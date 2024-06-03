端午節龍舟9大好去處｜各區賽事一覽　附免費門票資料/交通/地點

端午節龍舟好去處2024！一年一度端午節即將到來，全港各區將會舉行大大小小不同活動慶祝端午節，包括刺激的龍舟競渡！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合10個龍舟競渡活動，讓你感受傳統端午氣氛、盡情慶祝端午節！



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端午節9大好去處 各區龍舟競渡交通＋觀賞位置一覽

端午節好去處【1】沙田龍舟競賽2024

「沙田龍舟競賽」自1984年起，每年端午節正日都會在沙田城門河舉行龍舟競賽。「沙田龍舟競賽2024」同樣在沙田城門河舉行28場賽事，除了有小龍及中龍競賽，更會有「鳳艇」競賽項目，是現時仍是少數保留「鳳頭鳳尾」作賽的地方。端午節當日，沙田公園亦會舉辦「沙田龍舟活力樂繽FUN嘉年華」，有表演、美食亦有互動工作坊可以參與。

沙田龍舟競賽2024

舉行日期：2024年6月10日

舉行時間：上午8時至下午1時

舉行地點：沙田城門河

交通方法：港鐵沙田站經新城市廣場步行10分鐘

最佳觀賞位置：大涌橋路河畔花園對出河岸（賽事當日將封閉沙燕橋）



端午節好去處【2】2024大埔區龍舟競賽

「2024大埔區龍舟競賽」將於6月10日早上8時半在大埔海濱公園堤畔舉行。競賽將持續到下午1時，共有19場小龍及中龍賽事。除了龍舟競賽外，上午9時至下午3時亦會在方正花園舉辦「大埔龍舟繽FUN嘉年華」，活動包括攤位遊戲、美食街及工作坊等。

2024大埔區龍舟競賽

舉行日期：2024年6月10日

舉行時間：上午8時半至下午1時

舉行地點：大埔海濱公園堤畔

交通方法：港鐵大埔墟站轉乘20K小巴至汀角路附近下車步行10分鐘

最佳觀賞位置：大埔海濱公園瞭望台及單車徑一帶



端午節好去處【3】永明金融赤柱國際龍舟錦標賽

「赤柱國際龍舟錦標賽」是全球規模最大的龍舟比賽，由Sun Life永明金融贊助舉辦，今年預計將有超過150隊來自香港及海外的龍舟隊伍參賽，合共有54場初賽、複賽及決賽賽事。當日亦將會在赤柱正灘泳灘設置免費水站及回收站。

永明金融赤柱國際龍舟錦標賽（圖片來源：赤柱龍舟協會）

永明金融赤柱國際龍舟錦標賽

舉行日期：2024年6月10日

舉行時間：上午8時至下午5時

舉行地點：赤柱正灘

交通方法：港鐵銅鑼灣站轉乘40或40X號小巴至赤柱市集村站下車

最佳觀賞位置：赤柱正灘泳灘



端午節好去處【4】 2024西貢區龍舟競渡嘉年華

「2024西貢區龍舟競渡嘉年華」將在端午節正日舉行9場賽事，部分賽事會先進行初賽後再爭奪冠、亞、季軍，部分賽事則直接進入決賽。活動當日除了舉行海上賽事外，亦會在西貢海濱公園舉辦陸上嘉年華，許多美食及遊戲等著大家參與！

2024西貢區龍舟競渡嘉年華

舉行日期：2024年6月10日

舉行時間：上午8時至下午1時半

舉行地點：西貢碼頭海傍

交通方法：港鐵彩虹站轉乘92號巴士或1A小巴至總站下車

最佳觀賞位置：西貢海濱長廊、西貢海傍街及西貢海傍廣場一帶



端午節好去處【5】2024屯門龍舟競渡

「2024屯門龍舟競渡」將於2024年6月10日將舉行18場精彩的龍舟比賽，屯門第44區聯用綜合大樓及魚類批發市場龍舟比賽看台區的免費門票於6月1日開始派發，先到先得。如果無法拿到免費門票入場，亦可以在屯門海旁一帶觀賞賽事。

2024屯門龍舟競渡

舉行日期：2024年6月10日

舉行時間：上午9時至下午1時

舉行地點：屯門第44區青山灣避風塘

交通方法：港鐵旺角東站轉乘59X巴士至屯門碼頭站下車步行10分鐘

最佳觀賞位置：屯門第44區聯用綜合大樓及魚類批發市場、屯門海旁一帶



端午節好去處【6】2024 香港仔龍舟競渡大賽

「2024 香港仔龍舟競渡大賽」比賽由區內組織，特別是漁民社群，以義務形式自發性籌備，一直保留著傳統蜑家文化，是中外及本區人士熱捧的龍舟賽事。龍舟競渡大賽預計將有66隊大龍及中龍參賽，合共29場賽事。部分座席入場券已於5月22日至26日公開派發，持有入場券人士可入座由竹棚搭成的觀眾席，沒有領取門票的市民則可在香港仔海濱公園海旁一帶觀賞賽事。

2024 香港仔龍舟競渡大賽（圖片來源：Facebook@香港仔龍舟競渡大賽）

2024 香港仔龍舟競渡大賽

舉行日期：2024年6月10日

舉行時間：上午9時半至下午3時半

舉行地點：香港仔避風塘

交通方法：港鐵香港站轉乘70號巴士至香港仔海濱公園下車

最佳觀賞位置：香港仔海濱公園海旁



端午節好去處【7】大澳端午龍舟遊涌

「大澳端午龍舟遊涌」是每年端午節於大澳舉行的傳統活動，以龍舟進行祭祀儀式，活動更被列入為香港首批「國家級非物質文化遺產」之一！端午節前一天將會有3個傳統漁業行扒艇行、鮮魚行和合心堂前往楊侯古廟、新村天后廟、關帝廟、洪聖廟借來神像供奉祭祀，並於端午節當日將神像放在龍舟上，巡遊大澳水道，沿岸居民會燒香拜祭，最後將神像歸還予各廟宇。

大澳端午龍舟遊涌

舉行日期：2024年6月9日至10日

舉行時間：上午9時至下午1時（6月9日）；上午8時至下午3時（6月10日）

舉行地點：大澳漁船碇泊區

交通方法：港鐵東涌站轉乘11號巴士至大澳

最佳觀賞位置：大澳漁船碇泊區



端午節好去處【8】2024澳娛綜合澳門國際龍舟賽

2024澳娛綜合澳門國際龍舟賽將於2024年6月8日至10日於南灣湖水上活動中心舉行。6月8日將舉行澳門本地小龍賽事；6月9日舉行澳門本地標準龍賽事；6月10日舉行澳門國際龍舟邀請賽標準龍賽事，3日合共有96場賽事舉行，可以盡情感受節日氣氛！

2024澳娛綜合澳門國際龍舟賽

舉行日期：2024年6月8日、9日及10日

舉行時間：上午8時45分至下午5時（6月8日）；上午9時半至下午5時（6月9日）；上午8時45分至下午5時（6月10日）

舉行地點：南灣湖水上活動中心

最佳觀賞位置：南灣湖水上活動中心



來往澳門交通方法：

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👉🏻香港 - 澳門🛥️金光飛航船票💦HK$175起

👉🏻香港 - 澳門🚌永東直通巴士🚏HK$160起

👉🏻香港來往澳門📍中旅直通巴士🚍HK$160起

端午節好去處【9】香港國際龍舟邀請賽2024

「香港國際龍舟邀請賽2024」將於2024年6月15至16日於尖沙咀東部海濱舉行，在國際龍舟邀請賽舉行前，更有一系列輕鬆好玩又應節的活動等著大家！包括「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill 打卡熱點」、「嚐味當夏美食街」、「無人機表演」及「海上煙火表演」為香港國際龍舟邀請賽揭開序幕！

由6月8日起至7月1日將有LINE FRIENDS一眾好友化身龍舟選手登陸尖沙咀星光大道，更有期間限定店發售為龍舟盛事設計的香港限定紀念品！6月8日至16日期間，整條星光大道亦設有「嚐味當夏美食街」，提供本地特色飲品和甜品，可以一邊觀賞賽事一邊品嘗精緻小點！

端午節當晚則會有無人機表演與灣仔海濱上演，並以龍舟節慶為主題，組合出不同的動態圖案！香港國際龍舟邀請賽首日亦將搭配大型維港多媒體匯演「幻彩詠香江」，設有閃耀的海上煙火表演！

香港國際龍舟邀請賽2024

舉行日期：2024年6月15日至16日

舉行時間：上午8時至晚上7時（6月15日）；上午8時至下午6時（6月16日）

舉行地點：尖沙咀東部海濱

最佳觀賞位置：尖沙咀東部海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶



LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill 打卡熱點

舉行日期：2024年6月8日至7月1日

舉行時間：上午10時至晚上10時

舉行地點：尖沙咀星光大道



嚐味當夏美食街

舉行日期：2024年6月8日至6月16日

舉行時間：中午12時至晚上9時

舉行地點：尖沙咀星光大道



端午節無人機表演

舉行日期：2024年6月10日

舉行時間：晚上8時（全長10分鐘）

舉行地點：灣仔海濱場地對出海面

最佳觀賞位置：灣仔「HarbourChill海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」

（灣仔海濱場地部份位置未能清晰觀賞無人機表演。九龍沿岸未能觀賞是次表演）



端午節煙火表演

舉行日期：2024年6月15日

舉行時間：晚上8時（全長10分鐘）

舉行地點：灣仔「HarbourChill海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」

（灣仔海濱場地部份位置未能清晰觀賞煙火表演。九龍沿岸距離較遠，亦未能清晰觀賞是次表演）



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