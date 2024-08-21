SPA優惠11間｜通淋巴買一送一／帝苑酒店34折起／泰式按摩$294起

SPA優惠｜都市人生活忙碌，加上常常面對電話及電腦，肌肉容易疲勞又有不同痛症，舒緩疲勞及不適的最佳方法就是去做SPA好好放鬆！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合11間必試的SPA及按摩，當中有日本人氣No.1「悟空的心情」，以及多間酒店的水療及按摩體驗，$294起！



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香港SPA推薦【1】香港帝苑酒店 Sky Club & SPA — 活力喚發按摩／二人下午茶及水療之旅 低至34折

香港帝苑酒店推出SPA優惠，僅$750就可享受60分鐘活力喚發按摩、免費使用健身室及水療設施，包括男士可享用按摩浴池和桑拿；女士可享用蒸氣和草藥桑拿及淋浴體驗等。另有90分鐘排毒按摩療程，排出毒素紓緩疲勞，從而提升睡眠質素，生活習慣不好的都市人就最啱，兩款按摩套餐還設花茶及蝴蝶酥，按完吃個下午茶，心情自然更加放鬆，現有低至34折優惠。

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

恢復活肌按摩 60分鐘 + 手部護理 10分鐘 + 水療設施 + 健身室通行証：

成人：$750／位（原價$2,135）

👉🏻獨家35折預訂

排毒按摩+水療設施+健身室通行証 90分鐘：

成人：$954／位（原價$2,685）

👉🏻獨家36折預訂

香港SPA推薦【2】香港W酒店 Bliss® Spa — 單人特色護理套餐／雙人特色護理套餐 低至4折

香港W酒店水療中心推出兩款Spa優惠，分別有60分鐘「單人特色護理套餐」或90分鐘「雙人特色護理套餐」，非常適合愛美的你！Bliss®水療中心位於香港W酒店的72樓，房內設有落地玻璃窗，可一邊做Spa一邊欣賞維多利亞港景色，讓你沉浸在美景中放鬆身心。兩個套餐均可免費無限次享用小食及使用豪華熱療、水療設施，包括海景活力旋流按摩池、桑拿及香薰蒸氣房！有Spa做、仲有海景睇，現有低至4折優惠，絕對值回票價！

香港W酒店 Bliss® Spa

單人特色護理套餐 60分鐘：

成人：$999／位（原價$2,532.5）

👉🏻獨家4折預訂

雙人特色護理套餐 90分鐘：

成人：$1,999／位（原價$3,838）

👉🏻獨家52折預訂

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓

優惠有效期：即日起至2024年12月31日



香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

恢復活肌按摩 60分鐘 + 手部護理 10分鐘 + 水療設施 + 健身室通行証：

成人：$750／位（原價$2,135）

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排毒按摩+水療設施+健身室通行証 90分鐘：

成人：$954／位（原價$2,685）

👉🏻獨家36折預訂

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店

優惠有效期：即日起至2024年10月31日



香港SPA推薦【3】Me Time Massage — 全身按摩買一送一／90分鐘按摩 獨家7折

位於銅鑼灣的Me Time Massage，佔地約4,000呎，樓高兩層，在鬧市中提供既寬敞又舒適的休閒空間，現推出買一送一優惠！非常適合假日與好友去放鬆身心。

「Me Time package」提供45分鐘全身穴位按摩及足部穴位按摩服務，再加30分鐘遠紅外線養生足部桑拿，2人同行都只是$708！而「Recharge Time package」提供45分鐘全身精油按摩、20分鐘儀器療程，同樣有買一送一優惠。此外，Me Time Massage另有3款90分鐘按摩，包括全身穴位按摩、淋巴排毒按摩及熱石按摩都有獨家7折優惠。

Me Time Massage

Me Time package

成人：$708／2位（人均$354｜原價$1,416）

👉🏻買一送一優惠預訂

Recharge Time package

成人：$738／2位（人均$369｜原價$1,476）

👉🏻買一送一優惠預訂

全身穴位按摩90分鐘

成人：$460／位（原價$658）

👉🏻獨家7折預訂

淋巴排毒按摩90分鐘

成人：$544／位（原價$778）

👉🏻獨家7折預訂

熱石按摩90分鐘

成人：$600／位（原價$858）

👉🏻獨家7折預訂 ＊買一送一優惠只適用於星期一至五，非公眾假期時段。

Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖

優惠有效期：即日起至2025年7月14日



香港SPA推薦【4】Modern Thai — 古法泰式按摩／香薰精油按摩／四手古法泰式按摩 人均$294起

Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，現推出5款優惠。「Quick Reborn」包含60分鐘古法泰式按摩、30分鐘重點頭頸肩放鬆、香茅茶及泰式糕點一件，現有獨家買一送一優惠，人均只需$294。另外有適合按摩新手或喜歡溫和按摩風格的「獨家純天然香薰精油按摩」，著重輕按推鬆肌肉，舒緩肌肉緊繃。

至於久坐辦公室、運動不足或水腫虛胖的女生，可選「人手推油通淋巴排毒按摩」，透過推淋巴排毒兼去水腫。而「皇牌按摩療程」可享受60分鐘古法泰式及60分鐘香薰精油按摩。如想在有限時間同時享受全身按摩的朋友，選擇「四手芳香精油全身按摩」就最合適，療程提供兩位技師同時按壓多個身體部位，全方面放鬆身心，現時預購送額外15分鐘按摩服務。

Modern Thai

Quick Reborn90分鐘

成人：$588／2位（人均$294｜原價$1,176）

👉🏻獨家買一送一預訂

純天然香薰精油按摩60分鐘

成人：$438／位（原價$548）

👉🏻獨家79折預訂

人手推油通淋巴排毒按摩（只限女士）

成人：$498／位（原價$598）

👉🏻獨家83折預訂

皇牌按摩療程120分鐘

成人：$880／位（原價$980）

👉🏻獨家89折預訂 四手芳香精油全身按摩90分鐘送15分鐘（只限尖沙咀店）

成人：$1,280／位

👉🏻額外送15分鐘優惠預訂

＊Quick Reborn、純天然香薰精油按摩、人手推油通淋巴排毒按摩、皇牌按摩療程，01會員只可限購一次。

Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓

優惠有效期：即日起至2024年10月25日



香港SPA推薦【5】璞善中醫 — 排毒通淋巴／子宮推肚療程 限額買一送一

璞善中醫由註冊中醫師主理，主打融入中醫醫學理論的療程，包括「中醫疏通推胸療程」及「中醫子宮推肚調養療程」，想調養身體的都市女性最啱！60分鐘的「中醫疏通推胸療程」以日本製醫療級儀器，配合中醫學刺激胸部穴位，修復胸部線條，療程包括一對一診症服務、生物微電流磁療儀及定制中草藥泥灸，可針對個別體質進行護理，現有限額50名買一送一優惠！

另外，都市女性氣虛血弱，經常面青青！不妨試試「中醫子宮推肚調養療程」，不但可以調理內分泌系統，改善皮膚及血色，仲可以促進新陳代謝同改善睡眠質素，幫助女性身體回復健康！現有56折優惠！

璞善中醫

中醫疏通淋巴推胸療程 60分鐘：

成人：$758／位（原價$1,516）

👉🏻買一送一優惠預訂 中醫子宮推肚調養療程 50分鐘：

成人：$328／位（原價$580）

👉🏻56折預訂

璞善中醫

地址：香港上環皇后大道西23-25號天威中心10樓全層

優惠有效期：即日起至2024年11月6日



香港SPA推薦【6】森沐 Al'aise Spa — 佛陀式頭療／高級香薰推油 低至74折

想享受另類按摩？森林風主題按摩店森沐A l'aise SPA裝修以綠色為主，到處放有植物，彷如躺在大自然中享受按摩。除了有15分鐘頭肩頸加60分鐘足部療程基本服務外，還可選擇採用正宗印度做法，60分鐘的佛陀式頭療，有助疏通經絡、促進血液循環，自然面色都可改善！另外還有60分鐘高級香薰推油加60分鐘中式點穴按摩套餐，現有獨家優惠，低至74折！

森沐 Al'aise Spa

頭肩頸 15分鐘＋足部療程 60分鐘：

成人：$218／位（原價$298）

👉🏻74折預訂

佛陀式頭療 60分鐘：

成人：$358／位（原價$398）

👉🏻9折預訂

高級香薰推油 60分鐘＋中式點穴按摩 60分鐘

成人：$558／位（原價$650）

👉🏻91折預訂

香港SPA推薦【7】Queen's Beauty & Spa — 皇牌水療式按摩＋大溪地熱石腿部舒緩 買一送一

Queen's Beauty & Spa按摩套餐包括45分鐘皇牌水療式按摩、30分鐘大溪地熱石腿部舒緩，配10分鐘艾灸溫熱組合，先以45分鐘針對疲勞的肌肉做深層按摩，再用大溪地熱石改善小腿酸痛及水腫，配搭中藥艾灸溫熱療法，幫助肌肉進一步放鬆、去濕及改善肌肉疲勞。水療美容中心更設有獨家私人影院，可以一邊放鬆一邊看電影，絕對能夠好好放鬆和休息！現有買一送一優惠！

Queen's Beauty & Spa

皇牌水療式按摩+夏威夷熱石腿部舒緩配艾灸溫熱組合 85分鐘：

成人：$688／2位（人均$344｜原價$1,376）

👉🏻買一送一優惠預訂

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室；銅鑼灣希慎道1號18樓1801室

優惠有效期：即日起至2025年8月5日



香港SPA推薦【8】香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA — 3選1按摩送茶點 獨家65折

無論是想進行香薰按摩、放鬆深層肌肉、還是嘗試傳統瑞典式按摩，喜 ‧ 源 SPA都可以滿足到你！香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA推出3選1按摩療程，除了可以按摩放鬆，更加送15分鐘頭肩頸按摩，再送Lobby Lounge的蛋糕及指定飲品一杯，三重享受！療程亦包含室外游泳池、桑拿浴室及健身中心通行證，讓你盡情沉浸於這個寧靜愜意的空間！現有獨家65折！

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

「喜 ‧ 源」香薰按摩配Lobby Lounge美點 60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩

成人：$960／位（原價$1,478）

👉🏻獨家65折預訂

「喜 ‧ 源」深層組織按摩配Lobby Lounge美點 60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩

成人：$960／位（原價$1,478）

👉🏻獨家65折預訂

「喜 ‧ 源」傳統瑞典式按摩配Lobby Lounge美點 60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩

成人：$960／位（原價$1,478）

👉🏻獨家65折預訂

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

地址：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店3樓

優惠有效期：即日起至2024年12月30日



香港SPA推薦【9】TONY BLACK — 韓式芳香舒壓身體按摩療程／知名品牌TONYMOLY香港首間護理中心 47折

想體驗韓式按摩，就要試試由知名韓國化妝及護膚品牌TONYMOLY在香港開設的TONY BLACK韓式美容護理中心，體驗「韓式芳香舒壓身體按摩療程」，有45分鐘的韓式五行香薰按摩，以香薰油推按淋巴，再來20分鐘的韓式推肚按摩，改善腹部水腫問題，可舒緩下腹疼痛等徵狀，療程後還可在獨立房間內使用TONYMOLY化妝品及品嚐韓國花茶及茶點，享受精緻的時光！現在更可享47折優惠！

另有「韓式塑顏排毒舒壓護理」套餐，足足75分鐘韓式輕柔按摩及15分鐘韓式面部玉石按摩，有助疏通淋巴，排出毒素，令面部更緊緻，現有買一送一！

TONY BLACK

韓式芳香舒壓身體按摩組合 65分鐘：

成人：$588／位（原價$1,233）

👉🏻獨家47折預訂 韓式塑顏排毒舒壓護理

成人：$999／2位（人均$499／原價$4,360）

👉🏻買一送一預訂

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室／銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室

優惠有效期：即日起至2024年12月31日



香港SPA推薦【10】愉愈 — 深層肌肉按摩／改善睡眠、手腳冰冷問題 二人同行77折

愉愈主打度假風SPA體驗，慰勞平日辛苦工作的你！如果平日經常奔波勞碌，肌肉長期僵硬或痠痛，那就推介50分鐘的「深層肌肉按摩」，集中按摩肌肉軟組織，促進血液循環、緩和肌肉不適。

另可選擇加配30分鐘「頭肩頸按摩」。另有「姜療空間」療程，透過按摩精油，結合有機薑油、黑胡椒油和絲柏油，去除體內重重濕氣，有助入眠，還可改善手腳冰冷的問題！放鬆過後更可以到特色花園，享用花茶與點心。現在二人同行仲有77折優惠！

愉愈

深層肌肉按摩 50分鐘：

成人：$522／位（原價$580）

👉🏻二人同行77折預訂

深層肌肉按摩 50分鐘＋頭肩頸按摩 30分鐘

成人：$1,980／2位（人均$990｜原價$2,560）

👉🏻二人同行77折預訂

姜療空間 50分鐘＋腹部按摩 30分鐘：

成人：$1,980／2位（人均$990｜原價$2,560）

＊優惠只限星期一至五

👉🏻二人同行77折預訂

愉愈

地址：尖沙咀漆咸圍8號地下

優惠有效期：即日起至2024年10月14日



香港SPA推薦【11】悟空的心情 — 日本No.1人氣按摩10分鐘進入深層睡眠 低至28折

日本No.1人氣神級按摩「悟空的心情」登陸香港！悟空的心情提供「45分鐘神級按摩+15分鐘日式小顏術」，45分鐘頭部按摩完全放鬆你的頭皮，讓你10分鐘就可以進入深層睡眠，幫你解決壓力失眠問題！

悟空的心情更擁有全港唯一的「-15度冷凍空間」，皮膚進入冷凍狀態後按摩，一冷一熱令血管收縮，能夠加速血液循環、放鬆肌肉，可以更舒服的享受頭療按摩！預訂更送一次日式小顏術體驗，限時優惠低至28折，只需$388！

悟空的心情

神級按摩及日式小顏術一次 60分鐘：

成人：$388／位（原價$1,380）

👉🏻獨家28折預訂

悟空的心情 Goku Spa

地址：旺角朗豪坊辦公大樓52樓

優惠有效期：即日起至2025年4月7日



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