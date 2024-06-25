水上樂園SKECHERS SUMMER WATERPARK任玩7小時　獨家優惠買1送1

【夏日好去處／暑假好去處】夏日炎炎最適合玩水上活動！全港最大型戶外充氣水上樂園SKECHERS SUMMER WATERPARK將於6月29日開放！水上樂園佔地60,000呎，泳池區有水上滑梯、浮床、香蕉船、搖搖板，每兩小時還會噴出大量泡泡！陸上區有充氣城堡、波波池，最適合小朋友！今次《香港01》「好食玩飛」會帶大家了解詳情！



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SKECHERS SUMMER WATERPARK 6月29日開幕了！（官方圖片）

最大型戶外充氣水上樂園 水上競技走廊挑戰膽量

位於上水的SKECHERS SUMMER WATERPARK將於6月29日開放，這個水上樂園佔地60,000呎，擁有2個超大型充氣泳池，而單單是主池就佔地10,000呎！泳池區有海豚滑梯、熊仔滑梯、水上搖搖板、浮床、香蕉船等多個水上遊玩設施。同場設有「水上競技走廊」，挑戰穿過走廊的障礙物到達終點，考驗大家的平衡力和膽量！

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SKECHERS FOAMIES®泡泡大戰 每2小時大噴冰雪泡沫

水上樂園今年增設「SKECHERS FOAMIES®泡泡大戰」專區，每兩個小時就會噴射出大量冰雪般的泡沫，為炎炎夏日帶來一種透沁涼的感覺。

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SKECHERS SUMMER WATERPARK活動詳情：

開放日期：2024年6月29日－9月1日；9月7－8日；9月14－15日；9月21－22日；9月28－29日

地點：上水石湖新村梧桐河旁

開放時間：上午11時至晚上6時

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夏日水上樂園門票（全日任玩） | 買成人門票送小童門票 | 11:00AM－06:00PM（7小時）

銷售日期：2024年6月26日 00:00 至 2024年7月2日 23:59

使用日期：2024年6月29日 至 2024年8月31日

入場時段: 星期一到星期五 $328 (原價$736)

入場時段: 週六至週日及公眾假期 $358 (原價$806)

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銷售日期：2024年6月18日 11:00 至 2024年6月25日 23:59

使用日期：2024年6月29日 至 2024年9月29日

入場時段: 星期一到星期五

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入場時段: 週六至週日及公眾假期

【獨家早鳥6折】親子套票 (1位成人+1位12歲或以下小童票) $484 (原價$806)

【獨家早鳥6折】二人同行票 (2 位成人票) $526 (原價$876)

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只要購買 Summer Water Park 的門票，即可在現場以優惠價 $150 加購 Skimboarding 或 Mermaid Diving 體驗（45 分鐘）。活動時間如下：

12:00 - 12:45

13:00 - 13:45

14:00 - 14:45

15:00 - 15:45

16:00 - 16:45

17:00 - 17:45

*每節活動最多容納 5 人，採先到先得的方式預約，最終解釋權歸供應商所有。

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衝浪沙板體驗區+充氣競技場 化身美人魚打卡最啱

WATERPARK今年加入多個體驗活動，淺水區可以體驗結合滑板與衝浪沙板（Skimboard），透過助跑為動力，感受乘風般的滑水快感；還有為小朋友而設的美人魚體驗，穿上魚尾化身成美人魚拍照打卡，學習在水中吹氣泡、擺動魚尾，體驗成為美人魚的樂趣。陸地區還有充氣競技場，小朋友可以玩充氣滑梯、彈床及波波池。

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SKECHERS SUMMER WATERPARK活動詳情

開放日期：2024年6月29日－9月1日；9月7－8日；9月14－15日；9月21－22日；9月28－29日

開放時間：上午11時至晚上6時

地點：上水石湖新村梧桐河旁



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