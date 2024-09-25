長者優惠超市零售店21間｜85折起！百佳／Fusion／惠康／華潤萬家
長者優惠｜長者咭優惠｜去超級市場和零售店購物，出示長者咭竟然有優惠！凡年滿65歲或以上的香港居民可申請長者咭，憑咭到指定商舖消費即可享有優惠。下文整理全港21間超市和連鎖零售店的長者咭優惠，包括百佳、惠康、Fusion、Taste、Market Place、營多東南亞美食市場、寶達食品超市、萬寧和watsons等等，優惠更低至85折！即睇下文了解超市名單及優惠詳情！
長者優惠超級市場篇
長者咭優惠【1】百佳超級市場
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【2】PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
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長者咭優惠【3】惠康
優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於惠康門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
電話：2299 1133
長者咭優惠【4】優品360
優惠：逢星期二憑樂悠咭購買Familie、Kalbarri或Pando產品即享95折。
電話：3916 1888
長者咭優惠【5】一田
優惠：逢星期四於全線一田及每日一田YATADAY購買油米麵產品滿$50或以上，以樂悠咭付款，即可享95折優惠。
電郵：cs@yata.hk
長者咭優惠【6】Fusion
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【7】Taste
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【8】Market Place
優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
電話：2299 3966
長者咭優惠【9】International
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【10】華潤萬家
優惠：特價精選貨品
電話：2827 8333
長者咭優惠【11】營多東南亞美食市場
優惠：九折。不適用於電話卡及特價貨品。
電話：2897 1502
長者咭優惠【12】寶達食品超市
優惠：逢星期三下午4時前，憑長者咭/樂悠咭購買急凍貨品享有88折
電話：2430 1119
長者咭優惠【13】家園便利店
優惠：即時申請為會員，即享有貼近來貨價之會員優惠（永久）
電話：3987 7800
長者咭優惠【14】Express
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【15】SUPADEPA
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【16】Gourmet
優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658
長者咭優惠【17】3hreesixty
優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
電話：2196 8066（圓方店）；2539 0455（赤柱廣場店）
長者優惠零售店篇
長者咭優惠【18】watsons
優惠：已綁定樂悠咭的會員逢星期三在網店輸入優惠碼【JOINYOU5】或到門市購買任何健康產品，可享95折優惠。
電話：3697 7699
長者咭優惠【19】萬寧
優惠：逢星期二於香港萬寧門店使用樂悠咭付款，購買萬寧自家品牌單件產品即享85折優惠。
電話：2299 3398
長者咭優惠【20】實惠
優惠：逢星期四於Pricerite實惠門市購買家品滿$100，並用樂悠咭付款，可享95折優惠。
電話：2663 8833
長者咭優惠【21】彩豐 CHOI FUNG
優惠：長者憑樂悠咭於每月的25日選購彩豐自家品牌正價產品，全單減$5；選購CFlife系列產品，即可享85折。
（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略
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