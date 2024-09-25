長者優惠超市零售店21間｜88折起！百佳／Fusion／惠康／華潤萬家

撰文：張如瀟
出版：更新：

長者優惠｜長者咭優惠｜去超級市場和連鎖零售店購物，出示長者咭竟然有優惠！凡年滿65歲或以上的香港居民可申請長者咭，憑咭到指定商舖消費即可享有優惠。下文整理全港21間超市長者咭優惠，包括百佳、惠康、Fusion、Taste、Market Place、營多東南亞美食市場、寶達食品超市，優惠低至88折！即睇下文了解超市名單及優惠詳情！

老友記憑長者咭到指定超市消費，即可享有低至88折優惠。（資料圖片）
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長者咭優惠【1】百佳超級市場

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658

長者咭優惠【2】PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658

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長者咭優惠【3】惠康

優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於惠康門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
電話：2299 1133

長者咭優惠【4】watsons

優惠：已綁定樂悠咭的會員逢星期三在網店輸入優惠碼【JOINYOU5】或到門市購買任何健康產品，可享95折優惠。
電話：3697 7699

長者咭優惠【5】萬寧

優惠：逢星期二於香港萬寧門店使用樂悠咭付款，購買萬寧自家品牌單件產品即享85折優惠。
電話：2299 3398

長者咭優惠【6】優品360

優惠：逢星期二憑樂悠咭購買Familie、Kalbarri或Pando產品即享95折。
電話：3916 1888

長者咭優惠【7】一田

優惠：逢星期四於全線一田及每日一田YATADAY購買油米麵產品滿$50或以上，以樂悠咭付款，即可享95折優惠。
電郵：cs@yata.hk

一田逢星期四購買油米麵產品滿$50或以上，以樂悠咭付款可享95折優惠。（YOHO Mall 圖片）

長者咭優惠【8】彩豐 CHOI FUNG

優惠：長者憑樂悠咭於每月的25日選購彩豐自家品牌正價產品，全單減$5；選購CFlife系列產品，即可享85折。

長者咭優惠【9】Fusion

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658

百佳超級市場旗下的Taste都有長者咭優惠。（資料圖片）

長者咭優惠【10】Taste

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658

長者咭優惠【11】Market Place

優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
電話：2299 3966

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長者咭優惠【12】International

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658

長者咭優惠【13】華潤萬家

優惠：特價精選貨品
電話：2827 8333

長者咭優惠【14】營多東南亞美食市場

優惠：九折。不適用於電話卡及特價貨品。
電話：2897 1502

寶達食品超市都有長者咭優惠。（旅發局官網圖片）

長者咭優惠【15】寶達食品超市

優惠：逢星期三下午4時前，憑長者咭/樂悠咭購買急凍貨品享有88折
電話：2430 1119

長者咭優惠【16】家園便利店

優惠：即時申請為會員，即享有貼近來貨價之會員優惠（永久）
電話：3987 7800

即時申請為會員，即享有貼近來貨價之會員優惠。（家園便利店HomeMarket）

長者咭優惠【17】Express

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658

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長者咭優惠【18】SUPADEPA

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658

長者咭優惠【19】Gourmet

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
電話：2606 8658

長者咭優惠【20】3hreesixty

優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。
電話：2196 8066（圓方店）；2539 0455（赤柱廣場店）

長者咭優惠【 21】實惠

優惠：逢星期四於Pricerite實惠門市購買家品滿$100，並用樂悠咭付款，可享95折優惠。
電話：2663 8833

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