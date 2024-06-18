水上樂園SKECHERS SUMMER WATERPARK　任玩7小時 早鳥獨家優惠6折

【夏日好去處／暑假好去處】夏日炎炎最適合玩水上活動！全港最大型戶外充氣水上樂園SKECHERS SUMMER WATERPARK將於6月29日開放！水上樂園佔地60,000呎，泳池區有水上滑梯、浮床、香蕉船、搖搖板，每兩小時還會噴出大量泡泡！陸上區有充氣城堡、波波池，最適合小朋友！今次《香港01》「好食玩飛」會帶大家了解詳情！即日起，經指定連結早鳥購票，不單享全日任玩（7小時），更可享高達6折優惠！



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SKECHERS SUMMER WATERPARK 6月29日開幕了！（官方圖片）

最大型戶外充氣水上樂園 水上競技走廊挑戰膽量

位於上水的SKECHERS SUMMER WATERPARK將於6月29日開放，這個水上樂園佔地60,000呎，擁有2個超大型充氣泳池，而單單是主池就佔地10,000呎！泳池區有海豚滑梯、熊仔滑梯、水上搖搖板、浮床、香蕉船等多個水上遊玩設施。同場設有「水上競技走廊」，挑戰穿過走廊的障礙物到達終點，考驗大家的平衡力和膽量！

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SKECHERS FOAMIES®泡泡大戰 每2小時大噴冰雪泡沫

水上樂園今年增設「SKECHERS FOAMIES®泡泡大戰」專區，每兩個小時就會噴射出大量冰雪般的泡沫，為炎炎夏日帶來一種透沁涼的感覺。

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SKECHERS SUMMER WATERPARK活動詳情：

開放日期：2024年6月29日－9月1日；9月7－8日；9月14－15日；9月21－22日；9月28－29日

地點：上水石湖新村梧桐河旁

開放時間：上午11時至晚上6時

全日任玩高達6折早鳥優惠

銷售日期：2024年6月18日 11:00 至 2024年6月28日 23:59

單人票 (12歲或以下小童) $230 (原價$328) | 星期一到星期五

單人票 (12歲或以下小童) $258 (原價$368) | 週六至週日及公眾假期

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單人票 (成人) $286 (原價$408) | 星期一到星期五

單人票 (成人) $307 (原價$438) | 週六至週日及公眾假期

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單人票 (1位成人+1位12歲或以下小童票) $442 (原價$736) | 星期一到星期五

單人票 (1位成人+1位12歲或以下小童票) $484 (原價$806) | 週六至週日及公眾假期

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單人票 (2 位成人票) $490 (原價$816) | 星期一到星期五

單人票 (2 位成人票) $526 (原價$876) | 週六至週日及公眾假期

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衝浪沙板體驗區+充氣競技場 化身美人魚打卡最啱

WATERPARK今年加入多個體驗活動，淺水區可以體驗結合滑板與衝浪沙板（Skimboard），透過助跑為動力，感受乘風般的滑水快感；還有為小朋友而設的美人魚體驗，穿上魚尾化身成美人魚拍照打卡，學習在水中吹氣泡、擺動魚尾，體驗成為美人魚的樂趣。陸地區還有充氣競技場，小朋友可以玩充氣滑梯、彈床及波波池。

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SKECHERS SUMMER WATERPARK活動詳情

開放日期：2024年6月29日－9月1日；9月7－8日；9月14－15日；9月21－22日；9月28－29日

開放時間：上午11時至晚上6時

地點：上水石湖新村梧桐河旁



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