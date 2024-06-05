國際旅遊展11大優惠｜報團即減$1000、送500円券｜附8折門票優惠

香港國際旅遊展2024懶人包｜香港國際旅遊展2024將於6月13日至16日於灣仔會展舉行，今屆旅遊展將有近499個來自59個國家及地區的商家參展，推出超多著數優惠！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合旅遊展入場攻略，包括11大參展商優惠、展覽詳情，還有獨家的8折門票加送福袋優惠！



香港國際旅遊展2024將於6月13日至16日於灣仔會展舉行。

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香港國際旅遊展2024 6月13至16日灣仔會展舉行

香港國際旅遊展將於2024年6月13至16日在灣仔會展中心舉行，將有499家來自59個國家和地區的參展商參展，當中包括中國內地、日本、台灣、南韓、泰國、澳洲、冰島等國家，更有郵輪公司及本地旅遊公司等參展，規模超盛大、旅遊產品應有盡有！

香港國際旅遊展2024

日期：2024年6月13日至6月16日

地址：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1A-1E館



6.14下午開放公眾入場 公眾日早鳥門票8折送福袋

展覽首一日半（6月13日整日及6月14日上午）為專業日，僅對旅遊業界、商界以及專業人士開放，後兩日半則為公眾日，市民可以購票後直接進場參觀。

公眾日門票原價HK$25，現在透過指定連結購買門票可享8折優惠之餘，更送你獨家福袋一個！福袋內容總值更超過HK$100，絕對超值！福袋數量有限，先到先得，立即透過以下連結搶飛！

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香港國際旅遊展今年以「邁向全面復甦」為總主題，雲集了近500個來自世界各地的參展商，當中有八成來自境外及海外地區，有21個更屬首度參展的商家！

本屆展覽預計將會有6650名專業觀眾，公眾日則預計會有66,000人次入場，展覽亦較去年規模更大。

第38屆香港國際旅遊展 ITE Hong Kong 2024

公眾日：

6月15日（六） ：10:00 – 19:00

票價：HK$20／位（原價：HK$25）

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6月16日（日） ：10:00 – 17:00

票價：HK$20／位（原價：HK$25）

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今屆旅遊展將在會展1號館舉行，有別去年採用4個展廳，今年將擴大規模至五個展廳（1A至1E）。館內大致可分為4大部份，1A及1B展廳主要為中國內地參展商；1C展廳為香港、澳門、台灣、韓國等亞洲地區展商；1D展廳主要為歐洲、美洲、非洲及中東地區展商；1E展廳為日本展區。

今屆旅遊展將有近499個來自59個國家及地區的商家參展。

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旅遊展11大現場限定優惠 抽免費船飛／團費減$1000

旅遊展現場優惠【1】新華旅遊 旅行團勁減達HK$1,000

新華旅遊推出國際旅遊展會場限定優惠，即場報名歐洲旅行團即減HK$1000；長線旅行團（歐洲除外）即場報名減HK$300；中國長線、東南亞、日韓台旅行團即場報名減HK$100；中國短線旅行團2天團即場報名減HK$20；中國短線旅行團3天團即場報名減HK$30。無論長線還是短線旅行團有應有盡有，梗有一個啱你心水！

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旅遊展現場優惠【2】 黃刀旅遊 團費9折優惠

凡於現場報名黃刀旅遊的遊行團，團費均可享九折優惠！

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旅遊展現場優惠【3】 沙巴旅遊局 HK$200 現金回贈

現場購買沙巴旅遊套票的前100名顧客，可享HK$200現金回贈之餘，更有額外神秘折扣券！

攤位：V101



旅遊展現場優惠【4】 AIRSIM 無國界上網卡 送贈品

AIRSIM無國界上網卡將推出會場優惠價，可以HK$80購買一張無國界上網卡； HK$100購買面值卡（原價：HK$120）； HK$150購買兩張面值卡（原價：HK$240）。

此外，在AIRSIM攤位買滿HK$150即送AIRSIM磁性手機座、買滿HK$300更送毛毯或手機支架！

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旅遊展現場優惠【5】 韓國觀光公社 免費色彩諮詢

想知道個人色彩是什麼顏色？韓國觀光公社有展場色彩諮詢攤位，每小時最多6人可免費獲得個人色彩諮詢！

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旅遊展現場優惠【6】 東方之珠遊船有限公司 特價優惠票

東方之珠遊船有限公司推出旅遊展特價優惠票，購買東方之珠·歡樂時光航班（原價：HK$300）、東方之珠·迷醉黃昏航班（原價：HK$330）、東方之珠·幻彩詠香江航班（原價：HK$380）之窗邊位，即可以HK$68優惠價選購，高達17折優惠！

攤位：P111



旅遊展現場優惠【7】 大昌行（汽車租貸服務）有限公司

大昌行（汽車租貸服務）有限公司推出展場限定早鳥優惠，只要掃描指完二維碼並回答問題，即可獲得往返接送豪華轎車服務（原價：HK$788）及3日2夜本地自駕租賃（原價：HK$988起）旅遊展早鳥優惠！

另外，選購本地自駕遊，消費滿HK$1,500即減HK$300。在旅遊展公眾日下單更可享全單HK$100折扣！

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旅遊展現場優惠【8】 JR Central Building/ JR Central Hotels 500円優惠券

前往JR Central Building/ JR Central Hotels攤位，即可拎取500日圓優惠券，優惠券可以在JR中央塔或東京車站番街使用。此外，在攤位完成問卷，更可獲得充電線和手提袋，超實用啊！

攤位：X109



旅遊展現場優惠【9】 香港入境事務處

香港入境事務處協助在外香港居民小組在今屆旅遊展設置了免觸式互動遊戲區，完成遊戲即可獲得各式各樣的旅行用品作為紀念品，當中包括鋁製行李牌、行李帶、環保袋、環保餐具等，去旅行用就最啱！

攤位：N111



旅遊展現場優惠【10】 Mitsui O.S.K. Line, Ltd. 免費渡輪船票

Mitsui O.S.K. Line, Ltd. 準備了抽獎遊戲，有不同類型的小禮物之餘，終極大獎更有4套雙人單程免費渡輪船票（航線：大阪＜－＞別府航線及東京都＜－＞北海道），係時候試試運氣啦！

攤位：X110



旅遊展現場優惠【11】 冰島易遊 團費減HK$388

冰島易遊推出會員優惠，只要在展場內登記成為會員，於2年內參加冰島易遊玩轉冰島系列或夢旅人旅遊攝影團每位（最多2位）即減HK$388！

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香港國際旅遊展2024

日期：2024年6月13日至6月16日

地址：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1A-1E館



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