父親節自助餐優惠10間推介低至53折！任食生蠔/鮑魚/和牛 買2送2

父親節自助餐優惠2024｜自助餐優惠｜父親節未想好買什麼禮物？不如帶爸爸去吃自助餐啦！《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦10間高性價比自助餐，一間仲有原隻鮑魚送！其中一間更有買2送2！即睇下文！



父親節自助餐優惠【1】悦品酒店 ── 海鮮八寶冬瓜盅／蒸鮑魚／和牛西冷牛扒 買2送2👉🏻立即預訂

屯門悅品酒店及荃灣悅品酒店均有父親節優惠！晚餐主打時令海鮮，包括海鮮八寶冬瓜盅、陳皮蒸鮑魚、花彫蛋白蒸龍蝦鉗等。爸爸喜歡吃海鮮的話，就不容錯過！另外熱盤有燒和牛西冷牛扒、燒羊鞍、上湯龍蝦伊麵等美食，定能滿足大食的爸爸。吃飽後再來一客燕窩海鮮沙律木瓜船，讓爸爸也滋補一下！還有啤酒可以無限暢飲！屯門悅品酒店現有買2送2優惠，適合一家四口慶祝，而荃灣悅品酒店則有65折！👉🏻立即預訂

屯門悦品酒店｜父親節•滋味之旅自助午餐

星期六、日（11:30pm-2:00）

成人（4位）：$835.2｜人均$208.8｜原價$1531.2

👉🏻按此立即預訂

星期六、日 （2:30-5:00）

成人（4位）：$739.2｜人均$184.8｜原價$1355.2

👉🏻按此立即預訂

父親節 • 悦港 • 悦嘗食自助晚餐

星期五

成人（4位）：$1,315｜人均$328.75｜原價$2,411.2

星期六、日

成人（4位）：$1,435.2｜人均$358.8｜原價$2631.2

👉🏻按此立即預訂

* 父親節自助餐買2送2開售日期：5月27日

荃灣悦品酒店｜父親節•滋味之旅自助午餐

星期六、日

成人（1位）：$250.6｜原價$382.8

長者（1位）：$214.6｜原價$327.8

兒童（1位）：$178.6｜原價$272.8

👉🏻按此立即預訂

父親節 • 悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期六、日

成人（1位）：$423.4｜原價$646.8

長者（1位）：$365.6｜原價$558.8

兒童（1位）：$286.6｜原價$437.8

👉🏻按此立即預訂

優惠有效期：6月15日至6月16日

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門 2樓 The Platter

電話：3899 9222



父親節自助餐優惠【2】六國酒店Le Menu ── 鮑魚鵝掌／片皮鵝／波士頓龍蝦 74折 立即預訂

六國酒店的Le Menu自助晚餐推出父親節優惠，自助晚餐送每人一份堂弄鮑魚鵝掌，大大隻定能讓爸爸笑逐顏開！另外還有冰鎮海鮮、特級牛扒、原件鴨肝多士、片皮鵝、即場手握壽司等多國美食，爸爸肯定喜歡。而當中波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口更是必食之選！甜品方面，則有Häagen-Dazs雪糕、朱古力意大利芝士杯、法式蜂蜜檸檬蛋糕配海膽忌廉、檸檬乳酪忌廉馬德蓮蛋糕等，更可以看到即場火焰雪山表演！現有74折優惠！

六國酒店 Le Menu👉🏻74折優惠訂座

華麗盛宴‧自助晚餐

成人（1位）：$646｜原價$866.8

小童（1位）：$408｜原價$547.8

👉🏻按此立即預訂

優惠有效期： 6月15日至6月16日（父親節及其前夕）

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



父親節自助餐優惠【3】西環萬怡酒店MoMo Café ── 即開新鮮生蠔／雪場蟹腳 59折起 立即預訂

西環萬怡酒店的MOMO Café也有自助餐優惠，周末自助午餐時段供應兩份免費即開新鮮生蠔，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及6款Movenpick雪糕。爸爸撐起整個家庭那麼辛苦，給他多來一份紅棗蟲草花蒸比目魚和豬腳薑，活血滋潤。另外，酒店也有新推出的中西美饌•生蠔海鮮自助晚餐及黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐，除了有新鮮即開生蠔外，更有即片黑毛豬風乾火腿和燒澳洲優質帶骨肉眼牛排，低至6折！

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café👉🏻低至59折優惠訂座

中西美饌·生蠔海鮮自助晚餐

星期一至四：

成人（1位）：$356.2｜原價$603

小童（1位）：$245.7｜原價$416

長者（1位）：$330.2｜原價$559

黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐

星期五至日，公眾假期及前夕：

成人：$435｜原價$638

長者：$403.5｜原價$592

小童：$306｜原價$449

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期： 即日至2024年6月30日

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



父親節自助餐優惠【4】美麗華酒店 The Mira Yamm ──炒大肉蟹／鮑魚醃漬／蟹皇醬龍蝦 86折 立即預訂

長輩們對於傳統風味的食物特別喜愛，美麗華酒店的Yamm餐廳推出以香港漁村風味海鮮入饌的自助主題晩宴，就可以帶爸爸去試試！菜式包括風沙炒鮮大肉蟹、避風塘炒琵琶蝦、泰汁鮮鮑魚醃漬、燒濃香芝蟹皇醬龍蝦等等，另有冰鎮海鮮、即開生蠔及北京片皮鴨，現有86折！

美麗華酒店 The Mira｜惹味避風塘 • 鮑魚主題自助晚餐👉🏻86折優惠訂座

星期五至日及父親節當日

成人（1位）：$688｜原價$798

兒童（1位）：$368｜原價$428

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期：即日至2024年6月30日

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

電話：23155120



父親節自助餐優惠【5】九龍酒店倚窗閣 ── 各款和牛美食／即開生蠔／花雕醉鮑魚 53折起 立即預訂

九龍酒店倚窗閣於父親節提供海鮮自助午餐及和牛海鮮自助晚餐，晚餐有多款和牛美食，十分適合愛吃牛的爸爸！包括即煎和牛伴鴨肝、話梅花雕醉鮑魚、燒和牛片伴日式漬物沙律、日式和牛辣肉腸薄餅、野菜和牛配昆布茶湯及和牛面頰等；午餐就主打時令海鮮，包括雪花蟹腳、紐西蘭青口、蒜香松露焗帶子等美食，而且自助餐有無限暢飲指定飲料、果汁，現有低至53折優惠！

九龍酒店倚窗閣👉🏻53折優惠訂座

父親節自助午餐

成人（1位）：$472｜原價$887.8

小童及長者（1位）：$408｜原價$657.8

👉🏻按此立即訂座

父親節自助晚餐

成人（1位）：$727｜原價$887.8

小童及長者（1位）：$545｜原價$657.8

👉🏻按此立即訂座 優惠有效期： 即日至2024年至6月30日

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓倚窗閣

電話：2734 3803



父親節自助餐優惠【6】8度海逸酒店8度餐廳 ── 任食生蠔／鵝肝／燕窩 83折起 立即訂座

8度海逸酒店的8度餐廳推出夏日熱辣辣海鮮自助餐，又有肉又有海鮮，爸爸肯定鍾意！餐廳主打即開生蠔、冰鎮海鮮、椒鹽軟殼蟹、麻辣鮑魚雞煲等，更有煎鵝肝伴黑松露汁、脆皮德國鹹豬手、麻辣小龍蝦等精選熱食，可吃到以不同烹調手法炮製的時令海鮮，另外甜品必試燕窩蒸蛋白，相當滋補！現時更有低至83折的優惠！

8度海逸酒店8度餐廳｜夏日熱辣辣海鮮自助餐👉🏻83折優惠訂座

平日自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

長者（1位）：$423｜原價$508

👉🏻按此立即訂座

週末自助晚餐：

星期五至日

成人（1位）： $611｜原價$718

小童（1位）： $492｜原價$578

長者（1位）： $551｜原價$648

👉🏻按此立即訂座 *海膽先到先得

優惠有效期： 即日至2024年至6月30日

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



父親節自助餐優惠【7】香港柏寧酒店 ── 即開生蠔／龍蝦／西班牙乳豬 8折起立即預訂

香港柏寧酒店 PLAYT推出父親節優惠，自助晚餐除了有即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳等時令海鮮外，還可吃到西班牙乳豬、羊架、美國燒牛肋骨等不同熱食。怕太新式爸爸會不喜歡？酒店還有中式時令燉湯、點心、鑊氣小炒，定可符合爸爸口味！甜品除了有西式的拿破崙外，也有時令中式糖水及自家製Gelato榴槤雪糕；自助午餐有燒西冷扒、鱈蟹腳及燒羊脾，現有低至8折優惠！👉🏻按此立即訂座

香港柏寧酒店 PLAYT｜鮑魚 生蠔龍蝦海鮮自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$667｜原價$834

小童（1位）：$429｜原價$537

👉🏻按此立即訂座

星期五六日及父親節

成人（1位）：$702｜原價$834

小童（1位）：$465｜原價$537

👉🏻按此立即訂座

鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐

成人（1位）：$368｜原價$460

兒童（1位）：$262｜原價$328

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期： 即日至2024年至6月30日

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓

電話：28393311



父親節自助餐優惠【8】香港滿屋日本料理 ── 超過70款日式刺身任食 人均$230 立即訂座

香港滿屋日本料理推出午晚市任飲任食日式放題自助餐，提供超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。如果爸爸喜歡日式料理就一定要帶他來了！必食推介有火炙鹽燒左口魚邊壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷、海膽手卷、鹽燒牛舌等，不用去日本也能吃到！人均只需$230！

香港滿屋日本料理｜2小時放題👉🏻優惠訂座

午市（星期一至四）

成人（1位）：$230｜原價$248

立即預訂

星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$249｜原價$268

立即預訂

晚市（星期一至四）

成人（1位）：$277｜原價$298

立即預訂

星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$295｜原價$318

立即預訂

日期：即日起至2024年12月31日

地址：

荃灣分店：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓（36221388）

旺角分店：旺角彌敦道655號胡社生行1樓（36223338）

大埔分店：大埔安邦路8&10號大埔超級城地下542-548號舖（36222070）



父親節自助餐優惠【9】牛摩 —— 霜降黑豚肉、牛肌腹任食 人均$174起 👉🏻優惠訂座

牛摩的日式火鍋放題牛肉一向高性價比，如果爸爸喜歡打邊爐和吃牛，就不要錯過了。晚市90分鐘放題可任食霜降黑豚肉、星級牛肌腹等優質靚肉，黑豚肉油脂分佈均勻、肥瘦適中；星級牛肌腹牛味極重，而自助區更有多款新鮮配料任食，價錢親民，現優惠8折起，人均只需$174！立即預訂

霜降黑豚肉 x 星級牛肌腹任食 ‧ 90分鐘放題

星期一至五

成人（2位）：$348｜人均$174｜原價$436

👉🏻立即預訂

星期六日及公眾假期

成人（2位）：$368｜人均$184｜原價$456

👉🏻立即預訂

日期：即日起至5月31日

地址：

沙田橫壆街3樓61-63號舖沙田中心號3樓（2606 1222）／

將軍澳調景嶺景嶺路8號都會駅2樓K01A及039號舖（2369 2188）／

將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期2樓2060-62號舖（2351 3381）／

屯門屯合街2號屯門時代廣場南翼L3樓21號舖（2613 0088）／

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 2樓2031號舖（2320 8260）／

上水龍琛路39號上水廣場5樓513號舖（3998 4630）



父親節自助餐優惠【10】浪遊漁港1773 —— 香港仔漁村深度遊＋精選海鮮午宴 低至75折

父親節帶爸爸游船河，或是想帶小朋友認識香港？不如趁假期一同到浪遊漁港1773的香港仔漁村來一趟深度遊！在香港仔乘坐木船飽覽香港仔漁港，參觀充滿漁鄉風情的家艇，再來一碗正宗艇仔粉；愛吃海鮮的，更可選擇海鮮午宴，包括滋補鮮魚湯、清蒸海上鮮（石斑）、馳名椒鹽鮑魚、豉油蝦或白灼蝦（二選一）等美食，愛吃海鮮的爸爸定會喜歡！最後，還可在《食神》取景地太白海鮮舫影相打卡，為父親節留下難忘回憶！現有優惠低至75折！

浪遊漁港1773

方案一： 香港仔漁港遊船票配語音導賞 ＋ 曬家艇 + 艇仔粉午餐 （90分鐘）

優惠價（1成人＋1兒童）：$420｜人均$210｜原價$556

優惠價（2成人）：$450｜人均$225｜原價$596

優惠價（3成人）：$675｜人均$225｜原價$894

👉🏻低至75折優惠

方案二： 香港仔漁港遊船票配語音導賞 ＋ 曬家艇 ＋ 漁市場精選海鮮午宴（120分鐘）

優惠價（1成人＋1兒童）：$868｜人均$434｜原價$1,075

優惠價（2成人）：$898｜人均$449｜原價$1,112

優惠價（3成人）：$1,347｜人均$449｜原價$1,668

👉🏻低至75折優惠 父親節及其前夕：即日至8月31日

浪遊漁港1773

地址：香港仔漁人碼頭6號碼頭

電話：6875 8211

