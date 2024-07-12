多啦A夢展覽門票｜免費看12米巨型雕塑 附免費預約連結+開放時段

多啦A夢巡迴特展登陸香港！《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展將於7月在香港開展，展覽原定於8月11日結束，不過由於反應熱烈，官方決定將收費展覽再延長至8月18日！即睇內文了解多啦A夢特展有咩睇，準備搶飛啦！



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《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展延長至8月18日

《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展將於7月13開展，免費展區位於香港星光大道暨海濱，收費展區則位於K11 Musea 6樓，展覽原定於8月11日結束，不過由於反應熱烈，官方今日宣布延長收費展覽至8月18日，免費展覽則維持在8月11日結束。收費展覽門票將於6月17日上午11時開售 ，唔想再錯過就要較定鬧鐘準備搶飛啦！

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展覽將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，特別法寶 「100%朋友召喚鈴」及絕密劇本更會在展覽中隆重登場！

《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展

日期：2024年7月13日至8月18日

地點：香港星光大道暨海濱；K11 Musea

成人票（12歲以上）：HK$150／位

小童票（4 - 11歲）：HK$120／位



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《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展 7.13登陸星光大道

為紀念多啦A夢作者藤子F不二雄老師誕生90週年，《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展將於7月13至8月18日期間在香港星光大道暨海濱開展。展覽將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，特別法寶 「100%朋友召喚鈴」及絕密劇本更會在展覽中隆重登場！

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2大免費展區 打卡全球最高12米巨型多啦A夢充氣裝置

展覽將分為免費及收費展區，2個免費展區無須事先預約。「100%多啦A夢户外展區」位於星光大道旁邊，免費展區擁有全球最高12米巨型多啦A夢充氣裝置，戴著畫家帽並手持畫筆的漫畫家裝扮，以及34隻多啦A夢及10位親友100%原大雕塑！

「100%星光大道」則位於星光大道，多啦A夢與好友（大雄、靜香、胖虎、胖妹、小夫、多啦美及出木杉等）、藤子 F 不二雄老師的其他名作角色。此外，13位香港電影工作者更將以漫畫化的禮服造型驚喜亮相100米長的「藍」地毯！13位香港電影工作者包括曾為「多啦A夢」配音的林保全、電影導演杜琪峯、羅蘭、周杰倫、劉俊謙及吳彥祖等藝人等，創新搭配超值得睇！

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動漫藝術展覽廳／空中樂園2大收費展區 買飛送多啦A夢紀念徽章

收費展區則要事先購買門票，透過網上系統預約入場日子及時間，憑收費展區門票進入「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」 及「100%多啦A夢空中樂園」兩個大型展館，進入收費展區時更可以領取非賣紀念徽章！

「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」位於K11 MUSEA 6樓，過萬呎的展館將獨家放映日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」為香港度身訂造的原創短篇動畫！更會展出多幅官方授權原畫熠品、大長篇及精選電影場景、17組從未公開亮相的雕塑。展廳內更有沉浸式體驗空間及互動裝置，多啦A夢粉絲必去！

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「100%多啦A夢空中樂園」則位於維多利亞港海旁的空中樂園，將展岀36個100%原尺寸多啦A夢立體雕塑，包括23個趣怪造型及13個電影多啦A夢，更有蕃薯、野狼、大雄以及多啦A夢混合體等獨特造型！

「100%多啦A夢空中樂園」（圖片來源：Doraemon 100官方網頁截圖）

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《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展

日期：2024年7月13日至8月18日

地點：香港星光大道暨海濱；K11 Musea

成人票（12歲以上）：HK$150／位

小童票（4 - 11歲）：HK$120／位



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6.14登陸昂坪360 限量換大冒險套裝

由1,500名學生和義工合力砌成的巨型多啦A夢頭像於昨日快閃快閃天壇大佛下，為6月14日至9月1日舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」打響頭炮！市民除了可以乘坐多啦A夢主題纜車車廂，昂坪市集更會有「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置、多啦A夢1：1造型雕塑以及主題巨型扭蛋機，可以打卡之餘更可以換取法寶造型文具及精品，驚喜一浪接一浪！

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此外，慈善「100%朋友召喚鈴」大冒險套裝亦將於6月15日早上10時起於東涌纜車站發售，只要持有即日來回纜車票或360年度通的乘客，捐款$50予鄰舍輔導會，便可以得到限定豆沙包主題頭飾及「100%朋友召喚鈴」大冒險任務卡。只要完成任務就可以換取超可愛的鈴鐺斜揹小袋！套裝限量500份，即刻買定車票準備出發！

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多啦A夢ID體驗 設計個人化專屬漫畫形象

想好像13位香港電影工作者一樣擁有漫畫化的自己嗎？官網由即日起將開放多啦A夢ID（DORAEMON ID）體驗，可以在官方網站設計多啦A夢風格的數碼虛擬身分，由選身型、臉型、膚色、髮型、服飾等都可以自由挑選，盡情DIY專屬漫畫形象！

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按圖即看專屬漫畫形象設計步驟：

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持有收費展區門票的觀眾更可以瓶DORAEMON ID解鎖「﻿100％電子印章」互動體驗。利用場內提供的電子蓋章，於手機頁面掃描，即可集齊6個「100％電子印章」！此外，持有收費展區門票的觀眾更有機會打造專屬造型打印立牌！詳情會稍後再公布，《香港01》「好食玩飛」頻道將會持續更新。

多啦A夢獨家主題紀念品 7.8網上優先發售

為慶祝《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展首站在香港展岀，展覽將會推出一系列獨家主題的紀念品，包括毛絨公仔、全球限量500枚原木雕塑、紀念畫作、擺設等等。紀念品的詳細內容將會稍後再公布。

多啦A夢獨家主題紀念品將於7月8日起於DDT Store網上優先發售（圖片來源：Facebook@Doraemon 100）

紀念品將於7月8日起於DDT Store網上優先發售，想搶先買到心儀紀念品就要註冊成為DDT Store會員，第一時間掌握發售資訊！紀念品亦會於7月13日起於展覽現場開賣，場內的期間限定店向公眾開放，毋須持票及預約進場。

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