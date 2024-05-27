多啦A夢展覽加推門票5.27開售　必睇17組雕塑＋場景｜附購票連結

多啦A夢巡迴特展登陸香港！《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展將於7月在香港開展，門票早於5月25日公開發售，門票10分鐘內已經火速售罄！



大會宣布5月27日上午11時會加推門票！即睇內文了解多啦A夢特展有咩睇，透過連結準備買飛啦！



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《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展 門票27日11時發售附連結

為紀念多啦A夢作者藤子F不二雄老師誕生90週年，《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展將於7月13日至8月4日於香港星光大道暨海濱舉行。

展覽將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，特別法寶 「100%朋友召喚鈴」及絕密劇本更會在展覽中隆重登場！

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2大免費展區 打卡全球最高12米巨型多啦A夢充氣裝置

展覽將分為免費及收費展區，2個免費展區無須事先預約。「100%多啦A夢户外展區」位於星光大道旁邊，免費展區擁有全球最高12米巨型多啦A夢充氣裝置，戴著畫家帽並手持畫筆的漫畫家裝扮，以及34隻多啦A夢及10位親友100%原大雕塑！

另外「100%星光大道」則位於星光大道，多啦A夢及好友與13位香港電影工作者將以漫畫化的禮服造型亮相100長的「藍」地毯！好友有大雄、靜香、胖虎、胖妹、小夫、多啦美及出木杉等，亦有藤子 F 不二雄老師的其他名作角色，創新搭配超值得睇！

動漫藝術展覽廳／空中樂園2大收費展區 買飛送多啦A夢紀念徽章

收費展區則要事先購買門票，透過網上系統預約入場日子及時間，憑收費展區門票進入「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」 及「100%多啦A夢空中樂園」兩個大型展館，進入收費展區時更可以領取非賣紀念徽章！

「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」位於K11 MUSEA 6樓，過萬呎的展館將獨家放映日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」為香港度身訂造的原創短篇動畫！更會展出多幅官方授權原畫熠品、大長篇及精選電影場景、17組從未公開亮相的雕塑。展廳內更有沉浸式體驗空間及互動裝置，多啦A夢粉絲必去！

「100%多啦A夢空中樂園」則位於維多利亞港海旁的空中樂園，將展岀36個100%原尺寸多啦A夢立體雕塑，包括23個趣怪造型及13個電影多啦A夢，更有蕃薯、野狼、大雄以及多啦A夢混合體等獨特造型！

「100%多啦A夢空中樂園」（圖片來源：Doraemon 100官方網頁截圖）

門票於5月25日早上11時公開發售，於10分鐘內已經火速售罄，下一輪一般入場門票將於5月27日早上11時起，開放購買及預訂由7月22日至8月4的時段，立即點擊以下連結搶飛啦！

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《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展

日期：2024年7月13日至8月4日

地點：香港星光大道暨海濱；K11 Musea

成人票（12歲以上）：HK$150／位

小童票（4 - 11歲）：HK$120／位



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