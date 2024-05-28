6月生日優惠2024｜50大餐廳/好去處　免費自助餐＋送Uniqlo現金券

6月生日優惠2024｜6月生日着數優惠！除了酒店自助餐有免費外，放題、燒烤場、展覽、人氣甜品店等都有生日優惠，甚至可免費入場任玩主題樂園！6月生日壽星要留意了！即睇以下詳情！



人氣店Holly Brown生日送Danish Toast1件！（官方圖片）

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6月生日優惠【1】都會海逸酒店——生日之星半價再送甜品拼盤

都會海逸酒店推出生6月之星專屬優惠，於eShop預訂4位都會海逸酒店自助晚餐或自助午餐，並以付全費預訂，生日之星可享半價優惠，及免費獲贈生日甜品拼盤一份。同行的3位客人也可享7折優惠。8位或以上，則其中2位當月生日之客人可享半價優惠。生日客人須於惠顧時出示有效身份證明文件。

都會海逸酒店

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

電話： 3160 6880 / 3160 6881 / 3160 6882



6月生日優惠【2】半島酒店——壽星免費歎晚餐＋生日蛋糕

半島酒店推出生日優惠，當月生日壽星可享有「快樂生辰獎賞」生日優惠，於生日當日惠顧大堂茶座晚餐兩位即可獲贈生日蛋糕一個；惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，則可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。如果想使用半島酒店生日優惠，記得要在3日前向餐廳預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知。

香港半島酒店（圖片︰香港半島酒店圖片）

半島酒店

優惠日期：即日起至6月30日

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道22號

電話：2696 6772



6月生日優惠【3】城景國際酒店——自助午餐77折起＋送生日蛋糕

城景國際City Café推出自助午餐生日優惠，在生日正日及前後三天，只要出示官方網頁優惠，或在官方網頁預訂自助午餐，即可享低至77折優惠（成人淨價$208起）及獲贈半磅生日蛋糕一個。不過要記得在入座前2天預訂，且壽星要出示身份證明文件。

城景國際酒店-City Cafe

優惠日期：即日起至6月30日

地點：九龍窩打老道23號城景國際1樓（港鐵油麻地站A2出口）

電話：2783 3286



6月生日優惠【4】帝逸酒店——6人同行壽星免費＋生日甜品

於生日月份使用優惠碼「ALVABDAY」在帝逸酒店Alva House訂座，6人同行，壽星即可享免費自助餐及生日甜品。於逸軒提前2星期預訂逸軒壽宴套餐，可享8折優惠連麻雀耍樂；於源峰用餐可獲贈生日甜品及馬卡龍。

帝逸酒店——6人同行壽星免費＋生日甜品（帝逸酒店）

優惠日期：即日起至6月30日

地點：沙田源康街1號

電話：3653 1168



【放題推介】御滿屋日本料理2小時放題$230/位 🡺獨家93折優惠訂座

6月生日優惠【5】The Mira——生日贈汽酒及生日蛋糕

The Mira亦有推出生日優惠，生日壽星凡於生日的月份內，與朋友同行惠顧Yamm晚餐，可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。不過要記住提前一天預約啦！

美麗華酒店The Mira 自助餐 $658/位起 🡺76折優惠訂座

The Mira

優惠日期：即日起至另行通知

地點：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂

查詢：2315 5111



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6月生日優惠【6】會展中庭——壽星免費＋所有人獲贈壽包1個

位於灣仔會展中心中的中菜館——中庭推出「生日賞你食」優惠。由即日起至2024年12月31日，壽星與其餘3位或以上的同行者一起於中庭享用晚市套餐消費滿港幣1,000元（茶芥及加一服務費前計算），壽星可獲免費，所有人更可獲贈壽包一個。

中庭（圖片來源：中庭官網）

中庭

優惠日期：即日起至另行通知

地點：香港島灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓

電話：2582 7332



6月生日優惠【7】歷山餐廳——6人同行1人免費+送生日蛋糕

生日不妨去有港版「凡爾賽宮」之稱的歷山餐廳中食飯打卡，現餐廳推生日優惠，6位顧客（包括壽星）只要在歷山餐廳享用自助午餐或晚餐，1位壽星可享免費優惠。另外，2至6位成人享用自助午餐或晚餐，壽星可獲贈半磅生日蛋糕1個；7位成人或以上，壽星則可獲贈一磅生日蛋糕1個。要注意餐廳設加一服務費及數量有限，售完即止。

歷山餐廳

優惠日期：即日起至另行通知

地點：北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層

電話：3893 2868



6月生日優惠【8】香港港麗酒店 —— 指定餐廳8折＋送生日蛋糕

香港港麗酒店生日優惠，Sino Club會員可於香港港麗酒店指定餐廳：金葉庭、意寧谷、樂聚廊及咖啡園享有8折優惠及免費生日蛋糕一個。2-3位客人惠顧，可獲贈香檳雞尾酒一杯；4位以上客人可獲贈精選美酒一瓶。客人需最少三日前預訂。

香港港麗酒店（金葉庭、意寧谷、樂聚廊及咖啡園）

優惠日期：即日至另行通知

地點：金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店

查詢：2822 8870（金葉庭）／28228801（意寧谷）／樂聚廊（28228891）／2822 8890（咖啡園）



6月生日優惠【9】黃金海岸酒店 —— 送半打沙嗲串、氣泡酒2杯、迷你生日蛋糕

黃金海岸酒店推出生日優惠，凡惠顧黃金海岸酒店沙嗲軒，可獲贈半打沙嗲串；惠顧海岸扒房即送Prosecco氣泡酒兩杯。想staycation？入住黃金海岸酒店，即可獲贈迷你生日蛋糕一份。

黃金海岸酒店

優惠日期：即日至另行通知

地點：掃管笏青山公路青山灣段1號Castle Peak 黃金海岸 Gold Coast 1 號

查詢：2452 8822（沙嗲軒） / 2452 8636（海岸扒房）



6月生日優惠【10】香港百樂酒店 —— 4人同行壽星免費＋朋友85折

由即日起至7月2日，每4位或以上惠顧香港百樂酒店Park café「果色茶香」自助午餐，或「漁鮮饗樂」海鮮自助晚餐，一位生日壽星可免費，同行朋友可享85折優惠。如提前一天預訂自助晚餐，更可免費獲贈氣泡酒1瓶及法式梳乎厘1客。

香港百樂酒店

優惠日期：即日至7月2日

地點：尖沙咀漆咸道南香港百樂酒店

查詢：2731 2168



6月生日優惠【11】九龍酒店倚窗閣 —— 生日壽星5折+送餐酒1支

九龍酒店倚窗閣「和牛海鮮二重奏自助晚餐」，提供各式和牛美食及時令海鮮。於網上預訂自助餐，每4位惠顧，1位生日壽星可享5折優惠，同行者則可享7折，另送免費紅或白餐酒1支。

九龍酒店倚窗閣

優惠日期：即日至6月30日

地點：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

查詢：2929 2888



6月生日優惠【12】西樹泡芙 —— 送特濃吉士泡芙1個

生日當日只需向店員出示有效嘅生日證明及Scan QR code入WhatsApp group，可獲特濃吉士泡芙一個（僅限領取一次）數量有限，送完即止。

西樹泡芙 —— 送特濃吉士泡芙1個（Instagram@chezchoux）

西樹泡芙

優惠日期：即日至另行通知

地點：西樹泡芙全線分店

查詢：https://www.instagram.com/chezchoux/?utm_source=ig_embed



6月生日優惠【13】Dough Bros Pizza & Doughnuts —— $50 Dough Dollars及免費Pizza 1個

Dough Bros Pizza & Doughnuts是近年人氣急升的Pizza冬甩外賣店，只要加入Dough Bros會員即可免費獲贈價值$50 Dough Dollars及生日專享免費Pizza 1個。

Dough Bros Pizza & Doughnuts —— $50 Dough Dollars及免費Pizza 1個（doughbroshk＠instagram）

Dough Bros Pizza & Doughnuts

優惠日期：即日起至另行通知

地點：Dough Bros Pizza & Doughnuts各分店



6月生日優惠【14】Holly Brown Coffee Roasters —— 免費Danish Toast一件

主打西餐及甜品的Holly Brown也有推出生日優惠，生日壽星凡於生日月份惠顧Holly Brown Coffee Roaster，即可獲得生日Danish Toast 一份！但注意要提早一天預約！

Holly Brown可獲免費Danish Toast1件。（官方圖片）

Holly Brown Coffee Roasters

優惠日期：即日起至另行通知

地點：荔枝角長順街15號D2 Place TWO地下1號舖／尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場1期, 2樓, 228號舖（Cabin Crew Coffee）

電話：2371 2826／2618 6191



6月生日優惠【15】LIFETASTIC —— 餐飲8折+免費生日件裝蛋糕

LIFETASTIC的「銀會員」可於生日月享有餐飲餐飲8折優惠1次，及免費件裝蛋糕1件。「金會員」可於生日月內，除享8折優惠外，更有免費原個小尺寸蛋糕1個。想吃的朋友記得在領取前至少3天預訂了！

LIFETASTIC（圖片來源：LIFETASTIC官網）

LIFETASTIC

優惠日期：即日至另行通知

地點：LIFETASTIC各分店



6月生日優惠【16】The Tiffany Blue Box Cafe ——送迷你Blue Box Cake1份

The Tiffany Blue Box Cafe推出生日優惠，只要於The Tiffany Blue Box Cafe慶祝生日，即可享迷你Blue Box Cake1份！注意，優惠須於48小時前於Chope網上訂座，並輸入優惠碼Birthday，才可享受優惠，並且只適用於客人生日月份內之訂座。客人亦須出示有效身份證明文件。

The Tiffany Blue Box Cafe

優惠日期：即日起至另行通知

地點：尖沙咀北京道一號207-208號店

*優惠不適用於下午2時至6時之預訂

查詢：2362 9828



6月生日優惠【17】Cafe Deco Group —— 旗下餐廳75折＋送甜品

Cafe Deco Group旗下餐廳也有生日優惠，只要登記成為CDG Privilege會員，除了可獲迎新獎賞外，免費會員只要在生日月份到Cafe Deco Group旗下餐廳，惠顧主餐牌，即可享75折優惠一次及送甜品一客。

成為CDG Privilege會員可享Cafe Deco Group旗下餐廳優惠。（官方圖片）

Cafe Deco Group

優惠日期：即日起至另行通知

地點：Cafe Deco Group旗下餐廳



6月生日優惠【18】迪士尼小鎮雪糕店——免費雪糕小牌

於生日時惠顧位於香港迪士尼樂園美國小鎮大街的小鎮雪糕店，店員會額外免費為壽星的雪糕插上「Duffy與好友」生日小牌，讓大家的生日體驗更甜美。

雪糕生日小牌（Facebook@香港迪士尼樂園 | Hong Kong Disneyland）

小鎮雪糕店

優惠日期：即日起至另行通知

地點：竹篙灣香港迪士尼樂園美國小鎮大街區316-318號舖

電話：3550 3388



6月生日優惠【19】迪士尼樂園度假區——指定餐廳免費午/晚餐＋送免費蛋糕一個

「奇妙處處通」白金卡會員，在生日月份與最少一位朋友同行，於指定餐廳：翠樂庭餐廳、藝彩廚、雲龍軒、晶荷軒或芊彩餐廳，免費享用指定晚餐或午餐一份，及可享有免費生日蛋糕一個。

指定餐廳送免費蛋糕一個。（香港迪士尼樂園官方圖片）

6月生日優惠【20】平昌 BBQ Mongkok——壽星75折+免收切餅費

如果鍾意一大班人歎韓燒，生日壽星都有優惠！壽星於生日當天或前後3天，讚好餐廳的Facebook或Instagram專頁，並於結帳時出示身份證，壽星即可享75折優惠及切生日蛋糕免收切餅費！

（平昌 BBQ Mongkok@Facebook）

平昌 BBQ Mongkok

優惠日期：即日起至另行通知

地點：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心（CTMA）13樓

電話：2612 1682



6月生日優惠【21】白石BBQ燒烤場——免費金牌乳豬1隻

白石BBQ燒烤場推出生日會員優惠，免費登記成為會員，壽星在生日月份與同行朋友消費滿$1,500，即送金牌乳豬一隻。不過要注意，生日優惠必需於生日月份前一個月成為會員及於3日前在網上預訂。

白石BBQ燒烤場（官方圖片）

白石BBQ燒烤場

優惠日期：即日起至另行通知

地址： 馬鞍山白石第1950號

號碼： 2744 8188



6月生日優惠【22】阿翁火鍋館——5位以上壽星免費

阿翁火鍋館推出生日優惠，3-4人同行、壽星可獲半價優惠。5位或以上，壽星即享免費，如多於1位生日者，另一位生日者獲半價優惠。

阿翁火鍋館——5位以上免費（官方圖片）

阿翁火鍋館

優惠日期：即日起至另行通知

地點：阿翁火鍋館各分店



6月生日優惠【23】Yakiniku.homura 焼肉焔 ——肉肉蛋糕、三角牛小排

生日壽星只要於生日月份訂座用餐，即可免費享用一份生日禮遇食品：肉肉蛋糕或三角牛小排2選其1。

Yakiniku.homura 焼肉焔 ——肉肉蛋糕、三角牛小排（Yakiniku.homura 焼肉焔）

Yakiniku.homura 焼肉焔

優惠日期：即日起至另行通知

地點：屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2253A, 2253B, 2255及2256A號舖

查詢：2330 3881



6月生日優惠【24】一鍋堂 —— 2位以上生日壽星免費＋低至8折

一鍋堂會員凡於生日月內任何日子，惠顧午市100分鐘套餐或晚市120分鐘火鍋放題套餐，兩位或以上，生日壽星可享免費！適用於19:00前離座或21:00後入座。

星期日至四（公眾假期除外），4位以上享受85折優惠；

星期日至四（公眾假期除外），6位以上享受8折優惠；

任何時段，1位以上享受9折優惠（此優惠不適用於一鍋堂VIP房）；

星期日至四任何時段，6位以上可使用，享受2.5小時消費；

星期日至四任何時段，10位以上可使用，享受3小時消費。



一鍋堂 —— 2位以上生日壽星免費＋低至8折（一鍋堂）

優惠日期：即日至另行通知

地點：葵芳旗艦店：興芳路223號新都會廣場6樓601-610（3618 8219）

荃灣總店：眾安街55號大鴻輝中心19樓（2408 3771）

旺角豉油街分店：豉油街104號XX Arcade東翼2樓（8300 2868）

旺角瓊華分店：彌敦道620-628號瓊華中心6樓（3618 8161）



6月生日優惠【25】Lady Nara —— 半價享用火焰雪山

泰國餐廳的Lady Nara主打創意泰式及西式融合的甜品，想享受另類精緻的下午茶的朋友，可以一試。而生日壽星，只要在訂座時輸入指定優惠碼ALASKA50，可以半價享用「泰茶火焰雪山」（原價$188），不過要注意，優惠只限晚市四人或以上的堂食用餐，並要提早2預訂。

Lady Nara泰茶火焰雪山（圖片來源：Lady Nara）

Lady Nara

優惠日期：即日至另行通知

地點：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號舖

查詢：2153 3660



6月生日優惠【26】一気 —— 9折優惠＋送虎蝦1隻＋4位以上送清酒

一気日本料理餐廳主打本地燒海鮮，招牌菜如燒斑馬瀨尿蝦、燒白鱔和燒雞蠔味道鮮甜。於生日月份出示身份證明後，可享9折優惠加送每人虎蝦1隻；4位以上加送指定清酒1支，需於至少48小時前訂座，並註明享用生日優惠。

一気

優惠日期：即日至另行通知

地點：尖沙咀金巴利街8號地下2號舖

查詢：2858 8466



6月生日優惠【27】熊本牛鍋 —— 4人同行壽星免費

熊本牛鍋推出生日優惠，當月份生日壽星與3位或以上同行，壽星即可免費享用皇牌套餐（售價$268）或澳洲和牛套餐（售價$298），而壽星只需支付該套餐正價加一服務費。要注意，生日優惠最少提早一日前預訂。

熊本牛鍋

優惠日期：即日至另行通知

地點：尖沙咀山林道21號永勝商業中心2樓A號舖

查詢：94324188（尖沙咀）／ 5236-3638（元朗）



6月生日優惠【28】牛舞 —— 送牛舞慶生盛一客＋會員免費放題

生日壽星生日當月惠顧牛舞任何全日放題，即可免費獲贈「牛舞慶生盛」一客；牛舞會員除享有此優惠外，於正日前後3日，與3位朋友一同惠顧，壽星即可享免費！

壽星獲贈牛舞慶生盛一客（官方圖片）

牛舞日本燒肉 ‧ 涮涮鍋放題

優惠日期：即日至另行通知

地點：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場8樓A舖（銅鑼灣店）／觀塘觀塘道414號1亞太中心10樓（觀塘店）／元朗元龍街9號一期1樓1073號舖形點（元朗店）

查詢：3621 0341（銅鑼灣店）／ 3974 5590（觀塘店）／2813 2382（元朗店）



6月生日優惠【29】牛角 —— 銀會員額外積分、金會員享$2000優惠劵

牛角推出新會員計劃，現登記成為KABU PASS會員，銀會員可於生日月份賺取額外0.5倍積分獎賞；金會員除了同樣享有額外0.5倍積分外，更可享總值逾$2,000電子優惠劵。每100積分可作$10使用。

牛角KABU PASS新會員計劃（Instagram@gyukaku_hk）

牛角

優惠日期：即日至另行通知

地點：牛角全線分店

詳情：https://member.kabu.com.hk/tc/new.html



6月生日優惠【30】DON DON DONKI——壽星獲免費生日禮物

Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物，包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員，才可享有生日優惠。

（圖片來源：DON DON DONKI）

DON DON DONKI

優惠日期：即日起至另行通知

地點：全線Don Don Donki分店



6月生日優惠【31】Uniqlo——$50生日優惠券

連鎖服裝店Uniqlo推出生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿 $500即可使用。

（圖片來源：Mira Place）

Uniqlo 獲取方法

Step 1. 下載 UNIQLO 流動應用程式

Step 2. 按指示填上用戶資料完成登記

Step 3. 「生日優惠券」就會自動在你生日月份時送上！



優惠日期：即日起至另行通知

地點：全線Uniqlo分店



6月生日優惠【32】Adidas——生日送$50-$200優惠券

Adidas亦有推生日優惠，登記成為Adidas「adiClub」會員，連續12個月內累積消費滿$1000即可升級成為銅卡會員，可於生日月份收到$50優惠券；連續12個月內累積消費滿$4000即可升級成為銀卡會員，於生日月份可收到$100優惠券；連續12個月內累積消費滿$8000即可升級成為金卡會員，於生日月份可收到$200優惠券。

Adidas會員禮遇（圖片來源：Adidas官網）

Adidas

優惠日期：即日起至另行通知

地點：Adidas網店



6月生日優惠【33】MUJI 無印良品——生日額外100里數

在生日月份前一個月，完成MUJI passport APP內的生日登錄，生日當月1日可獲生日電子優惠券2張，包含生日購物金150元電子優惠券1張，當月在門市消費滿1,000元即可使用；以及餐飲門市（Café&Meal MUJI、Café MUJI）用餐9折券1張。

（無印良品提供）

MUJI 無印良品

優惠日期：即日起至另行通知

地點：MUJI 全線無印良品分店

詳情：https://www.muji.com/hk/passport/muji_passport/birthday.html



6月生日優惠【34】Nike——生日送$100優惠券

只需於Nike官方網站免費登記成為會員，生日壽星就可在生日正日獲得$100折扣優惠碼。

Nike

優惠日期：即日起至另行通知

地點：Nike網店

詳情：https://www.nike.com.hk/memberShip/home.htm



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6月生日優惠【35】AEON——全日95折購物折扣

只需付年費$20成為AEON會員，即可於生日月份顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張，並於生日月份內任選其中一天，無限次享有95折購物折扣優惠。

（圖片來源：AEON）

AEON

優惠日期：即日起至另行通知

地點：全線AEON

詳情：https://www.aeonstores.com.hk/aeon_member_card



6月生日優惠【36】豐澤——生日享$50優惠折扣

透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤門市或網店消費滿$500，即可享$50折扣優惠；iClub VIP會員則可享$100折扣優惠。

（圖片來源：豐澤）

豐澤

優惠日期：即日起至另行通知

地點：豐澤網店

詳情：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/moneyback-birthday



6月生日優惠【37】友和——生日享$50優惠折扣＋指定產品再減$100

成為友和YOHO電器會員，生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500或以上，輸入指定優惠碼，即減$50（運費除外）。如果想使用生日優惠，記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員。另外，生日會員在生日月份內購買指定產品，輸入指定優惠碼，可再減$100！（運費除外）

（圖片來源：友和）

友和

優惠日期：即日起至另行通知

地點：友和全線分店

詳情：https://www.yohohongkong.com/zh-hk/post/692



6月生日優惠【38】誠品書店——生日8-85折優惠

鍾意看書的文青留意，下載誠品App，登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券！金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250，可享85折優惠及各大商戶購物優惠；黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250可享8折優惠及各大商戶購物優惠。

（資料圖片）

誠品書店

優惠日期：即日起至另行通知

地點：誠品書店全線分店

詳情：https://meet.eslite.com/hk/tc/news/202312190005



6月生日優惠【39】OPTICAL 88—— 門市低至8折優惠＋網店減$50

OPTICAL 88會員會於生日收到領取優惠的電郵，於門市購買太陽眼鏡或鏡片可享8折、隱形眼鏡9折優惠；於網店購物，輸入指定優惠碼可享$50生日折扣；購物滿$250，即送品牌禮物一份。

（OPTICAL 88）

6月生日優惠【40】彌明生活百貨——$100購物禮券及最高12%回贈

彌明生活百貨設生日優惠！登上MI MING MART 網上專門店購物，或來MI MING MART專門店申請，即可成為Go Clean會員計劃之會員。會員於生日當天即時購物，滿指定金額可享高達12%回贈；購物折實每滿$1,200，可獲電子優惠劵1張，於下次購買滿$500時減$100；網店會員可憑指定優惠碼於網上專門店購物折實滿$200，即減$50。

（圖片來源：彌明生活百貨Facebook）

彌明生活百貨

優惠日期：即日起至另行通知

地點：彌明生活百貨

詳情：https://www.mimingmart.com/birthday-delights/



6月生日優惠【41】香港迪士尼樂園酒店——指定房間優惠及免費門票

預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票，與壽星於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$3,116起 ，壽星更可免費獲贈1日門票一張（價值港幣$879），香港居民還可額外再獲贈蛋糕造形毛巾及生日卡 。

香港迪士尼樂園度假區（資料圖片）

香港迪士尼樂園酒店

優惠日期：即日起至另行通知

地點：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區

詳情：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/hotel-birthday-celebration-privilege/



6月生日優惠【42】海洋公園——壽星免費入場玩

海洋公園推出生日免費入場優惠，壽星可於生日正日及公園日間開放時間免費入場玩，只需於海洋公園網站成功預約入場，並於票務部出示網上預約確認，以及有效香港身份證明文件或香港出生證明書，就可以免費入場。

（資料圖片）

海洋公園

優惠日期：即日起至另行通知

地點：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號

詳情：http://52.74.65.189/tc/tickets-and-offers/offers/free-birthday-admission-for-hong-kong-residents



6月生日優惠【43】昂坪360——生日免費坐來回昂坪纜車

昂坪纜車於即日起至2024年12月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。

（圖片來源：昂坪360官網）

昂坪360

優惠日期：即日起至12月31日

地點：昂坪360纜車站

詳情：https://www.np360.com.hk/tc/event-promotions/promotions/birthday-offer-for-local-residents



6月生日優惠【44】天際100——壽星免費入場 同行親友門票55折

想為好友締造一個難忘的生日回憶嗎？現天際100推出港人限定生日優惠，香港居民現於生日月份內帶同親友（最多3名），即可以55折購買門票，壽星亦可免費換領標準門票入場，折扣後成人標準門票為$108，小童或長者為$75。此外，生日訪客於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 購買餐單上的食品、惠顧禮品店指定正價產品還可尊享8折優惠，度過最「高」興的生日！

「Café 100 最高『慶』迷你生日派對」！（圖片來源：天際100官網）

天際100

優惠日期：即日起至6月30日

地點：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

詳情：https://sky100.com.hk/zh-hant/offers/extraordinary-birthday-offer/



6月生日優惠【45】香港杜莎夫人蠟像館——壽星生日買一享四優惠

香港杜莎夫人蠟像館帶來沉浸式體驗，向來深受港人喜愛，為回饋一眾支持者，2024年全年推出專為本地居民而設的生日優惠！由即日起至12月31日，香港居民在生日當天、生日前七天或生日後七天可以與最少一名親友一同進場，以優惠價$329享受「買一享四優惠」，與「生日之星」同遊香港杜莎夫人蠟像館，並跟一眾國際巨星展開一場盛大無比的生日派對！優惠包括：入場門票兩張、VIP數碼照通行證乙張以及名人紀念冊乙本。

香港杜莎夫人蠟像館

優惠日期：即日起至12月31日

地點：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

*優惠只適用於持有香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證人士，證明文件影印本無效。

查詢：2849 6966



6月生日優惠【46】大富翁夢想世界——壽星免費入場+同行親友8折

位於山頂的大富翁夢想世界是全球首間大富翁的主題館，生日壽星與最少1位同行親友，入場前只需讚好官方Facebook專頁，即可以生日同行8折優惠購買成人門票（成人門票優惠價：HK$208），而生日壽星更可以憑香港身份證件，獲贈生日免費門票1張。

大富翁夢想世界（圖片來源：大富翁夢想世界官網）

大富翁夢想世界

優惠日期：即日起至12月31日（不適用日子為2月10日至12日、12月25至26日）

地點：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖

詳情：https://www.monopolydreams.com/hk/tc/news-9948944566.html



6月生日優惠【47】高先電影院——壽星免費睇戲

高先電影院推出會員限定生日優惠！成為院線會員後，在生日月份的首日免費獲贈戲票贈券一張。

（圖片來源：高先電影院官方Facebook）

高先電影院

優惠日期：即日起至另行通知

地點：堅尼地城吉席街2號

詳情：https://goldenscene.com/membership



6月生日優惠【48】Cinema City——壽星憑積分免費睇戲

只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。

（圖片來源：Cinema City）

Cinema City

優惠日期：即日起至另行通知

地點：Cinema City全線戲院

詳情：https://www.cinemacity.com.hk/tc/membership/



6月生日優惠【49】嘉禾院線——壽星憑積分優惠價睇戲

嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券，讓壽星以較優惠價錢欣賞電影。

（圖片來源：嘉禾院線）

嘉禾院線

優惠日期：即日至另行通知

地點：嘉禾院線全線戲院

詳情：https://www.goldenharvest.com/moviegoer/view?id=51



6月生日優惠【50】香港麗思卡爾頓水療中心——免費香檳+下午茶

香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇，生日壽星只要$2,450（未加加一服務費），即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩，以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外，生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。

香港麗思卡爾頓酒店

優惠日期：即日至另行通知

地點：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

查詢：2263 2263



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