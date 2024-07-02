下午茶自助餐2024｜9大推介低至43折！新鮮生蠔/龍蝦/鮑魚$119起

下午茶自助餐優惠推介2024｜夏日熱焫焫，享受一頓悠閒的下午茶避避暑就最好不過！現時也有不少餐廳推出下午茶優惠，《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦8間高性價比的下午茶，有打卡一流的主題餐廳，也有以龍蝦、鮑魚為主題的餐廳，最平人均$119.4！即睇下文！



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下午茶自助餐優惠【1】花圖 — 柚子醬香脆帶子／黑蒜蟹肉燒賣 低至54折

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位於尖沙咀海港城的花圖推出下午茶優惠，餐廳主打結合傳統與創意的菜式，推介柚子醬香脆帶子，淡淡的柚子香甜味提升了帶子的鮮味，另外有別於傳統燒賣的黑蒜蟹肉燒賣，一絲絲的蟹肉和黑蒜微微的酸甜配搭下，味道更豐富。飲品可選花茶或雞尾酒，想優雅地歎茶，還是過一個微醺的下午任君選擇，而且餐廳環境高雅恬靜，十分適合想放假chill一下的朋友。現二人套餐有低至54折優惠！👉🏻立即預訂

花圖｜花圖下午茶二人套餐👉🏻立即預訂

成人（2位）：$383｜人均$191.5｜原價$702

＊優惠每日限定2份

花圖下午茶二人套餐（無限暢飲紅、白酒兩小時）

成人（2位）：$717｜人均$358.5｜原價$896

供應日期：即日至8月25日

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下午茶自助餐優惠【2】唯港薈 Hotel ICON—「飄香榴槤」下午茶 低至77折

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Hotel ICON推出「飄香榴槤」下午茶，推介必試「迷你榴槤老火燉湯」，榴槤甜味及香氣滲進湯水裏，清爽之中帶有榴槤芳香。另外有多款矜貴的時令榴槤拼盤，款款賣相精緻，味道鹹甜皆有，層次豐富。下午茶更可以享用無限供應的甜品自助餐，品嚐自家製招牌榴槤雪糕、榴槤蝴蝶酥、榴槤撻和其他榴槤美食！現有低至77折優惠！

唯港薈 Hotel ICON｜「飄香榴槤」下午茶👉🏻立即預訂

成人（2位）：$798｜人均$399｜原價$1,030

供應日期：2024年6月15日至9月29日

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地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈二樓

電話：34001000



下午茶自助餐優惠【3】荃灣悦品酒店 ── 榴槤芒果主題2人下午茶 人均$119.4

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炎炎夏日，配上多汁的芒果、芳香的榴槤簡直是絕配。荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis下午茶套餐提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，綠色的榴槤及金黃色的芒果賣相吸引、果味香濃，當中必試榴槤慕絲蛋糕及香芒蟹肉忌廉筒，另外也有新鮮生蠔提供，非常抵食！餐廳環境寧靜舒適，可慢慢享受悠閒的二人時光，一邊細味小巧的美食，一邊打卡！人均只需$119.4！

荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis｜榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶👉🏻立即預訂

成人（2位）：$238.8｜人均$119.4｜原價$477.6

日期：即日至7月31日

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地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



下午茶自助餐優惠【4】六國酒店 ── 護膚下午茶／椰汁桃膠雪耳／涼拌花膠絲珊瑚草 86折

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六國酒店全新推出「誘肌」仙子下午茶二人套餐，聯乘護膚品牌GLYCEL，以多款具抗氧化、保濕、亮膚等功效的食材製作成創意鹹甜美點，包括涼拌花膠絲珊瑚草、椰汁桃膠雪耳及仙人掌果仁藜麥沙律等，顧客還可獲贈GLYCEL美肌禮品一份（價值港幣$2,375）。現有85折優惠！

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐👉🏻立即預訂

成人（1位）：$262｜原價$361

小童（1位）：$174｜原價$240

*優惠期：即日至2024年8月31日

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地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



下午茶自助餐優惠【5】雍雅山房 ── 俯瞰維港海景／黑松露飯球／沙葛毛豆蟹肉多士 獨家81折

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雍雅山房提供下午茶自助餐優惠，餐廳可俯瞰維港景色，兩個人在這裡歎住美食欣賞香港全貌就最好不過！推介必試沙葛毛豆蟹肉多士、意大利黑松露飯球，甜品除了有西式的提拉米蘇蛋糕，還可吃到中式的桂花糕，再配埋港式紅豆冰或菠蘿冰，非常消暑！現有獨家81折優惠！

雍雅山房｜山頂美景2人下午茶👉🏻立即預訂

成人（2位）：$438｜人均$219｜原價$548

*優惠期：即日至2024年9月30日

地址：山頂道118號 山頂廣場2樓 202-202C號舖

電話：2638 2883



下午茶自助餐優惠【6】六國酒店 ── 鮑魚沙律凍杯／龍蝦千層酥／醬油漬金蠔配布林餅 86折

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六國酒店Le Menu另有「金蠔‧鮑魚‧龍蝦」下午茶套餐，主打多款以鮮甜海鮮製作的鹹甜點，當中主打鮑魚沙律凍杯、龍蝦千層酥及醬油漬金蠔配布林餅，款款造型精緻，放置在高貴的三層架上，配搭餐廳華麗與古典結合的維多利亞風格裝飾，非常適合打卡！現有86折優惠！

六國酒店｜金蠔‧鮑魚‧龍蝦下午茶自助餐👉🏻立即預訂

成人（2位）：$482｜人均$241｜原價$559

*優惠期：即日至2024年8月31日

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地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



下午茶自助餐優惠【7】尖沙咀珀薈酒店 ── 童話森林主題打卡一流 獨家快閃低至47折

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尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar推出「童話森林」主題下午茶，以綠色植物、花朵及森林小屋等元素，帶你享受充滿童話氣氛的下午茶！除了有士多啤梨提拉米蘇、抹茶意大利奶凍等經典甜品，還有煙三文魚慕絲脆撻及煙燻帶子伴車厘茄等創新鹹點，糕點盛在森林元素的盤子上，非常可愛，打卡一流！現有快閃優惠，低至47折！

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar｜童話森林主題下午茶👉🏻立即預訂

星期一至五

成人（2位）：$245｜人均$123｜原價$564

星期六、日及公眾假期

成人（2位）：$448｜人均$224｜原價$564

優惠有效期：即日至2024年8月4日

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地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

電話：21173526



下午茶自助餐優惠【8】尖沙咀珀薈酒店 ── 摩天輪主題下午茶 巴馬火腿、吉列炸蠔 低至43折

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尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar另外還推出「閃亮摩天輪」主題下午茶，精緻小巧的特色鹹甜點放置在摩天輪架上迴轉，很適合打卡！鹹點有煙三文魚卷配三文魚籽、吉列炸蠔和巴馬火腿配蜜瓜；甜點則有Uptop特色布丁杯及雜錦芝士蛋糕，在星期六、日及公眾假期更可免費升級奇異多多、榛⼦咖啡和柑橘檸檬等特飲！現有獨家快閃優惠！低至43折！

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar｜閃亮摩天輪主題下午茶👉🏻立即預訂

星期一至五

成人（2位）：$245｜人均$122.5｜原價$564

星期六、日及公眾假期

成人（2位）：$448｜人均$224｜原價$564

優惠有效期：即日至2024年8月4日

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地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

電話：21173526



下午茶自助餐優惠【9】香港迪士尼樂園酒店 ── M6和牛條、蟹肉沙律 97折

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香港迪士尼樂園酒店的Walt's Cafe華特餐廳也有下午茶優惠！假日來Staycation，再歎埋下午茶，就最好不過！這家常常約滿的餐廳主打採用高級食材的下午茶，如M6和牛條配壽喜燒汁、蟹肉沙律醃紅洋蔥三文治和青蘋果沙律配紅菜頭醃三文魚，當然還有印有米奇圖樣的即烘米奇鬆餅！

香港迪士尼樂園酒店Walt's Cafe華特餐廳｜下午茶 👉🏻立即預訂

成人（2位）：$658｜人均$329｜原價$679

＊已包括加一服務費

優惠有效期：即日至2024年9月16日

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地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

電話：35106000



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