多啦A夢｜屯門輕鐵兆康站變藍紅主題月台 限定列車遊走3港鐵線
撰文：楊子豐
出版：更新：
多啦A夢無人機匯演近日熱爆全港後，港鐵公司亦與主辦方合作，將屯門輕鐵兆康站搖身一變，成為「多啦A夢主題月台」。此外，港鐵更推出特別法寶「100%朋友召喚鈴」為主題的3列期間限定列車，將分別遊走輕鐵、東鐵線及機場快線。各位多啦A夢迷千萬不要錯過！
Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼合集2024｜信用卡持卡人優惠碼Promo Code激減$250！Agoda優惠碼2024｜5月酒店優惠即用即減｜讀者Promo Code折扣碼Booking.com優惠碼2024｜5月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店95折+任何金額適用｜附教學
屯門輕鐵兆康站推出「多啦A夢主題月台」
多啦A夢主題展將於7月13日登陸香港，在未開始之前已有多個活動率先為主題展瘋狂「造勢」！繼上星期六（5月25日）的多啦A夢無人機匯演在維港上空上映後反應熱烈，港鐵公司亦將與展覽主辦單位AllRightsReserved合作，在屯門輕鐵兆康站推出「多啦Ａ夢主題月台」。
👉🏻 即搶🔔《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展門票📍
多啦A夢輕鐵列車 藍紅色主調打卡一流
大家之後除了可以到兆康站月台打卡影相外，也可以乘搭以特別法寶「100%朋友召喚鈴」為主題的期間限定列車。其中率先亮相的多啦a夢輕鐵，車身以多啦A夢的藍色和紅色為主色調，車頭印有多啦A夢的小嚀噹，外型活潑可愛！
除輕鐵外，主題列車總共分為3列，另外兩列於東鐵線及機場快線遊走，一系列的活動詳情港鐵將於稍後公佈，喜歡多啦A夢的粉絲要密切留意了！
除上周六的多啦A夢匯演外，早前（5月25日）主辦方亦曾在西營盤中山紀念公園短暫展岀12米高的充氣多啦A夢，以及60個不同造型的雕塑，但這裡只佔今次展覽135個中的一半！錯過了這次快閃活動的朋友，僅記要把握機會買飛睇展喇！
《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展
日期：2024年7月13日至8月11日
地點：香港星光大道暨海濱；K11 Musea
成人票（12歲以上）：HK$150／位
小童票（4 - 11歲）：HK$120／位