惠｜持有長者咭或樂悠咭的長者可享受不少連鎖餐廳提供的優惠，讓長者們可盡情吃喝玩樂！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合49間餐廳、西餅店優惠，包括大家樂、麥當勞、美心MX等，其中富臨皇宮買菠蘿生炒骨更可減$80！即睇下文。



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長者優惠餐廳【1】大家樂 ── 茶市滿$40減$3

長者到大家樂歎美食即可享雙重優惠，優惠一：長者憑有效長者咭、長者八達通、樂悠咭或已驗認證長者會員卡於茶市（下午2點半至5點）惠顧滿$40減$3。

優惠二：長者憑已認證長者會員卡於午市或晚市內惠顧滿$30，可獲指定食品一客。不過要注意，每次交易只可使用優惠一次及數量有限，換完即止。

👉🏻按此認證做大家樂長者會員

大家樂向長者提供茶市滿$40減$3優惠。（大家樂）

長者優惠餐廳【2】｜美心MX ── 滿$50減$6

由即日起至2024年12月31日，長者持樂悠咭於分店惠顧任何食品滿$50，即可減$6。

長者優惠餐廳【3】麥當勞 ── 滿$13送脆餅／奶茶咖啡

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者優惠餐廳【4】肯德基KFC ── 送薯蓉／奶茶咖啡

長者在早上11點前，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者餐廳優惠【5】｜大快活 ── 減$3現金優惠

長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

快活關愛長者咭（大快活官網）

長者優惠餐廳【6】一粥麵 ── 送熱飲一杯

凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

長者優惠餐廳【7】OK便利店（CIRCLE K） ── 指定產品減$2

由即日起至12月31日，購買維他冷泡無糖茶500毫升、Circle K飯飯店及Circle K吐司系列產品，即可減$2。

於CIRCLE K購買指定產品減$2。（八達通App）

長者優惠餐廳【8】吉野家 ── 惠顧滿$30減$3

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於早市或茶市惠顧滿$30減$3。

長者優惠餐廳【9】譚仔雲南米線 ── 送指定熱飲、早餐及下午茶餐減$3、指定食物9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭購買過橋米線，即送指定熱飲；購買早餐及下午茶餐減$3。另外，由即日起至11月6日，購買「燻蹄螺片配哈密瓜爵士湯米線」享9折優惠。

長者優惠餐廳【10】譚仔三哥雲南米線 ── 送指定飲品

由即日起至12月31日，長者憑長者咭於下午2時30分後惠顧任何「自選一餸或以上米線」，即送指定飲品。

譚仔三哥雲南米線自選一餸或以上米線，即送指定飲品。（Facebook@八達通 Octopus）

長者優惠餐廳【11】南記粉麵 ── 送細豆漿或生菜半份

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

長者優惠餐廳【12】錦麗 ── 惠顧主食或套餐減$3

即日起至12月31日，持有樂悠咭或長者咭之長者，全日於錦麗任何分店惠顧主食或套餐即減$3。

長者優惠餐廳【13】金記 ── 送熱奶茶一杯

長者出示長者咭惠顧任何食品即額外送熱奶茶一杯。優惠只適用於星期一至五堂食，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【14】茶木 ‧ 台式休閒餐廳 ── 惠顧主食或套餐減$3

長者憑樂悠咭或長者咭，全日任何時段於全線茶木 ‧ 台式休閒餐廳分店惠顧主食或套餐即可減$3。

長者優惠餐廳【15】牛氣 ── 高達$140優惠

65歲或以上長者憑有效身份證明文件即可以「長者優惠價」享用火鍋放題，折扣高達$140。

長者優惠餐廳【16】亞參雞飯 ── 外賣自取85折

長者憑樂悠咭或長者咭於亞參雞飯全線分店惠顧外賣自取可享85折優惠。

長者優惠餐廳【17】天仁茗茶 ── 茶飲減$2

出示長者咭或樂悠咭的長者，即可享茶飲減$2優惠，只限一杯。

長者優惠餐廳【18】大喜屋飲食集團 ── 額外88折優惠

長者憑長者咭或有效身份證明文件於極尚大喜屋、大喜屋及大瀛喜指定分店享用午市或晚市放題可享有額外88折優惠。

長者優惠餐廳【19】無肉食 ── $15折扣優惠

年滿60歲的長者到「無肉食」惠顧晚市素食自助餐即可獲得$15折扣優惠，自助餐低至$114。

長者優惠餐廳【20】牛摩 ── 豁免加時費

長者憑樂悠咭到牛摩惠顧午市任食，可豁免$50/30分鐘加時費，2小時火鍋放題低至$108。

長者優惠餐廳【21】淥鼎記 ── 茶芥$2

由即日起至12月31日，凡持有長者咭或樂悠咭的長者逢星期一至五到淥鼎記旺角分店飲早茶並在中午12時前結賬離座，即可享全台茶芥$2/位。

長者優惠餐廳【22】Feather & Bone ── 逢星期三9折優惠

逢星期三，購買水果及蔬菜享9折優惠。

長者優惠餐廳【23】東海堂 ── 指定產品95折

長者憑樂悠咭或長者咭於東海堂門市購買指定個裝麵包、袋裝麵包、條裝蛋糕、包裝產品、甜品及蛋糕，即可享95折優惠，購買兩件產品或以上更可額外減$2，每買2件減$2、買4件減$4，如此類推。

長者優惠餐廳【24】美心西餅 ── 原價產品95折

長者出示樂悠咭，購買任何原價產品可享95折優惠。

長者優惠餐廳【25】 香港聖安娜餅屋 ── 麵包西餅95折

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。但注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用。

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。（香港聖安娜餅屋官方網頁）

長者優惠餐廳【26】 榮華餅家 ── 9折優惠

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠，注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。

長者優惠餐廳【27】恆香老餅家 ── 9折優惠

長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。

長者優惠餐廳【28】A-1 BAKERY ── 折扣日消費全單減$2

由即日起至12月31日，在每月的28日為A-1 BAKERY的樂悠咭折扣日，長者憑樂悠咭於A-1 BAKERY門市消費，即可享全單減$2折扣優惠。

長者憑樂悠咭於A-1 BAKERY的樂悠咭折扣日消費，即可享全單減$2折扣優惠。（八達通手機App）

長者優惠餐廳【29】Homebake ── 指定巴斯克蛋糕95折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於Homebake購買指定巴斯克芝士蛋糕，即可享95折。

長者優惠餐廳【30】Paper Stone Bakery── 指定產品95折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於Paper Stone Bakery購買香軟純米英式方包（4片），或蕎麥英式方包（4片），即可享95折優惠。

長者優惠餐廳【31】大班 ── 買任何麵包 95折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於大班購買任何麵包，並以樂悠咭付款，即享95折優惠。

長者以樂悠咭付款，即享95折優惠。（大班麵包西餅官網）

長者優惠餐廳【32】Bread Talk ── 9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於BreadTalk購買任何產品，即可享9折優惠。

長者優惠餐廳【33】爭鮮 ── 腐皮餐盒減$2、什錦壽司盛減$3

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於爭鮮購買腐皮餐盒減$2；購買什錦壽司盛（熟）減$3。

長者優惠餐廳【34】富臨皇宮 ── $28歎菠蘿生炒骨

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於富臨皇宮，可以優惠價$28歎菠蘿生炒骨（原價$108），但要留意優惠只適用於指定時段，12月14、15、21日皆不適用。

長者優惠餐廳【35】陶源酒家 ── $28歎乳鴿、$498歎六頭鮑魚套餐

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於陶源酒家，可以優惠價$28購買秘製妙齡乳鴿一隻（原價$68）；$498購買四位用的六頭鮑魚套餐（原價$788），而優惠只適用於指定時段，12月14、15、21日皆不適用。

長者優惠餐廳【36】Toast Box土司工坊 ── 任何產品9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於Toast Box土司工坊購買任何產品，可享9折優惠。

長者優惠餐廳【37】小南洋 ── 任何產品9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧小南洋，可享9折優惠。

長者憑樂悠咭惠顧小南洋，可享9折優惠。（Citylink商場）

長者優惠餐廳【38】大食代／食代館 ── 滿$60享9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧大食代或食代館，滿正價$60可享9折優惠。

長者優惠餐廳【39】麥奀雲吞麵世家 ── $28享世家雲吞麵

10月28日當日，長者憑樂悠咭可以優惠價$28享「世家雲吞麵」一碗（限量50份）。

長者優惠餐廳【40】必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5及送飲品

由即日起至11月27日，長者出示長者咭於Pizza Hut堂食下午茶，即可減$5及獲贈飲品一杯。

長者出示長者咭於Pizza Hut堂食下午茶，即可減$5及獲贈飲品一杯。（八達通手機App）

長者優惠餐廳【41】薄餅博士 PHD ── 下午茶減$3

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者卡或樂悠卡於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

長者優惠餐廳【42】Jollibee 快樂蜂 ── 優惠價購指定早餐

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲（早上11:00前供應）；$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【43】 芝味鳥 ── 9折優惠

長者惠顧芝味鳥東涌、屯門、荃灣、大圍分店可享9折優惠。

長者優惠餐廳【44】松記糖水店 ── 9折優惠

長者憑長者咭於松記糖水店任何分店堂食，可享9折優惠。

松記糖水店（Instagram＠chungkeedessert_kwuntong）

長者優惠餐廳【45】 海天堂 ── 滿$100減$25

長者憑長者咭或樂悠卡，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。 注意不適用於購買禮券、現金券及產品券。

長者優惠餐廳【46】 牛大人 ── 晚市正價減$100

65歲持有有效身份證文件的長者，如長者咭＋樂悠咭，即可享長者優惠。可享晚市正價時段，成人收費減$100。

長者優惠餐廳【47】一鍋堂 ── 午市及晚市長者優惠

一鍋堂提供午市及晚市長者優惠，優惠詳情需向店員查詢。

長者優惠餐廳【48】Starbucks ── 中杯裝或以上手調飲品減$5

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭於每日早上11點前，在Starbucks購買任何中杯裝或以上手調飲品，即可減$5。

每日早上11點前購買任何中杯裝或以上手調飲品可減$5。（八達通手機App）

長者優惠餐廳【49】 Pacific Coffee ── 餐飲9折優惠

長者只要出示有效長者卡，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。

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