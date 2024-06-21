深圳福田K房8間推介｜地鐵沿線/自助餐/邊火鍋邊唱K/人均$50起

深圳福田K房推介｜不少人都會選擇到深圳唱K，除左價錢比香港便宜外，K房設備亦更先進齊全。今次為大家介紹10間位於福田既K房，有人氣連鎖店魅KTV、有可以邊火鍋邊唱K野妹火鍋店、還有人均不到$50的KTV等。



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福田K房【１】KTV（領展中心城店）—人氣連鎖店

魅KTV福田區已有5間分店（圖片來源：大眾點評）

位於市中心既魅KTV長居大眾點評KTV熱門榜，環境舒適，音響設備一流，曲目豐富。但留意要提前預約。

地址：福田區福華壹路3號領展中心城M層003（領展中心城西大門直梯按M層）

營業時間：10:00-06:00

人均消費：¥141

交通：地鐵1/4號線會展中心站B出口，步行約250米

福田K房【２】K歌1號量販式 KTV（皇崗口岸店）—近皇崗口岸人均$20起

K歌1號量販式近皇崗口岸，非常方便（大眾點評）

K歌1號量販式 KTV位於皇崗口岸附近，地理位置優越，而且價錢亦非常親民，星期六日下午時段3-4人房¥83便可以唱6小時，只需人均約¥22。K房設備亦有一定水準，燈光可自行調節，氣氛滿滿！

地址：福田區福田南路38號廣銀大廈1-2樓

營業時間：星期一至日13:00-06:00

人均消費：¥20起

交通：地鐵7號線赤尾站A出口，步行約840米

福田K房【３】純K（車公廟店）—本地人都推薦

純K設有電影區（大眾點評）

除左普通唱K設備，純K還設有電影區，各式各樣既美食，例如韓式甜辣炸雞、滷肉飯等。一次過滿足幾個願望，難怪受本地人歡迎。

地址：福田區深南大道6013號中國有色大廈1樓

營業時間：星期一至星期五 12:00-02:00，星期六至星期日 10:00-02:00

人均消費：¥116

交通：地鐵1/7/9/11號線車公廟站D2出口

福田K房【４】蕭邦•錢櫃音樂會所（福田店）—¥62四小時任食任唱

錢櫃屬於老牌KTV，K Buffet是最大賣點之一。平日最平¥62就可以四小時任食任唱，食物選擇亦算多，性價比極高。

地址：福田區南園路66號佳兆業中心1樓（原錢櫃）（近新城市廣場）

營業時間：星期一至日12:00-06:00

人均消費：¥62

交通：地鐵1/6號線科學館站F出口

福田K房【５】COSO PARTY酷秀KTV（車公廟店）—適合慶祝活動

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COSO PARTY主打開生日派對、舉辦慶祝活動。店舖裝潢未來感十足，適合打卡。

地址：沙頭街道天安社區深南大道6019號金潤大廈二層202-222號商鋪

營業時間：星期一至日 12:00-06:00

交通：地鐵1/11號線車公廟站C出口口步行180米

福田K房【６】M-ONE PARTY KTV（皇庭廣場店）—位置方便裝修新淨

位於皇庭廣場的M-ONE位置方便，裝修新淨，平日去的話更大機會有免費升級房間機會。

地址：福華三路118號皇庭廣場G層西下沈廣場外圍（西長廊北側扶梯樓下）

營業時間：星期一至日 12:00-06:00

交通：地鐵1/4號線會展中心站C口步行250米

福田K房【７】野妹經典火鍋(華強北中航城君尚店)—邊火鍋邊唱K

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野妹經典火鍋雖然係火鍋店，但只要有足夠人數就可以提前預約唱K同打麻雀的房間。4人套餐¥328就可以食到22樣菜品，食物都好新鮮。

地址：華航社區中航路1號（中航城君尚購物中心A區L3-301）

營業時間：10:00--3:00

交通：距地鐵2號線華強北站C口步行350米

福田K房【８】99量販式KTV—離地鐵五分鐘路程

街頭主題房間（大眾點評）

性價比之選，2-6人細房¥90不用就可以任唱7小時，而且音響設備亦不錯，唯獨小吃就另計。

地址：梅林街道梅華路100-3號2-3樓（近新世界百貨）

營業時間：12:00-04:00

人均：¥45

交通：地鐵9號線梅村站 A出口步行390米

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